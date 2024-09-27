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Tam Boyutta Gör LG, akıllı televizyonlarında yeni bir reklam uygulamasını hayata geçirdi. Televizyonlar boşta kaldığında, geleneksel ekran koruyucu devreye girmeden önce tam ekran reklamlar gösterilmeye başlanıyor. Bu yenilik, bu ay itibariyle LG’nin OLED modelleri de dahil olmak üzere birçok akıllı TV'sine, özellikle de yeni G4 modeli gibi cihazlarına yayılmaya başladı. Reklamlar, ana ekran, içerik mağazası ve LG Channels gibi platformlarda yer alacak.

LG TV'lerde reklamlar artıyor

Bu uygulama yalnızca LG'nin kendi ürünlerini tanıtmakla kalmıyor, üçüncü taraf markaların, televizyon ve eğlence ile alakası olmayan reklamları da yer alacak. LG Ad Solutions'ın teknoloji başkanı Dave Rudnick, bu reklamların test sürecinde başarılı olduğunu belirterek, “markaların odadaki en büyük ekranda öne ve merkeze çıkmaları için değerli bir fırsat sunduğunu” söyledi.

FlatpanelsHD tarafından bildirildiği üzere bu ekran koruyucu reklamları, televizyon ayarları menüsünde “Ek Ayarlar” kısmından “Ekran Koruyucu Promosyonu” seçeneğini devre dışı bırakarak kapatmak mümkün. Ancak hangi bölgelerde veya hangi televizyon modellerinde bu yeni reklam özelliğinin aktif olduğu henüz net değil. LG, bu yılın sonlarına doğru 200 milyonun üzerinde akıllı TV’ye sahip webOS platformuna daha fazla reklam getireceğini zaten duyurmuştu.

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LG televizyonlar, uzun zamandır agresif reklam politikalarıyla tanınıyor. Özellikle LG’nin uygulama mağazasında otomatik olarak sesli oynatılan reklamlar, üç yılı aşkın bir süredir kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak LG’nin webOS platformunu daha fazla üçüncü parti televizyona ve hatta kendi televizyon dışı donanımlarına getirme planları, önümüzdeki yıllarda bu reklamların daha da yaygınlaşabileceğini gösteriyor.

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LG akıllı TV'ler boştayken reklam gösterecek