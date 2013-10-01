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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, G2'nin OIS teknolojisini anlatan ilginç bir reklam filmi yayınladı

5 yıl
2,2b
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52
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, G2'nin OIS teknolojisini anlatan ilginç bir reklam filmi yayınladı
Büyük firmalar ürettikleri ürünleri ya da teknolojileri hazırladıkları farklı reklam filmleri ile tüketicilere tanıtıyorlar. Çoğu zaman bilgilendirici olan bu reklamlar, bazen de hayvanlar üzerinden oldukça eğlenceli olabiliyor.

Bu doğrultuda yakın zaman içerisinde resmen tanıttığı G2 isimli akıllı cep telefonunun 13 MP arka kamerasında bulanan ve kişilerin çok daha net fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisini tanıtmak adına yeni bir reklam filmi yayınlayan LG, geçtiğimiz günlerde Mercedes Benz'in "Magic Body Control" isimli teknolojisini tanıttığı örnekteki gibi bir içerik sunuyor ve herkese eğlenceli dakikalar vaat ediyor.

LG tarafından optik görüntü sabitleme teknolojisinin sağladığı imkanları farklı bir noktadan aktaran bu ilginç çalışmayı direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://fstoppers.com/lgs-unveils-new-ultra-stable-chicken-cam Yorum Yaz
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apostt 5 yıl en beğenilen
Son zamanlarda izlediğim en iyi reklam olmalı, çok eğlendim!
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Led Zeppelin 5 yıl
Çalıntı

Orjinali budur...
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Fx_57,5 5 yıl
lg g2 de
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bizde
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Nokia Specialist 5 yıl
Lg ois ini bu kadar övmüş ama 920nin çok altında performans verdiğini söylememiş

m.youtube.com/...
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1080p 5 yıl
O tavuk Mcdonalds da iş buldu şimdi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gorkem2626
TAVUK Yani Optik Dengeleme Sistemine Sahip Bi hayvan mi:D Bunu Duyan Samsung S5 Telefonunda Tavuk Hediye Edicegini Açıkladı

ahahahah :D
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kurtay 5 yıl
Uzun zamandır böyle gülmemiştim.

Çok yaratıcı,eğlenceli reklam olmuş.G2 de gerçekten 10 numara cihaz olmuş.
Şu an parasını hak eden tek cihaz derim.
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lifetalya 5 yıl
Çok güzel bir reklam olmuş :)
Lifetalya
www.lifetalya.com
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DH Misafiri 5 yıl
Tavuğa eziyet çektirilmiş, sizde burda övgüler düzüyorsunuz.
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Illustrious. 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tavuğa eziyet çektirilmiş, sizde burda övgüler düzüyorsunuz.

+1


Ne de olsa güzel fikir, reklam hoş eğlendiler ya. Kimin umrunda tavuğa eziyet çektirilmiş baksana.
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TheDcdy 5 yıl
Efsanevi reklamlar arasına girer.
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flexii_87 5 yıl
Ben aralik ayindan beri Lumia920 mimde kullaniyorum zaten :))
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ahead 5 yıl
izledikten sonra köyüme gidip tavuklarımızı sevdim. belki video falan çekerizdiye.
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Godolphin 5 yıl
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bluebest 5 yıl
Tavuk baya güzel maceralar yaşamış yanlız umarım hayvana eziyet çektirmemişlerdir. Ayrıca reklam filmini çok beğendim.
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