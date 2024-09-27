Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG akıllı TV'ler boştayken reklam gösterecek

    Satın alınan ürünlerin reklam sunması garip mi? Güney Koreli teknoloji devi LG’nin akıllı televizyonları aktif olarak izlemediğiniz zamanlarda reklam göstermeye başlayacak.
    LG akıllı TV'ler boştayken reklam gösterecek Tam Boyutta Gör
    LG, akıllı televizyonlarında yeni bir reklam uygulamasını hayata geçirdi. Televizyonlar boşta kaldığında, geleneksel ekran koruyucu devreye girmeden önce tam ekran reklamlar gösterilmeye başlanıyor. Bu yenilik, bu ay itibariyle LG’nin OLED modelleri de dahil olmak üzere birçok akıllı TV'sine, özellikle de yeni G4 modeli gibi cihazlarına yayılmaya başladı. Reklamlar, ana ekran, içerik mağazası ve LG Channels gibi platformlarda yer alacak.

    LG TV'lerde reklamlar artıyor

    Bu uygulama yalnızca LG'nin kendi ürünlerini tanıtmakla kalmıyor, üçüncü taraf markaların, televizyon ve eğlence ile alakası olmayan reklamları da yer alacak. LG Ad Solutions'ın teknoloji başkanı Dave Rudnick, bu reklamların test sürecinde başarılı olduğunu belirterek, “markaların odadaki en büyük ekranda öne ve merkeze çıkmaları için değerli bir fırsat sunduğunu” söyledi.

    FlatpanelsHD tarafından bildirildiği üzere bu ekran koruyucu reklamları, televizyon ayarları menüsünde “Ek Ayarlar” kısmından “Ekran Koruyucu Promosyonu” seçeneğini devre dışı bırakarak kapatmak mümkün. Ancak hangi bölgelerde veya hangi televizyon modellerinde bu yeni reklam özelliğinin aktif olduğu henüz net değil. LG, bu yılın sonlarına doğru 200 milyonun üzerinde akıllı TV’ye sahip webOS platformuna daha fazla reklam getireceğini zaten duyurmuştu.

    LG televizyonlar, uzun zamandır agresif reklam politikalarıyla tanınıyor. Özellikle LG’nin uygulama mağazasında otomatik olarak sesli oynatılan reklamlar, üç yılı aşkın bir süredir kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak LG’nin webOS platformunu daha fazla üçüncü parti televizyona ve hatta kendi televizyon dışı donanımlarına getirme planları, önümüzdeki yıllarda bu reklamların daha da yaygınlaşabileceğini gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 4 1.3 tce hangi yağ kullanılır araba güneşte kalınca çalışmıyor en iyi meslek yüksekokulları toyota corolla 1.6 otomatik vites nasıl en iyi 5w-30 motor yağı hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 C12MO-862XTR
    MSI MODERN 14 C12MO-862XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız