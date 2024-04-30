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    Akıllı telefon pazarı uzun bir aradan sonra ilk defa çift haneli büyüdü

    Piyasa araştırma şirketi Canalys’e göre 2024’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 10 oranında büyüdü. Pazar, 2021’den bu yana ilk defa çift haneli büyümeye ulaştı.
    Akıllı telefon pazarı çift haneli büyümeye geri döndü Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı telefon pazarındaki toparlanma süreci sürüyor. 2021 yılındaki zirvenin ardından pazarın büyümesinde ciddi düşüşler yaşanırken 2022’den itibaren bir toparlanma süreci yaşanıyordu. Piyasa araştırma şirketi Canalys tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise 2024’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarının uzun bir aradan sonra çift haneli büyümeye geri döndüğünü ortaya koydu.

    Samsung zirveye yerleşti

    Akıllı telefon pazarı çift haneli büyümeye geri döndü Tam Boyutta Gör
    Rapora göre küresel akıllı telefon pazarı 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık 10 büyüyerek 296,2 milyona ulaştı. Böylelikle akıllı telefon pazarı 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra ilk defa çift haneli büyümeye erişti. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde büyümenin -%13 olduğunu da belirtelim.
    Akıllı telefon pazarı çift haneli büyümeye geri döndü Tam Boyutta Gör
    Pazar büyüyor olsa aynı şeyi en tepedeki iki isim olan Samsung ve özellikle Apple için söylemek zor. Samsung, A serisindeki güncellemeler ve Galaxy S24 serisiyle birlikte 60 milyon adetlik sevkiyat ile liderlik koltuğunu yeniden kazandı. Bunda Galaxy S24 ve Galaxy AI’ın etkisi büyük. Rapora göre Samsung, Galaxy S24 serisinde önceki seriye göre yüzde 35 artışla 13,5 milyon adetlik sevkiyata ulaştı. Canalys, satış anlamında Galaxy AI’ın etkin bir şekilde kullanıldığının da altını çiziyor. Tüm bunlara rağmen yıllık büyüme açısından Samsung, sevkiyatlarında yüzde 1’lik düşüş yaşadı.

     

    Akıllı telefon pazarı çift haneli büyümeye geri döndü Tam Boyutta Gör
    Samsung’un aksine ana pazarlardaki olumsuzluklarla da boğuşan Apple, ilk beş akıllı telefon markası arasında en büyük düşüşü yaşadı. Apple’da sevkiyatlar çift haneli düşerek 48,7 milyona geriledi. Apple’ı 40,7 milyon sevkiyat ile Xiaomi takip etti. TRANSSION ve OPPO sırasıyla 28,6 milyon ve 25,0 milyon adet ile kalan beşliyi oluşturdu. İlk beş firmanın, yani Samsung, Apple, Xiaomi, TRANSSION ve OPPO’nun pazar payları ise sırasıyla yüzde 20, yüzde 16, yüzde 14, yüzde 10 ve yüzde 8 olarak gerçekleşti.
    Kaynakça https://www.neowin.net/news/global-smartphone-market-returns-to-double-digit-growth/ https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-q1-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ispanyolca ve portekizce aynı mı pasta cila çizik giderir mi ecumasters yorumları sol gözümü kapatınca sağ gözüm bulanık görüyor midede emilim olur mu

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