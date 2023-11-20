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    Anlık Bildirim

    Samsung, Android 14 güncelleme takvimini yayınladı: İşte One UI 6 alacak cihazlar

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi için modelleri ve yayınlanma tarihini duyurdu. Samsung telefon ve tabletler ne zaman Android 14’e güncellenecek belli oldu.
    samsung android 14 güncelleme takvimi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisi, dünya genelinde çoğu ülkede kararlı Android 14 güncellemesini aldı. Diğer modelleri kullananlar güncellemenin yayınlanacağı zamanı bekliyordu. Samsung, One UI 6’ya güncellenecek Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için yayınlanma tarihlerini paylaştı.

    Galaxy S23’ün ardından bu ay sonu gelmeden Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisine güncelleme sunulması planlanıyor. Aralık ayında Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy Jump 2, Galaxy Quantum 3 & 4, Galaxy S21 serisi, Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Flip 3 & 4, Galaxy Z Fold 3 & 4 ve Galaxy Tab S8 serisi, Güney Kore’de kararlı Android 14 güncelemesini alacak.

    Yakın zamanda Android 14 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    samsung telefonlar ne zaman Android 14 güncelleme alacak Tam Boyutta Gör

    Kasım 2023’te güncellenecek modeller

    • Galaxy S23 serisi
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9+
    • Galaxy Tab S9 Ultra

    Aralık 2023’te güncellenecek modeller

    • Galaxy A34 5G
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy Jump 2
    • Galaxy Quantum 3
    • Galaxy Quantum 4
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8 Ultra

    Ocak 2024’te güncellenecek modeller

    • Galaxy A13
    • Galaxy A23
    • Galaxy A24
    • Galaxy A33
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy Buddy 2
    • Galaxy Quantum 2
    • Galaxy Tab S7 FE
    • Galaxy Tab Active 4 Pro
    • Galaxy Wide 6

    Şubat 2024’te güncellenecek modeller

    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab A8
    • Galaxy XCover 5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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