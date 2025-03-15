Redmi Note 14S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İki model arasındaki en büyük değişiklik, arka kamera tasarımının elden geçirilmesi. Ek olarak yeni model, 179 gr ağırlığıyla selefinden 9 gr daha hafif.
Arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro sensör yer alırken, ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alıyor.
67 W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pille gelen Redmi Note 14S, ekran altı parmak izi okuyucusunu da barındırıyor. Telefondaki bir diğer iyileştirme, IP54'ten IP64'e yükseltilen su ve toz dayanıklılık sertifikası.
Redmi Note 14S fiyatı
Mavi, siyah ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle ve 8GB/256GB'lık tek varyantla satışa sunulan Redmi Note 14S'in Çek Cumhuriyeti'ndeki satış fiyatı 260 dolar.
Redmi Note 14S özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 1300 nit, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultra
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 200MP ana kamera + 8MP geniş açı kamera + 2MP makro kamera
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 500 mAh, 67W
- Yazılım: HyperOS
- Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.2, WiFi 5, IP64 sertifikası, strereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)
- Boyut ve ağırlık: 161.1 x 75 x 8mm, 179 g
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