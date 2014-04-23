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LG, G Watch akıllı saati hakkında yeni bilgiler verdi

5 yıl
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, G Watch akıllı saati hakkında yeni bilgiler verdi

LG'nin akıllı telefon tarafındaki yeni amiral gemi modeli merakla beklenirken, giyilebilir cihazlar tarafında da önemli bir modelin hazırlığı mevcut. Google'ın akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemini kullanacak ilk cihaz olması beklenen G Watch ile ilgili LG yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. 

Henüz donanım konusunda net bilgilere sahip olmadığımız ürün 1.66 inçlik bir ekran ve 4GB dahili depolama ile gelecek. LG ise genelde tasarım odaklı bilgiler paylaşıyor. Bunlardan birisi renk seçeneği.

Altın renginin giderek popüler olduğu son dönemde G Watch da altın sarısı bir versiyona sahip olacak. Saatin ön paneli siyah iken altın sarısı renk sadece çerçeve kısmında bulunuyor. Kayış ise beyaz renkte.

Diğer bir özellik ise her zaman açık kalabilen bir ekran. LG burada standart bir kol saati gibi devamlı görüntü sunan bir akıllı saat amaçlıyor. LG'nin ne tür optimizasyonlar yaptığı bilinmiyor ancak her zaman açık kalabilen bir ekran batarya ömrü de dikkate alındığında üzerinde durulması gereken bir konu haline geliyor.

LG'nin akıllı saati ayrıca suya ve toza dayanıklılık da sunacak. Bu açıdan özellikle dış mekan sporları için de kullanıcılara aktivite takip imkanı sunacağı tahmin ediliyor. 

Akıllı saatler genelde kullanım sürelerinin kısalığı nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı Lifeband Touch adlı bilekliği yaklaşık bir yıla kadar kullanım süresi sunan LG'nin G Watch modelinde de uzun bir kullanım süresi sunması bekleniyor.

LG G Watch modelinin yaz aylarında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Ancak kaynaklar LG G3 ile birlikte lanse edileceğini ve Haziran ayında da satışa sunulacağını iddia ediyor. Fiyatı ise yaklaşık olarak 300$ civarında olacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-website-reveals-champagne-gold-version-Android-Wear-features-and-more_id55395 Yorum Yaz
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sniko1 5 yıl en beğenilen
300 dolara telefon alınıyor gerçekten çok saçma.
1 Yanıt Yanıtla +10
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B_O_S_S 5 yıl
Akıllı saatleri akıl almaz fiyatlara satmasalar alacağız ama bu fiyatlara kerizliğinde luzumu yok.
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semih4444 5 yıl
One plus one da 300 dolar ona göre karar verin :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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Mr xXx 5 yıl
Klasik ekrem71 haberi
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nepasvior 5 yıl
300 dolar çok değil bugün marka bi saat alsak allahın akrepli yelkovanlı ilkel şeyi bile 500 TL den aşağı yok adam gibi, bunda dokunmatik ekran var daha ne olsun, millet gider 3-5 milyara rolex saat alır pahalı gelmez 300 $ çok gelir, bişeyin başında akıllı varsa dokunmatik varsa o 500 Tl den başlar aşağısı kurtarmaz, beğenmeyen 10 TL ye casio alsın kronometreli falan
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Mr xXx 5 yıl nepasvior
nepasvior
300 dolar çok değil bugün marka bi saat alsak allahın akrepli yelkovanlı ilkel şeyi bile 500 TL den aşağı yok adam gibi, bunda dokunmatik ekran var daha ne olsun, millet gider 3-5 milyara rolex saat alır pahalı gelmez 300 $ çok gelir, bişeyin başında akıllı varsa dokunmatik varsa o 500 Tl den başlar aşağısı kurtarmaz, beğenmeyen 10 TL ye casio alsın kronometreli falan

Hahahah
casio
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DH Misafiri 5 yıl
g watch cok güzel bir cihazkesinilkle akıllı telelofonlarla entgresi sağlandıktan sonra kullanımı yaygınlaşak bir cihaz olacaktır.
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ssschutzstaffel_ss 5 yıl
LG yapma bunu'da Zamzung'dan bir farkın olsun ama değil mi?
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B_O_S_S 5 yıl
Akıllı saatleri akıl almaz fiyatlara satmasalar alacağız ama bu fiyatlara kerizliğinde luzumu yok.
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semih4444 5 yıl
One plus one da 300 dolar ona göre karar verin :)
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Romulus 5 yıl
fiyatı fazla geldi bana bu tip bir cihaz için onun yerine telefon almak daha mantıklı bence o paraya
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Blood Money 5 yıl
Moto 360 nerde kaldı?
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adını nick koydum 5 yıl
300$ mı?
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Ken Block43 5 yıl
htc saat üretse 500 dolardan satar
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matmuhendisi 5 yıl
Harika gozukuyor insallah fiyat dah iyi gelir
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Bilgingokay 5 yıl
Günaydın
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