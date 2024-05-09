Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta Let Loose etkinliği kapsamında yeni iPad modellerini tanıttı. Üst seviyeye hitap eden iPad Pro modelleri ise son derece güçlü yeni M4 çipleriyle sürpriz bir çıkış yaptı. Apple, 2024 model iPad Pro’larının ne kadar üstün cihazlar olduğunu her fırsatta vurguluyor olsa da dünya çapındaki sanatçılar ve içerik oluşturucular Apple’ın iPad Pro için yayınladığı “Crush!” başlıklı reklamını eleştirmekle meşgul. Üstelik reklam filminin çalıntı olduğu da ortaya çıkmış durumda.

Apple, iPad Pro reklamını LG’den çaldı

Apple CEO’su Tim Cook tarafından X’te “Şimdiye kadar yarattığımız en ince ürün, şimdiye kadar ürettiğimiz en gelişmiş ekran ve M4 çipin inanılmaz gücü.” ifadeleriyle yayınlanan iPad Pro reklamı, son derece yüzeysel bir fikri ortaya koyuyor; her şey yapabilecek tek cihaz. Elbette Apple bu mesajı boyaları, notaları, enstrümanları, heykelleri, bir grup plağı ve hatta bir piyanoyu devasa pres makinesiyle ezerken vurguluyor.

Sanatçılar ve içerik üreticileri ise bu reklamda Apple’ın kullandığı metaforu en hafif tabirle eleştiriyor. Bazılarına göre tarihin en kötü reklamı bazılarına göre ise en iç karartıcı reklamlardan birisi. Elbette Apple’ın bu reklam filmindeki amacı ultra ince cihaza ne kadar çok sayıda farklı yaratıcı uygulama ve aracın sığabileceğini göstermek olsa da, birçok sanatçı bunu bir hakaret olarak algılamış durumda.

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Ancak olay sadece bununla da sınırlı değil. Apple, böyle bir metaforu yansıtmak için orijinal de olmamış. Zira görünüşe göre Apple, LG’nin 16 yıl önce, takvimler 2008’i gösterdiğinde LG KC910 telefonu için yaptığı reklamı neredeyse birebir taklit etmiş. Apple'ın reklamında olduğu gibi, LG'nin versiyonunda da (ya da tam tersi) enstrümanları presleyerek telefonun çok yönlülüğüne atıfta bulunuyordu.

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Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı