LG G2'nin denizaşırı yolculuğu başlıyor

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden LG’nin yeni nesil süper telefonu G2’nin yol haritası netleşiyor.

LG yetkililerinden alınan bilgilere göre kısa bir süre önce firmanın anavatanı Güney Kore’de satışa sunulan G2, birkaç gün içerisinde ABD ve Almanya’daki teknoloji sevelerle buluşacak. G2’nin bu iki ülkeden sonra nerelerde satışa sunulacağı netlik kazanmazken, gelen bilgiler dünya genelindeki satışın 1-1,5 ay içerisinde başlayacağı yönünde.

LG Electronics Mobile’in icra kurulu başkanı Jong-seok Park da yaptığı açıklamada Güney Kore’de satışa sunulmasını takiben aldıkları geri bildirimlerin, G2’yi müşteri odaklı tasarlamakla ne kadar doğru bir iş ortaya koyduklarını kanıtladığını söyledi.

5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile göz dolduran LG G2 ile ilgili hazırladığımız video incelememize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.digitimes.com/news/a20130904PB201.html