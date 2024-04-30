Akıllı telefon pazarı uzun bir aradan sonra ilk defa çift haneli büyüdü

Piyasa araştırma şirketi Canalys’e göre 2024’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 10 oranında büyüdü. Pazar, 2021’den bu yana ilk defa çift haneli büyümeye ulaştı.