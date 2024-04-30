Samsung coştu, kârını ona katladı

Samsung ona katladı
Yılın ilk çeyrek raporlarına göre firma toplamda 50 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yüzde 15 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet kârı ise 4.85 milyar dolar oldu ve yıllık 10 kat gibi rekor bir artışı hanesine yazdırdı.
Geçen yıl aynı dönemde Samsung’a 3.4 milyar dolar zarar ettiren yarı iletken bölümü bu kez 1.2 milyar dolar faaliyet kârı getirdi ve kendisini affettirdi. Mobil bölüm ise satışlarını yüzde 7 arttırdı ve 22 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârında bir miktar düşüş görüldü.
Samsung Galaxy S24 serisinin beklentilerin üzerindeki satışları mobil bölümü ayakta tuttu. Yapay zekâ trendi ile ilgili yongalara ve döküm hatlarına olan ilgi yarı iletken bölümünü de yeniden ayağa kaldırdı. Ekran bölümü hem geçen yıla hem geçen çeyreğe göre düşerken Harman bölümü de yıl bazında arttı, çeyrek bazda düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.