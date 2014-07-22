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LG G3'ün Snapdragon 805 işlemcili yeni versiyonu duyuruldu

4 yıl
3,9b
1
69
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3'ün Snapdragon 805 işlemcili yeni versiyonu duyuruldu
Samsung'un Galaxy S5 LTE-A hamlesinden sonra LG tarafı da beklenen adımı atarak, uzun süredir Prime olarak anılan G3 LTE-A Cat 6 modelini Güney Kore'de lanse etti. Mevcut G3 modelini temel alan yeni cihazın en büyük artısı, Qualcomm'un Snapdragon 805 işlemcisinden gücünü alıyor olması. Özellikle 2K ekranı ile fark yaratan LG G3, oyun ve uygulamaların pek çoğu 1080p çözünürlüğü için dizayn edildiğinden performans konusunda genel bir sıkıntı yaşamasa da, sahip olduğu Snapdragon 801 çipsetinin, doğal 2K desteği sunan grafik yoğun uygulamalarda aynı başarımı sürdüremeyeceği genel olarak  üzerinde hemfikir olunan bir detay.
Snapdragon 805 çipseti ise özellikle yeni nesil Adreno 420 GPU'su ile fark yaratıyor. Mikroişlemci tasarımında çok ciddi farklar getirmese de , GPU tarafında Adreno 420'nin güncellenen mimari ile 2K çözünürlüğü ile uyumlu uygulamalarda, Snapdragon 801'in Full HD seviyesinde sunduğu akıcılığı ulaşacağı ifade ediliyor. Yeni platformun G3'e kazandırdığı bir başka yenilik ise Qualcomm'un Gobi 9x35 Kategori 6 LTE-A modemi. Bu sayede telefon, uyumlu ağ altyapısının olduğu bölgelerde teroik olarak 225Mbps seviyesinde internet bağlantı hızına erişebiliyor. 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde kamera ve 3000mAh kapasiteli pil gibi detayların korunduğu telefon, çipset dışında önemli bir değişiklik sunmuyor.
LG G3'ün Snapdragon 805 işlemcili yeni versiyonu duyuruldu
Samsung Galaxy S5'in LTE-A versiyonundan sonra LG cephesi de G3 LTE-A Cat6 ile Snapdragon 805 trenine binmiş oldu. Her iki model de ağırlıklı olarak Güney Kore pazarı için planlandığından, spot pazar dışında resmi olarak global satışa sunulmaları yakın zamanda beklenmiyor ancak artan rekabete bağlı olarak olası bir girişimin de sürpriz karşılanmaması gerekiyor. Bu hamle sonrasında Temmuz ayında pazara giren LG G3, çok kısa sürede donanım güncellemesi almış ve global satışı olmayacaksa da donanım olarak gözden düşmüş oldu. Görünen o ki, akıllı telefon üreticilerinin yeni ilgi alanı, 2K ekran ve Snapdragon 805 ikilisi. Samsung ve LG'yi takiben diğer üreticilerin de benzer özellikte cihazlar sunması bekleniyor. 

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Guest-85956E72E 4 yıl en beğenilen
Samsungtan sonra lg çıktı başımıza
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0088FF 4 yıl
G2 ALDIM KAFAM RAHAT
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bedo20 4 yıl
Tanıtımı yapan hatun fenaymış ya, telefonu geçtim ben
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1 Avatar
Corporal 4 yıl
Bence biran önce G4'ü çıkarmaları lazım :)
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hllsing 4 yıl
Vatana millete hayirli olsun hemen telefonu alan arkadaşlara da geçmiş olsun
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huseyincarnege 4 yıl
demeki neymiş ilk çıkanı dehil sonra cıkana bakıcaksın telefonda :)
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kucuker34 4 yıl
G3 2gb lığını aldım. Bir hafta dayandım. G2 den geçiş yapmıştım, Kasmalar diz boyu kaldırmıyor ekranı malesef. Cihaz süper ama yetmiyor. Simdi g2ye tekrar geri döndüm. G3ten daha iyi performanslı ve pil olarak bi gömlek üstün.
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LeSRiSeL 4 yıl
Koreli bir kizla tanişmadan bu dünyadan göçmem
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kucukyenici 4 yıl
İsviçre'den gelen LG G3 telefonum bugün itibariyle 47 mb.'lık uygulama güncellemesi aldı. Türkiye'ye henüz verilmedi sanırım. İlgilenenlere duyurulur.
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~Lion King~ 4 yıl
Yanina o kizida veriyorlar mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar bırakın artik su telefon muhabbetini. Ha 801 olmuş ha 805. Zaten hevesiniz geçene kadar o buyuk oyunları oynayacaksınız sonra hepsini sileceksiniz. Geriye sadece kamera müzik ve internet kalıyor. Cebinize uyan telefonu alın geçin. Araştırdıkça suyu çıkar bu işlerin. Yeni telefon çıkacak diye beklerseniz asla telefon alamazsınız. 1 haftadır g3 kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Cihazın 805 e falan ihtiyacı, ülkemiz koşullarında, yok. Alın ve mutlu olun. Her telefon güzeldir.
Teşekkürler...
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by_ager34 4 yıl
İsrafın sonu cinnetle biter elinizdekilerle mutlu olun arkadaşlar
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kjhg 4 yıl
Arkadaslar bırakın artik su telefon muhabbetini. Ha 801 olmuş ha 805. Zaten hevesiniz geçene kadar o buyuk oyunları oynayacaksınız sonra hepsini sileceksiniz. Geriye sadece kamera müzik ve internet kalıyor. Cebinize uyan telefonu alın geçin. Araştırdıkça suyu çıkar bu işlerin. Yeni telefon çıkacak diye beklerseniz asla telefon alamazsınız. 1 haftadır g3 kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Cihazın 805 e falan ihtiyacı, ülkemiz koşullarında, yok. Alın ve mutlu olun. Her telefon güzeldir.
Teşekkürler...
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