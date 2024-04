iPhone kilit ekranı özelliği Android'e geliyor

Tam Boyutta Gör Android 14, çok ihtiyaç duyulan bazı kilit ekranı özelleştirme seçeneklerini getirerek saat stilini ve altındaki iki widget'ı değiştirmeye olanak sağladı. Ancak, iPhone’un kilit ekranıyla karşılaştırıldığında, Android’in kilit ekranı, widget eksikliği nedeniyle hala sınırlı görünüyor. Google, Android 15'te bir değişiklikle kilit ekranı araç takımlarını geri getirebilir ancak bu, tabletler sınırlandırılabilir. Telefonlar için, Google’ın iPhone’dan ilham alacağı ve kilit ekranını daha kullanışlı hale getirmek için temel özelliklerinden birini Android 15'e taşıyabileceği bildiriliyor.



Android 15, ekran paylaşımında hassas içerikleri gizleyecek 5 gün önce eklendi

Android uzmanı Mishaal Rahman, Google, iPhone'un Canlı Etkinlikler özelliğinden ilham alarak Bir Bakışta widget'ı aracılığıyla kilit ekranına araç takımlarını getirecek.

iPhone'ların canlı etkinlikler özelliğine benzer widget desteği geliyor

Google, Android araç takımları tarafından kullanılan RemoteViews API’sini At a Glance’ın Smartspace API’sine entegre etmek için çalışıyor. Rahman, bunun teoride Bir Bakışta widget’ının üçüncü parti widget'ları göstermesine izin vereceğini iddia ediyor. Ancak burada birçok sorun var. Bir Bakışta özelliği tam boyutlu widget'ları gösterecek alana sahip değil. Bu nedenle Google’ın içerikleri sınırlı alana sığdırmak için bunları dinamik olarak yeniden boyutlandırması gerekiyor. Diğer bir sorun ise; Bir Bakışta özelliğinin yalnızca Pixel cihazların kilit ekranında kullanılabiliyor olması. Google, Android telefonların kilit ekranlarına üçüncü parti widget desteğini getirmek için At a Glance'ı kullanırsa diğer üreticilerle birlikte çalışması da gerekecek. Şu anda At a Glance widget’ı diğer Android telefonlarda tam işlevsel çalışmıyor.

Paylaşılan videoya göre, Google, Bir Bakışta widget’ını kilit ekranının altına taşımayı düşünüyor. Android 15 beta 1.2 sürümünde bu özellik bir şekilde etkinleştirilmiş ve videoda görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

iPhone kilit ekranı özelliği Android'e geliyor