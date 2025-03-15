Redmi Note 14S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası Redmi, sessizce Redmi Note 14S modelini tanıttı. Şirketin resmi Çek Cumhuriyeti web sitesinde listelenen telefon, geçtiğimiz seneki Redmi Note 13 Pro 4G ile büyük ölçüde benzer özelliklere sahip.

İki model arasındaki en büyük değişiklik, arka kamera tasarımının elden geçirilmesi. Ek olarak yeni model, 179 gr ağırlığıyla selefinden 9 gr daha hafif.

Tam Boyutta Gör 6,67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. İşlemci tarafında, uygun fiyatlı telefonlarda sıkça karşımıza çıkan Helio G99 Ultra'ya yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro sensör yer alırken, ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

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67 W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pille gelen Redmi Note 14S, ekran altı parmak izi okuyucusunu da barındırıyor. Telefondaki bir diğer iyileştirme, IP54'ten IP64'e yükseltilen su ve toz dayanıklılık sertifikası.

Redmi Note 14S fiyatı

Mavi, siyah ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle ve 8GB/256GB'lık tek varyantla satışa sunulan Redmi Note 14S'in Çek Cumhuriyeti'ndeki satış fiyatı 260 dolar.

Redmi Note 14S özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 1300 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 1300 nit, AMOLED İşlemci : Mediatek Helio G99 Ultra

: Mediatek Helio G99 Ultra Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 200MP ana kamera + 8MP geniş açı kamera + 2MP makro kamera

: 200MP ana kamera + 8MP geniş açı kamera + 2MP makro kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 500 mAh, 67W

: 500 mAh, 67W Yazılım : HyperOS

: HyperOS Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.2, WiFi 5, IP64 sertifikası, strereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

: Bluetooth 5.2, WiFi 5, IP64 sertifikası, strereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik) Boyut ve ağırlık: 161.1 x 75 x 8mm, 179 g

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Redmi Note 14S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı