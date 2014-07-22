LG G3'ün Snapdragon 805 işlemcili yeni versiyonu duyuruldu

Samsung'un Galaxy S5 LTE-A hamlesinden sonra LG tarafı da beklenen adımı atarak, uzun süredir Prime olarak anılan G3 LTE-A Cat 6 modelini Güney Kore'de lanse etti. Mevcut G3 modelini temel alan yeni cihazın en büyük artısı, Qualcomm'un Snapdragon 805 işlemcisinden gücünü alıyor olması. Özellikle 2K ekranı ile fark yaratan LG G3, oyun ve uygulamaların pek çoğu 1080p çözünürlüğü için dizayn edildiğinden performans konusunda genel bir sıkıntı yaşamasa da, sahip olduğu Snapdragon 801 çipsetinin, doğal 2K desteği sunan grafik yoğun uygulamalarda aynı başarımı sürdüremeyeceği genel olarak üzerinde hemfikir olunan bir detay.

Snapdragon 805 çipseti ise özellikle yeni nesil Adreno 420 GPU'su ile fark yaratıyor. Mikroişlemci tasarımında çok ciddi farklar getirmese de , GPU tarafında Adreno 420'nin güncellenen mimari ile 2K çözünürlüğü ile uyumlu uygulamalarda, Snapdragon 801'in Full HD seviyesinde sunduğu akıcılığı ulaşacağı ifade ediliyor. Yeni platformun G3'e kazandırdığı bir başka yenilik ise Qualcomm'un Gobi 9x35 Kategori 6 LTE-A modemi. Bu sayede telefon, uyumlu ağ altyapısının olduğu bölgelerde teroik olarak 225Mbps seviyesinde internet bağlantı hızına erişebiliyor. 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde kamera ve 3000mAh kapasiteli pil gibi detayların korunduğu telefon, çipset dışında önemli bir değişiklik sunmuyor.

Samsung Galaxy S5'in LTE-A versiyonundan sonra LG cephesi de G3 LTE-A Cat6 ile Snapdragon 805 trenine binmiş oldu. Her iki model de ağırlıklı olarak Güney Kore pazarı için planlandığından, spot pazar dışında resmi olarak global satışa sunulmaları yakın zamanda beklenmiyor ancak artan rekabete bağlı olarak olası bir girişimin de sürpriz karşılanmaması gerekiyor. Bu hamle sonrasında Temmuz ayında pazara giren LG G3, çok kısa sürede donanım güncellemesi almış ve global satışı olmayacaksa da donanım olarak gözden düşmüş oldu. Görünen o ki, akıllı telefon üreticilerinin yeni ilgi alanı, 2K ekran ve Snapdragon 805 ikilisi. Samsung ve LG'yi takiben diğer üreticilerin de benzer özellikte cihazlar sunması bekleniyor.