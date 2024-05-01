ŞOK marketlerde Samsung televizyon geçidi var

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta içi teknoloji ürünleri kampanyasında bu hafta akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden elektrikli scooter modeline hava temizleyiciye kadar farklı cihazlar bulmak mümkün.

1 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

1 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. En pahalı ürün 75 inçlik 4K QLED akıllı televizyon modeli. Amiral gemisi modelin fiyatı 61999TL olarak belirlenmiş.

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Alternatif olarak 75 inçlik 4K Crystal UHD akıllı televizyon modeli ise 40999TL. Daha alt seviyede 55 inçlik Crystal UHD akıllı televizyon 22399TL iken 43 inçlik Crystal UHD akıllı televizyon modeli de 16999TL olarak satılacak.

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