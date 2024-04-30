Samsung coştu, kârını ona katladı

Tam Boyutta Gör 2022 sonlarından itibaren ekonomik daralmanın da etkisiyle rekor zarar tabloları açıklayan Samsung, adeta tek kalemde bütün zararını sildi. Firmanın ilk çeyrekte elde ettiği kâr son yılların en yüksek artışını gösterdi.

Samsung ona katladı

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre firma toplamda 50 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yüzde 15 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet kârı ise 4.85 milyar dolar oldu ve yıllık 10 kat gibi rekor bir artışı hanesine yazdırdı.

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Geçen yıl aynı dönemde Samsung’a 3.4 milyar dolar zarar ettiren yarı iletken bölümü bu kez 1.2 milyar dolar faaliyet kârı getirdi ve kendisini affettirdi. Mobil bölüm ise satışlarını yüzde 7 arttırdı ve 22 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârında bir miktar düşüş görüldü.

Samsung Galaxy S24 serisinin beklentilerin üzerindeki satışları mobil bölümü ayakta tuttu. Yapay zekâ trendi ile ilgili yongalara ve döküm hatlarına olan ilgi yarı iletken bölümünü de yeniden ayağa kaldırdı. Ekran bölümü hem geçen yıla hem geçen çeyreğe göre düşerken Harman bölümü de yıl bazında arttı, çeyrek bazda düştü.

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