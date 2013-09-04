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LG G2'nin denizaşırı yolculuğu başlıyor

5 yıl
2,6b
1
19
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG G2'nin denizaşırı yolculuğu başlıyor

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden LG’nin yeni nesil süper telefonu G2’nin yol haritası netleşiyor.

LG yetkililerinden alınan bilgilere göre kısa bir süre önce firmanın anavatanı Güney Kore’de satışa sunulan G2, birkaç gün içerisinde ABD ve Almanya’daki teknoloji sevelerle buluşacak. G2’nin bu iki ülkeden sonra nerelerde satışa sunulacağı netlik kazanmazken, gelen bilgiler dünya genelindeki satışın 1-1,5 ay içerisinde başlayacağı yönünde.

LG Electronics Mobile’in icra kurulu başkanı Jong-seok Park da yaptığı açıklamada Güney Kore’de satışa sunulmasını takiben aldıkları geri bildirimlerin, G2’yi müşteri odaklı tasarlamakla ne kadar doğru bir iş ortaya koyduklarını kanıtladığını söyledi.

5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile göz dolduran LG G2 ile ilgili hazırladığımız video incelememize buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.digitimes.com/news/a20130904PB201.html Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
buradan ulaşılamıyor
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Meakka 5 yıl
5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile göz dolduran LG G2 ile ilgili hazırladığımız video incelemenize NEREDEN ulaşabiliriz??
5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitlem...
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puskuruk 5 yıl
Kapak çıkıyor mu?
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JoeyBane 5 yıl
Bi dolan da gel
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okan_cehapelioglu 5 yıl
s4 den iyi olduğu kesin bide honamiyi görmek lazım
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kesbi 5 yıl
32 GB olanda 24 GB yer kalıyorsa 16 GB modeli neden üretmişler? Onda da 8 GB mı yer kalıyor? Komik değil mi kart takılamayan ve bu kadar pahalı üst seviye bir telefon için böyle komedi bir hafıza koymak? Bu cihaz 32'den başlayıp 64 ve 128 GB olmalıydı, ya da 32 GB'dan başlayıp kart yuvası da koymalıydılar. Alınası bir telefonu öldürmüşler Nexusları da bu yüzden almıyorum, almam da.
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xxxx1 5 yıl
almak istediğim beni ikna eden tek cihaz oldu...Hanomi ile bunu bekliyordum gerek tasarım gerekse arayüzü olarak LG G2' daha başarılı bir cihaz.
umarım mantıklı bir fiyatla ve geçikmez...
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Gladiotürk 5 yıl
Gel lan G2 alacam seni!
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General. 5 yıl
Çok güzel bir cihaz olmuş olmasına keşke arka taraf biraz daha sade olsaydı
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abdispowerr 5 yıl
Gelsede alsak...
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nerdroid 5 yıl
Meakka

5.2 Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile göz dolduran LG G2 ile ilgili hazırladığımız video incelemenize NEREDEN ulaşabiliriz??


5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile göz dolduran, yakında deniz aşırı yolculuğu başlayacak olan LG G2 ile ilgili hazırladıkları video incelemesine buradan ulaşabilirsin :D
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