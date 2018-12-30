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LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi

LG Display, Güney Kore'deki P10 tesis inşaatını LCD yerine OLED panel üretme kararı aldığı için erteledi. Şirketin 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikası Kore'deki OLED üretiminin bel kemiği olacak.
4 ay
5,5b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Kore'den gelen son raporlar, LG Display'in P10 fabrikasının yapımını ertelemeye karar verdiğini gösteriyor. Şirket tesisi kurmak için oldukça yüksek meblağda bir para harcayacağını ve bu yılın sonuna kadar inşaatı tamamlamayı planladığını açıklamıştı.
Ayrıca Bkz. "Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı"
Endüstri kaynaklarına göre LG, P10'un dış yapısını tamamladı ancak tamamlama yetkisi için yetkili kurumlara başvuruda bulunmayı erteleme kararı aldı. LG Display, tesisin inşaatını tamamlamak için 2018 yılında 8.1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. P10 tesisinin Kore'deki OLED üretiminin bel kemiği olması bekleniyor.
LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi

Erteleme nedeni LCD pazarındaki durgunluk

Yayınlanan raporda söz konusu ertelemenin temel sebebinin LCD pazarındaki durgunluk olduğu belirtildi. Zira LG Display, Güney Kore'nin Paju şehrindeki yeni tesiste ilk etapta LCD panel üretimi yapmayı ve ardından OLED üretimine geçmeyi planlıyordu.
Ancak, Çinli şirketlerin üretimi artırmasından dolayı LCD pazarındaki arz dalgası göz önünde bulundurularak LCD yatırımının es geçilmesi ve doğrudan 10.5G OLED panel üretimine gidilmesi kararı alındı.

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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Ekran üretmeyin hocam siz, boşa masraf... Başka alanlara yönelin bizim de başımızı yakmayın. Telefon alıyoruz içinden LG ekran çıkıyor ghost screen le uğraşıyoruz, laptop alıyoruz içinden LG ekran çıkıyor ısınınca ekranın arka ışığı bozuluyor, yapmayın biz de rahatlayalım
Ekran üretmeyin hocam siz, boşa masraf... Başka alanlara yönelin bizim de başımızı yakmayın. Telefon alıyoruz içinden LG ekran çıkıyor ghost screen le uğraşıyor...
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12 Angry Men 4 ay
Adam oled ile qled e aynı şey demiş. Daha arasındaki farkı bilmiyor, ikisi tamamen farklı şeyler. Led ve qled aynı şey arka aydınlatmaya ihtiyac duyuyorlar ama oled de her pixel bağımsız ışık ürettiği için arka aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar ve gerçek siyah renk elde ediliyor.
Adam oled ile qled e aynı şey demiş. Daha arasındaki farkı bilmiyor, ikisi tamamen farklı şeyler. Led ve qled aynı şey arka aydınlatmaya ihtiyac duyuyorlar ama ...
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KalemKolik 4 ay
İnşaatı tamamlamaları için sadece 1 günleri var. Bu yılın sonunda tamamlanacağı için.
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12 Angry Men 4 ay
Adam oled ile qled e aynı şey demiş. Daha arasındaki farkı bilmiyor, ikisi tamamen farklı şeyler. Led ve qled aynı şey arka aydınlatmaya ihtiyac duyuyorlar ama oled de her pixel bağımsız ışık ürettiği için arka aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar ve gerçek siyah renk elde ediliyor.
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Seyrim 4 ay
Oled, qled, hepsi led işte.. 4k ve dhr yeterli..
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GT_55 4 ay Seyrim
Neden bilmediğiniz konularda, biliyormuş gibi yorum yapıyorsunuz? Oled ve Qled apayrı teknolojilerdir.Qled led tv'dir deseniz tamam doğrudur.Ama oled ekranların led ile zerre alakası yoktur.
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tugares 4 ay
Yanmış mı? 😄
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Tlg3 4 ay
Paralari mi yok ne ayak
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koyunsavar 4 ay
Boşa harcama oled in geleceği yok gerçi şuan da berbat
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Ekran üretmeyin hocam siz, boşa masraf... Başka alanlara yönelin bizim de başımızı yakmayın. Telefon alıyoruz içinden LG ekran çıkıyor ghost screen le uğraşıyoruz, laptop alıyoruz içinden LG ekran çıkıyor ısınınca ekranın arka ışığı bozuluyor, yapmayın biz de rahatlayalım
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