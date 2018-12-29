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Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı

Andy Rubin'in şirketi tarafından piyasaya sürülen Essential Phone bir türlü istenilen satış rakamlarına ulaşamamıştı. Şirket telefonun stoklarının tükendiğini ve bir daha üretilmeyeceğini açıkladı.
4 ay
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'in kurucusu Andy Rubin'in ilk akıllı telefonu olan Essential PH-1 son derece yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Beklenen ilgiyi görmeyen telefonun fiyatı daha sonra yapılan indirimlerle normal seviyeye indirilse de istenilen satış rakamlarına ulaşmayı bir türlü başaramadı.
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Şirket bugün bir açıklama yaparak Essential PH-1 stoklarının tüketildiğini ve yeniden üretilmeyeceğini resmen açıkladı. Yani bu da akıllı telefonun resmi olarak sonlandırıldığı anlamına geliyor. Ancak mevcut cihaz sahipleri için yazılım desteği ve aksesuar satışları devam edecek.

Essential: Bir sonraki mobil ürünümüz için çalışıyoruz

Essential tarafından yapılan açıklamada "Web sitemizde Essential Phone stoğu tükendi ve herhangi bir yeni envanter eklemeyeceğiz. Artık bir sonraki mobil ürünümüze odaklandık ve mevcut müşterilerimize aksesuarlar satmaya, hızlı yazılım güncellemeleri ve müşteri desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

https://9to5google.com/2018/12/28/essential-phone-rip-stock-discontinued/ Yorum Yaz
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mert1907 4 ay en beğenilen
Çentiği sektöre bela etti gitti.
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napolyon94 4 ay
Haber basligi ve haber icerigi orantisiz.
Haberde esential phone un stoklarinin bittigi ve yeniden uretilmeyecegi soyleniyor. Baslikta sanki sirket batmis gibi bir hava var. Halbuki daha gecen bir firmayi da satin alarak bunyelerine kattilar.
Andy Rubin sil bastan bir firma yaratiyor, iyi bir iste ortaya koydu ve sektore centik denen paraziti kazandirdi.
Haber basligi ve haber icerigi orantisiz.Haberde esential phone un stoklarinin bittigi ve yeniden uretilmeyecegi soyleniyor. Baslikta sanki sirket batmis g...
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Bloodin 4 ay
Güle güle ilk çentik bükücü...
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astegon 4 ay
Tam anlamıyla epic fail oldu essential phone. İnatla yüksek fiyata sattılar. Ama güncelleme konusunda Pixel'lerden bile önce verdiler ne yalan söyleyeyim. (Kaynak: twitter.com/...
Velhasıl kelam, Andy ki kendisi android'in babasıdır, keşke daha farklı bir şey ile gelseydi. Ama Essential marka olarak değişim geçiriyor ve ciddi yatırımlar aldı.
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Askaparta 4 ay
Altyapısı hazır olmadan piyasaya girdiler sanırım.
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alemburda34 4 ay
bunların asıl sorunu telefon duyurduktan sonra çok geç üretime geçtiler.
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mert1907 4 ay en beğenilen
Çentiği sektöre bela etti gitti.
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napolyon94 4 ay
Haber basligi ve haber icerigi orantisiz.
Haberde esential phone un stoklarinin bittigi ve yeniden uretilmeyecegi soyleniyor. Baslikta sanki sirket batmis gibi bir hava var. Halbuki daha gecen bir firmayi da satin alarak bunyelerine kattilar.
Andy Rubin sil bastan bir firma yaratiyor, iyi bir iste ortaya koydu ve sektore centik denen paraziti kazandirdi.
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mhrUca 4 ay
Simdi diyin apple bunun ozentisi diye
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Bloodin 4 ay
Güle güle ilk çentik bükücü...
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Krone 4 ay
Akılda kalıcı bir marka değil. Pazarlama işinden anlamıyorlar sanırım.
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igetsky 4 ay
Andy Rubin bu cop telefonumu uretmis
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intel7mix 4 ay
Bunlar anlamıyor yapacaksın orta segment cihaz bak gör nasıl satıyorsun. Fiyatınıda iyi seviyede tutacaksın o zaman göre nasıl satış patlaması yaptığını. Android tarafında amiral gemisi alan kitle azalıyor artık.
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***Leopard*** 4 ay intel7mix
Android amiral gemi alan çok kullanıcı var ama orada market tamamen bölüşülmüş durumda. Zira amiral gemi alan kullanıcı marka sadakati içinde. Yani bir Samsung , sonra bir Google sonra da OnePlus almıyor. Samsung kullanıyorsa yine Samsung'dan devam ediyor memnun olduğu sürece. Zira parası zaten diğerlerine de yetiyor , onun için alışkanlık daha önemli.
Orta seviye kullanıcı ise daha çok f/p arayışında , bu yüzden marka sadakati daha az.
Yani dediğin gibi , orta segmentte daha çok şansın var ama bu insanların amiral gemi almaması yüzünden değil. Essential Phone isminde yeni bir markanın amiral gemisini almayacaklarından kaynaklı.
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