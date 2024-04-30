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    Anlık Bildirim

    iPhone kilit ekranı özelliği Android'e geliyor

    Android 15, kilit ekranını daha kullanışlı hale getirecek yeni bir özellik getiriyor. iPhone'lardaki canlı etkinliklere benzer bir araç takımı Android telefonlara geliyor.
    android 15 canlı etkinlikler Tam Boyutta Gör
    Android 14, çok ihtiyaç duyulan bazı kilit ekranı özelleştirme seçeneklerini getirerek saat stilini ve altındaki iki widget'ı değiştirmeye olanak sağladı. Ancak, iPhone’un kilit ekranıyla karşılaştırıldığında, Android’in kilit ekranı, widget eksikliği nedeniyle hala sınırlı görünüyor. Google, Android 15'te bir değişiklikle kilit ekranı araç takımlarını geri getirebilir ancak bu, tabletler sınırlandırılabilir. Telefonlar için, Google’ın iPhone’dan ilham alacağı ve kilit ekranını daha kullanışlı hale getirmek için temel özelliklerinden birini Android 15'e taşıyabileceği bildiriliyor.


    Android uzmanı Mishaal Rahman, Google, iPhone'un Canlı Etkinlikler özelliğinden ilham alarak Bir Bakışta widget'ı aracılığıyla kilit ekranına araç takımlarını getirecek.

    iPhone'ların canlı etkinlikler özelliğine benzer widget desteği geliyor

    Google, Android araç takımları tarafından kullanılan RemoteViews API’sini At a Glance’ın Smartspace API’sine entegre etmek için çalışıyor. Rahman, bunun teoride Bir Bakışta widget’ının üçüncü parti widget'ları göstermesine izin vereceğini iddia ediyor. Ancak burada birçok sorun var. Bir Bakışta özelliği tam boyutlu widget'ları gösterecek alana sahip değil. Bu nedenle Google’ın içerikleri sınırlı alana sığdırmak için bunları dinamik olarak yeniden boyutlandırması gerekiyor. Diğer bir sorun ise; Bir Bakışta özelliğinin yalnızca Pixel cihazların kilit ekranında kullanılabiliyor olması. Google, Android telefonların kilit ekranlarına üçüncü parti widget desteğini getirmek için At a Glance'ı kullanırsa diğer üreticilerle birlikte çalışması da gerekecek. Şu anda At a Glance widget’ı diğer Android telefonlarda tam işlevsel çalışmıyor.

    Paylaşılan videoya göre, Google, Bir Bakışta widget’ını kilit ekranının altına taşımayı düşünüyor. Android 15 beta 1.2 sürümünde bu özellik bir şekilde etkinleştirilmiş ve videoda görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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