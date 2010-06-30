LG, E60 serisi LED-backlit monitörlerin Avrupa satışına Eylül ayında başlıyor

iPhone 4'te kullanılan "retina" ekranın tedarikçisi olan LG, E60 serisi LED-backlit monitörlerin Avrupa satışına Eylül ayında başlamayı planlıyor. Tasarım özellikleri ve enerji verimli yapılarıyla öne çıkması beklenen E60 serisi monitörlerin sadece 12.5mm kalınlığında oldukları ve LED backlighting teknolojisiyle birlikte parlak Siyah kasaya sahip oldukları açıklandı. İlk etapta 22-inç ve 23-inç olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek olan E60 serisi, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ve 1,000:1 karşıtlık oranına sahip olacak. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan LG E60 serisi üç yıllık garanti ile sunulacak.

LG E60 serisinin Eylül ayında satışa sunulacak ilk modelleri, boyutuna göre 229 Avro ve 249 Avro seviyesinden fiyatlandırılacak.