Tecno AI geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde adeta fırtına haline dönüşen yapay zekâ teknolojileri adeta fare deliğine bile girmeye çalışıyor. İşletim sistemi ve kullanıcı arayüzü geliştiricileri çok hızlı bir şekilde yapay zekâ entegrasyonuna başladı.

Tecno AI nedir?

Mobil cihazlarında HiOS kullanıcı arayüzüne yer veren Tecno markası, bu arayüze yakın zamanda yapay zekâ özellikleri entegre etmeye hazırlanıyor. Firma Ella dijital asistanını çok daha yetenekli hale getirecek.

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Rakip asistanlardan hatırlayacağımız üzere Ella platformunda çağrıların tercüme edilmesi, sosyal medya gönderilerinin tercüme edilmesi, videolara alt yazı eklenmesi, resimlerin düzenlenmesi, portreler oluşturulması gibi özellikler mevcut.

En dikkat çekeni ise komutlardan görsel hazırlayabilmesi ve bu görselleri bölgelere göre optimize edebilmesi. Tecno yeni yapay zekâ özelliklerini yıl içerisinde kullanıma hazır hale getireceğini açıkladı.

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