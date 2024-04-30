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    Samsung coştu, kârını ona katladı

    Geçen yıl aynı dönemde neredeyse hiç faaliyet kârı elde edemeyen Samsung, bu çeyrekte ise 10 kat artış göstererek geçmişin izlerini tek kalemde silmeyi başardı. 
    Samsung Tam Boyutta Gör
    2022 sonlarından itibaren ekonomik daralmanın da etkisiyle rekor zarar tabloları açıklayan Samsung, adeta tek kalemde bütün zararını sildi. Firmanın ilk çeyrekte elde ettiği kâr son yılların en yüksek artışını gösterdi.

    Samsung ona katladı

    Yılın ilk çeyrek raporlarına göre firma toplamda 50 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yüzde 15 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet kârı ise 4.85 milyar dolar oldu ve yıllık 10 kat gibi rekor bir artışı hanesine yazdırdı.

    Geçen yıl aynı dönemde Samsung’a 3.4 milyar dolar zarar ettiren yarı iletken bölümü bu kez 1.2 milyar dolar faaliyet kârı getirdi ve kendisini affettirdi. Mobil bölüm ise satışlarını yüzde 7 arttırdı ve 22 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârında bir miktar düşüş görüldü.

    Samsung Galaxy S24 serisinin beklentilerin üzerindeki satışları mobil bölümü ayakta tuttu. Yapay zekâ trendi ile ilgili yongalara ve döküm hatlarına olan ilgi yarı iletken bölümünü de yeniden ayağa kaldırdı. Ekran bölümü  hem geçen yıla hem geçen çeyreğe göre düşerken Harman bölümü de yıl bazında arttı, çeyrek bazda düştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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