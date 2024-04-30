Oppo, yeniden Türkiye'de üretime başlıyor: Tarih açıklandı!

Yerli üretim yeni Oppo modeli Mayıs'ta geliyor
Oppo ve AGM iş birliğiyle üretilecek modeller için tarih bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre en geç Mayıs ayında Türkiye’de üretime başlanacak. Oppo’nun AGM’nin Tuzla’daki fabrikasında üreteceği yeni akıllı telefon modeli Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.
Üç yıl içinde ilk üçe girmeyi hedefliyor
Oppo, Türkiye pazarına geri dönüş için oldukça iddialı hedef koymuş durumda. OPPO Orta Doğu ve Afrika Başkanı Chi Zhou’nun açıklamasına göre Türkiye’de ilk 3’e girilmesi hedefleniyor. Chi Zhou, şunları söyledi:
“OPPO olarak önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye akıllı telefon pazarında ilk 3 markadan biri ve Türkiye'de tüketicilerin en güvendiği marka olmak için planlama ve çalışmalarımızı yeniden hızlandırıyoruz. Yeni ‘Türkiye İçin, Türkiye'de’ stratejimiz doğrultusunda uzmanlığımız, kaynaklarımız ve yeteneklerimiz ile Türkiye pazarında hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.