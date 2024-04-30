Oppo, yeniden Türkiye'de üretime başlıyor: Tarih açıklandı!

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesine akıllı telefon fabrikası kurarak üretime başlamış ve sonrasında bu fabrikayı sessiz sedasız kapatmıştı. Oppo, Mıstaçoğlu Holding’e bağlı yerli şirket AGM ile iş birliği yaparak üretime yeniden başlıyor.

Yerli üretim yeni Oppo modeli Mayıs'ta geliyor

Oppo ve AGM iş birliğiyle üretilecek modeller için tarih bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre en geç Mayıs ayında Türkiye’de üretime başlanacak. Oppo’nun AGM’nin Tuzla’daki fabrikasında üreteceği yeni akıllı telefon modeli Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

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Üç yıl içinde ilk üçe girmeyi hedefliyor

Oppo, Türkiye pazarına geri dönüş için oldukça iddialı hedef koymuş durumda. OPPO Orta Doğu ve Afrika Başkanı Chi Zhou’nun açıklamasına göre Türkiye’de ilk 3’e girilmesi hedefleniyor. Chi Zhou, şunları söyledi:

“OPPO olarak önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye akıllı telefon pazarında ilk 3 markadan biri ve Türkiye'de tüketicilerin en güvendiği marka olmak için planlama ve çalışmalarımızı yeniden hızlandırıyoruz. Yeni ‘Türkiye İçin, Türkiye'de’ stratejimiz doğrultusunda uzmanlığımız, kaynaklarımız ve yeteneklerimiz ile Türkiye pazarında hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.”

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