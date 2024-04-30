iPhone kilit ekranı özelliği Android'e geliyor

Android uzmanı Mishaal Rahman, Google, iPhone'un Canlı Etkinlikler özelliğinden ilham alarak Bir Bakışta widget'ı aracılığıyla kilit ekranına araç takımlarını getirecek.
iPhone'ların canlı etkinlikler özelliğine benzer widget desteği geliyor
Google, Android araç takımları tarafından kullanılan RemoteViews API’sini At a Glance’ın Smartspace API’sine entegre etmek için çalışıyor. Rahman, bunun teoride Bir Bakışta widget’ının üçüncü parti widget'ları göstermesine izin vereceğini iddia ediyor. Ancak burada birçok sorun var. Bir Bakışta özelliği tam boyutlu widget'ları gösterecek alana sahip değil. Bu nedenle Google’ın içerikleri sınırlı alana sığdırmak için bunları dinamik olarak yeniden boyutlandırması gerekiyor. Diğer bir sorun ise; Bir Bakışta özelliğinin yalnızca Pixel cihazların kilit ekranında kullanılabiliyor olması. Google, Android telefonların kilit ekranlarına üçüncü parti widget desteğini getirmek için At a Glance'ı kullanırsa diğer üreticilerle birlikte çalışması da gerekecek. Şu anda At a Glance widget’ı diğer Android telefonlarda tam işlevsel çalışmıyor.
Paylaşılan videoya göre, Google, Bir Bakışta widget’ını kilit ekranının altına taşımayı düşünüyor. Android 15 beta 1.2 sürümünde bu özellik bir şekilde etkinleştirilmiş ve videoda görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.