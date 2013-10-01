LG, G2'nin OIS teknolojisini anlatan ilginç bir reklam filmi yayınladı

Büyük firmalar ürettikleri ürünleri ya da teknolojileri hazırladıkları farklı reklam filmleri ile tüketicilere tanıtıyorlar. Çoğu zaman bilgilendirici olan bu reklamlar, bazen de hayvanlar üzerinden oldukça eğlenceli olabiliyor.





"Magic Body Control" isimli teknolojisini tanıttığı örnekteki gibi bir içerik sunuyor ve herkese eğlenceli dakikalar vaat ediyor. Bu doğrultuda yakın zaman içerisinde resmen tanıttığı G2 isimli akıllı cep telefonunun 13 MP arka kamerasında bulanan ve kişilerin çok daha net fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisini tanıtmak adına yeni bir reklam filmi yayınlayan LG, geçtiğimiz günlerde Mercedes Benz'inisimli teknolojisini tanıttığı örnekteki gibi bir içerik sunuyor ve herkese eğlenceli dakikalar vaat ediyor.





LG tarafından optik görüntü sabitleme teknolojisinin sağladığı imkanları farklı bir noktadan aktaran bu ilginç çalışmayı direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://fstoppers.com/lgs-unveils-new-ultra-stable-chicken-cam