Samsung, Çin'de katlanabilir telefon pazarını Çinlilere kaptırdı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonların öncülerinden olan ve bu form faktörünü ana akım haline getiren şirket olan Samsung, Çin'de Çinli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. Daha önce katlanabilir cihazlarıyla Çin'de önemli pazar payına ulaşan şirket, rakiplerine büyük pazar payı kaptırmaya başladı.

Beşinci sıraya geriledi

Sadece birkaç yıl önce Samsung, Çin'de katlanabilir telefon piyasasında %30 pazar payıyle ilk sırada yer alıyordu. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde şirket %5,9 pazar payıyla beşinci sıraya geriledi. Daha geçen yıl Samsung’un pazar payı %11 seviyesindeydi. Son dönemde yeniden çıkış yakalayan Huawei, kendi ülkesinde %44,1'lik payla açık ara zirvede yer alıyor. %26,7 ile Honor ikinci sırada yer alırken, Vivo ve Oppo %12,6 ve %9 ile üçüncü ve dördüncü olarak sıralanıyor.

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Samsung'un Çin'deki bu düşüşü yalnızca Çinli üreticilerin ürün kalitesinde Samsung'u yakalamasından kaynaklanmıyor. ABD ile ticaret savaşında yer alan Çin'de tüketicilerin yerli ürünlere yönelmesine sebep olan milliyetçi bir akımın yükseldiği belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung'un satışlarının bu jeopolitik farktörlerden etkilenmiş gözüküyor. Samsung, ülkede sadece katlanabilir telefonlarda sıkıntı yaşamıyor; şirket genel akıllı telefon pazarında da Çin'de zorlanıyor. Şirketin pazar payının %1'in altında olduğu belirtiliyor.

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