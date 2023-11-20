Samsung, Android 14 güncelleme takvimini yayınladı: İşte One UI 6 alacak cihazlar

- Yakın zamanda Android 14 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
- Kasım 2023’te güncellenecek modeller
- Aralık 2023’te güncellenecek modeller
- Ocak 2024’te güncellenecek modeller
- Şubat 2024’te güncellenecek modeller
- Yorumlar
Galaxy S23’ün ardından bu ay sonu gelmeden Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisine güncelleme sunulması planlanıyor. Aralık ayında Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy Jump 2, Galaxy Quantum 3 & 4, Galaxy S21 serisi, Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Flip 3 & 4, Galaxy Z Fold 3 & 4 ve Galaxy Tab S8 serisi, Güney Kore’de kararlı Android 14 güncelemesini alacak.
Yakın zamanda Android 14 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
Kasım 2023’te güncellenecek modeller
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
Aralık 2023’te güncellenecek modeller
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy Jump 2
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy Quantum 4
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Ocak 2024’te güncellenecek modeller
- Galaxy A13
- Galaxy A23
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Wide 6
Şubat 2024’te güncellenecek modeller
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8
- Galaxy XCover 5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.