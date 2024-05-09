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    Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı

    Apple, kısa bir süre önce M4 çipli yeni iPad Pro modellerini tanıttı. Firmanın iPad Pro için yayınladığı “Crush!” başlıklı reklamı ise tepki çekti. Hatta reklamın çalıntı olduğu ortaya çıktı.
    Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, bu hafta Let Loose etkinliği kapsamında yeni iPad modellerini tanıttı. Üst seviyeye hitap eden iPad Pro modelleri ise son derece güçlü yeni M4 çipleriyle sürpriz bir çıkış yaptı. Apple, 2024 model iPad Pro’larının ne kadar üstün cihazlar olduğunu her fırsatta vurguluyor olsa da dünya çapındaki sanatçılar ve içerik oluşturucular Apple’ın iPad Pro için yayınladığı “Crush!” başlıklı reklamını eleştirmekle meşgul. Üstelik reklam filminin çalıntı olduğu da ortaya çıkmış durumda.

    Apple, iPad Pro reklamını LG’den çaldı

    Apple CEO’su Tim Cook tarafından X’te “Şimdiye kadar yarattığımız en ince ürün, şimdiye kadar ürettiğimiz en gelişmiş ekran ve M4 çipin inanılmaz gücü.” ifadeleriyle yayınlanan iPad Pro reklamı, son derece yüzeysel bir fikri ortaya koyuyor; her şey yapabilecek tek cihaz. Elbette Apple bu mesajı boyaları, notaları, enstrümanları, heykelleri, bir grup plağı ve hatta bir piyanoyu devasa pres makinesiyle ezerken vurguluyor.

    Sanatçılar ve içerik üreticileri ise bu reklamda Apple’ın kullandığı metaforu en hafif tabirle eleştiriyor. Bazılarına göre tarihin en kötü reklamı bazılarına göre ise en iç karartıcı reklamlardan birisi. Elbette Apple’ın bu reklam filmindeki amacı ultra ince cihaza ne kadar çok sayıda farklı yaratıcı uygulama ve aracın sığabileceğini göstermek olsa da, birçok sanatçı bunu bir hakaret olarak algılamış durumda.

    Ancak olay sadece bununla da sınırlı değil. Apple, böyle bir metaforu yansıtmak için orijinal de olmamış. Zira görünüşe göre Apple, LG’nin 16 yıl önce, takvimler 2008’i gösterdiğinde LG KC910 telefonu için yaptığı reklamı neredeyse birebir taklit etmiş. Apple'ın reklamında olduğu gibi, LG'nin versiyonunda da (ya da tam tersi) enstrümanları presleyerek telefonun çok yönlülüğüne atıfta bulunuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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