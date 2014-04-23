LG, G Watch akıllı saati hakkında yeni bilgiler verdi





LG'nin akıllı telefon tarafındaki yeni amiral gemi modeli merakla beklenirken, giyilebilir cihazlar tarafında da önemli bir modelin hazırlığı mevcut. Google'ın akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemini kullanacak ilk cihaz olması beklenen G Watch ile ilgili LG yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor.





Henüz donanım konusunda net bilgilere sahip olmadığımız ürün 1.66 inçlik bir ekran ve 4GB dahili depolama ile gelecek. LG ise genelde tasarım odaklı bilgiler paylaşıyor. Bunlardan birisi renk seçeneği.





Altın renginin giderek popüler olduğu son dönemde G Watch da altın sarısı bir versiyona sahip olacak. Saatin ön paneli siyah iken altın sarısı renk sadece çerçeve kısmında bulunuyor. Kayış ise beyaz renkte.





Diğer bir özellik ise her zaman açık kalabilen bir ekran. LG burada standart bir kol saati gibi devamlı görüntü sunan bir akıllı saat amaçlıyor. LG'nin ne tür optimizasyonlar yaptığı bilinmiyor ancak her zaman açık kalabilen bir ekran batarya ömrü de dikkate alındığında üzerinde durulması gereken bir konu haline geliyor.





LG'nin akıllı saati ayrıca suya ve toza dayanıklılık da sunacak. Bu açıdan özellikle dış mekan sporları için de kullanıcılara aktivite takip imkanı sunacağı tahmin ediliyor.





Akıllı saatler genelde kullanım sürelerinin kısalığı nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı Lifeband Touch adlı bilekliği yaklaşık bir yıla kadar kullanım süresi sunan LG'nin G Watch modelinde de uzun bir kullanım süresi sunması bekleniyor.





LG G Watch modelinin yaz aylarında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Ancak kaynaklar LG G3 ile birlikte lanse edileceğini ve Haziran ayında da satışa sunulacağını iddia ediyor. Fiyatı ise yaklaşık olarak 300$ civarında olacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-website-reveals-champagne-gold-version-Android-Wear-features-and-more_id55395