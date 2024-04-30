Samsung, Çin'de katlanabilir telefon pazarını Çinlilere kaptırdı

Beşinci sıraya geriledi
Sadece birkaç yıl önce Samsung, Çin'de katlanabilir telefon piyasasında %30 pazar payıyle ilk sırada yer alıyordu. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde şirket %5,9 pazar payıyla beşinci sıraya geriledi. Daha geçen yıl Samsung’un pazar payı %11 seviyesindeydi. Son dönemde yeniden çıkış yakalayan Huawei, kendi ülkesinde %44,1'lik payla açık ara zirvede yer alıyor. %26,7 ile Honor ikinci sırada yer alırken, Vivo ve Oppo %12,6 ve %9 ile üçüncü ve dördüncü olarak sıralanıyor.
Samsung'un Çin'deki bu düşüşü yalnızca Çinli üreticilerin ürün kalitesinde Samsung'u yakalamasından kaynaklanmıyor. ABD ile ticaret savaşında yer alan Çin'de tüketicilerin yerli ürünlere yönelmesine sebep olan milliyetçi bir akımın yükseldiği belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung'un satışlarının bu jeopolitik farktörlerden etkilenmiş gözüküyor. Samsung, ülkede sadece katlanabilir telefonlarda sıkıntı yaşamıyor; şirket genel akıllı telefon pazarında da Çin'de zorlanıyor. Şirketin pazar payının %1'in altında olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.