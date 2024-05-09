Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı

Apple, iPad Pro reklamını LG’den çaldı
Apple CEO’su Tim Cook tarafından X’te “Şimdiye kadar yarattığımız en ince ürün, şimdiye kadar ürettiğimiz en gelişmiş ekran ve M4 çipin inanılmaz gücü.” ifadeleriyle yayınlanan iPad Pro reklamı, son derece yüzeysel bir fikri ortaya koyuyor; her şey yapabilecek tek cihaz. Elbette Apple bu mesajı boyaları, notaları, enstrümanları, heykelleri, bir grup plağı ve hatta bir piyanoyu devasa pres makinesiyle ezerken vurguluyor.
Sanatçılar ve içerik üreticileri ise bu reklamda Apple’ın kullandığı metaforu en hafif tabirle eleştiriyor. Bazılarına göre tarihin en kötü reklamı bazılarına göre ise en iç karartıcı reklamlardan birisi. Elbette Apple’ın bu reklam filmindeki amacı ultra ince cihaza ne kadar çok sayıda farklı yaratıcı uygulama ve aracın sığabileceğini göstermek olsa da, birçok sanatçı bunu bir hakaret olarak algılamış durumda.
Ancak olay sadece bununla da sınırlı değil. Apple, böyle bir metaforu yansıtmak için orijinal de olmamış. Zira görünüşe göre Apple, LG’nin 16 yıl önce, takvimler 2008’i gösterdiğinde LG KC910 telefonu için yaptığı reklamı neredeyse birebir taklit etmiş. Apple'ın reklamında olduğu gibi, LG'nin versiyonunda da (ya da tam tersi) enstrümanları presleyerek telefonun çok yönlülüğüne atıfta bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.