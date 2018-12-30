LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi

Güney Kore'den gelen son raporlar, LG Display'in P10 fabrikasının yapımını ertelemeye karar verdiğini gösteriyor. Şirket tesisi kurmak için oldukça yüksek meblağda bir para harcayacağını ve bu yılın sonuna kadar inşaatı tamamlamayı planladığını açıklamıştı.

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Endüstri kaynaklarına göre LG, P10'un dış yapısını tamamladı ancak tamamlama yetkisi için yetkili kurumlara başvuruda bulunmayı erteleme kararı aldı. LG Display, tesisin inşaatını tamamlamak için 2018 yılında 8.1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. P10 tesisinin Kore'deki OLED üretiminin bel kemiği olması bekleniyor.

Erteleme nedeni LCD pazarındaki durgunluk

Yayınlanan raporda söz konusu ertelemenin temel sebebinin LCD pazarındaki durgunluk olduğu belirtildi. Zira LG Display, Güney Kore'nin Paju şehrindeki yeni tesiste ilk etapta LCD panel üretimi yapmayı ve ardından OLED üretimine geçmeyi planlıyordu.

Ancak, Çinli şirketlerin üretimi artırmasından dolayı LCD pazarındaki arz dalgası göz önünde bulundurularak LCD yatırımının es geçilmesi ve doğrudan 10.5G OLED panel üretimine gidilmesi kararı alındı.