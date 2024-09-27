LG akıllı TV'ler boştayken reklam gösterecek

LG TV'lerde reklamlar artıyor
Bu uygulama yalnızca LG'nin kendi ürünlerini tanıtmakla kalmıyor, üçüncü taraf markaların, televizyon ve eğlence ile alakası olmayan reklamları da yer alacak. LG Ad Solutions'ın teknoloji başkanı Dave Rudnick, bu reklamların test sürecinde başarılı olduğunu belirterek, “markaların odadaki en büyük ekranda öne ve merkeze çıkmaları için değerli bir fırsat sunduğunu” söyledi.
FlatpanelsHD tarafından bildirildiği üzere bu ekran koruyucu reklamları, televizyon ayarları menüsünde “Ek Ayarlar” kısmından “Ekran Koruyucu Promosyonu” seçeneğini devre dışı bırakarak kapatmak mümkün. Ancak hangi bölgelerde veya hangi televizyon modellerinde bu yeni reklam özelliğinin aktif olduğu henüz net değil. LG, bu yılın sonlarına doğru 200 milyonun üzerinde akıllı TV’ye sahip webOS platformuna daha fazla reklam getireceğini zaten duyurmuştu.
LG televizyonlar, uzun zamandır agresif reklam politikalarıyla tanınıyor. Özellikle LG’nin uygulama mağazasında otomatik olarak sesli oynatılan reklamlar, üç yılı aşkın bir süredir kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak LG’nin webOS platformunu daha fazla üçüncü parti televizyona ve hatta kendi televizyon dışı donanımlarına getirme planları, önümüzdeki yıllarda bu reklamların daha da yaygınlaşabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu