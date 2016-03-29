LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı

LG, geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonu G5'in 31 Mart tarihinde dünya genelinde satışa sunulacağını açıklamıştı. Şirket bu kez mobil kullanıcı arayüzünün 5.0 sürümünü duyurdu. Android Marshmallow tabanlı yeni LG UX 5.0 arayüzü sadece G5 modeliyle gelmeyecek aynı zamanda yaklaşan akıllı telefon modellerinde de yer alacak.

LG UX 5.0, şirketin yeni kullanıcı arayüzünü vurguladığını söylediği LG Friends Manager (LG Arkadaş Yöneticisi) uygulamasını içeriyor. Bu, LG G5'in kolayca arkadaşlarına (aksesuar ya da modüller) bağlanmasını sağlayarak onları sadece aksesuar olarak algılamıyor, Google Play Store üzerinden gerekli tüm uygulamaları indirip kurarak kullanıma hazır hale getirebiliyor.

LG Friends Manager her LG aksesuarı için farklı bir görüntü oluşturma yeteneğine sahip. Örneğin 360 CAM ile eşleştirildiği zaman, G5 ekranında fotoğraf önizleme ve mevcut çekim modları görüntüleniyor. Yeni kullanıcı arayüzü ayrıca pinch (cimcik) tabanlı yakınlaştırma ve selfieler için otomatik çekim gibi özellikler getirerek G5'in kamerası için geliştirilmiş destek sunuyor. Kullanıcılar Multi View fonksiyonuyla G5'in ön ve arka kameralarıyla birlikte LG 360 CAM kullanarak aynı anda farklı açılardan görüntü yakalama yeteneğine sahip olabilecek.

LG UX 5.0'ın beraberinde getirdiği diğer önemli özelliklerinden biri de Home Screen (Ana Ekran) ve App Drawer (Uygulama Çekmecesi) birleşiminden oluşan New Home özelliği. Ancak şirket geleneksel tarzı tercih eden kullanıcıların ayarlar menüsü üzerinden doğrudan Home & App Drawer görünümüne geçiş yapabileceklerini söylüyor.

Yeni arayüz ayrıca yükseltilmiş LG Sağlık uygulaması, Ekran Daima Açık, Akıllı Doktor, Dünya Saati, Dosya Yöneticisi, Hızlı Yardım, LG Yedekleme ve doğru parmak izi tanıma konusunda yardımcı güvenlik araçları gibi diğer özelliklere de sahip olacak. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek LG'nin yeni mobil arayüzü ve temel özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/lg_introduces_marshmallowbased_ux_50_user_interface-news-17465.php