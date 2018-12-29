Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı

Android'in kurucusu Andy Rubin'in ilk akıllı telefonu olan Essential PH-1 son derece yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Beklenen ilgiyi görmeyen telefonun fiyatı daha sonra yapılan indirimlerle normal seviyeye indirilse de istenilen satış rakamlarına ulaşmayı bir türlü başaramadı.

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Şirket bugün bir açıklama yaparak Essential PH-1 stoklarının tüketildiğini ve yeniden üretilmeyeceğini resmen açıkladı. Yani bu da akıllı telefonun resmi olarak sonlandırıldığı anlamına geliyor. Ancak mevcut cihaz sahipleri için yazılım desteği ve aksesuar satışları devam edecek.

Essential: Bir sonraki mobil ürünümüz için çalışıyoruz

Essential tarafından yapılan açıklamada "Web sitemizde Essential Phone stoğu tükendi ve herhangi bir yeni envanter eklemeyeceğiz. Artık bir sonraki mobil ürünümüze odaklandık ve mevcut müşterilerimize aksesuarlar satmaya, hızlı yazılım güncellemeleri ve müşteri desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

https://9to5google.com/2018/12/28/essential-phone-rip-stock-discontinued/