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LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada

Ülkesinde çıktığı günden bu yana yoğun ilgi gören LG G6 amiral gemi modeli için firma yoğun testler yapıyor. Testlerde odak nokta elbette bataryanın güvenliği.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada

Geçen yıl amiral gemi modellerinden beklediği verimi alamayan LG, yeni baştan tasarladığı G6 akıllı telefonu ile pazarda çıkış yaşamanın peşinde. Firma yeni telefonu için birbirinden zorlu dayanıklılık testleri yapıyor.

LG’nin Güney Kore’deki üretim üssü olarak bilinen 640 bin metrekarelik LG Digital Park tesislerinde 10 000 işçi çalışıyor ve günlük olarak 50 bin G6 modeli üretiliyor. Ayrıca akıllı telefonlar ile bataryaları burada farklı testlerden geçiriliyor.

Güvenlik ön planda

Özellikle Galaxy Note 7 modelinin yaşadığı şanssızlıklar kalite testlerini bir anda gündemin bir numaralı maddesi haline getirmişti. Üreticiler ortaya çıkan bu hassasiyetin farkında olduğu için güvenlik testlerini daha fazla ön plana çıkarmaya başladı.

LG de G6 bataryası için daha ciddi testler yapıyor. Örneğin 61 metreden batarya üzerine 9.1 kilogramlık bir yük düşürülüyor. Veya tam ortasından çivi çakılıyor. Bunlar gerçek hayatın simüle edilmesi amacıyla yapılıyor. Yani telefonun üzerinden bir araba geçmesi veya köpeğin telefonu ısırması gibi patlamaya sebep olacak gerçek hayat şartları test ediliyor. LG G6 bu testlerden herhangi bir patlama veya alev alma olmadan geçmeyi başarmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor"

Yine bataryayı doğrudan ateşe atarak patlama anında parçaların nasıl savrulduğu da gözlemleniyor. Birleştirme buna göre yapılırken testlerde parçaların belirli bir mesafe içerisinde kalması sağlanmış.

LG yaklaşık 5 aydır G6 modelini sürekli testlere soktuğunu belirtiyor. Model ay başlarında Güney Kore’de satışa çıktı ve 50 bin civarında satıldığı tahmin ediliyor. Gelecek ay ise başta Kuzey Amerika olmak üzere global olarak satışa sunulacak.

 

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170326000238 Yorum Yaz
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annieste 2 yıl en beğenilen
yine ghost screenci tayfa gelmeden diyeyim adamlar g2den sonra bu sefer gerçekten olmuş bir telefon yaptılar.
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redoracle 2 yıl
Hayret daha kronikçiler gelmemiş
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arel.gr 2 yıl

LG 'de hardware, bootloop aşılmışın ötesi olunca haliyle güvenlik ilk sırada
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Krone 2 yıl
İşlemci konusunda rakibi S8'den geride ama büyük bir fiyat avantajı olursa kapış kapış gider. Zamanında G2 iyi fiyatla çok güzel satış yapmıştı.
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Paetzold 2 yıl
G2 ile yola devam gittiği yere kadar.
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vincent5555 2 yıl
iyiymiş
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WarSaw 2 yıl
yani siz bir ürünü seri üretime geçtikten sonra mı testlere başlıyorsunuz :))

şunu diyeyim , sizin üretim ve test kalite kontrol anlayışınızda ciddi bir sıkıntı var yada size bunu sektör standartı diye öğreten hocalarınızın aklı havadaymış.

sen günde 50bin tane üretime geçtiğin bir telefonun filanca yerindeki hatayı 10 gün sonra farkına varsan 500bin tane telefonu çöpe mi atacaksın. Ben olsam ne yaparım biliyormusun bana onu test edip ok sıkıntı yok diyipte seri üretime geçilmesine start veren beni zarara uğratan mühendisleri inletirim :)
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Piêr Dé Sans 2 yıl WarSaw
Hayır. Bak yazdıklarımı okumamışsınız.
Ar-ge anındaki testten değil üretime geçtikten sonra hatalı ürün testinden bahsediyorum ben.
Üretim hatasını engelleyebilmek, üretim kalitesini test edebilmek amaçlı.
Benim üretim- kalite anlayışımda sorun yok da sizin muhtemelen okumakla veya karşı tarafı anlamaya çalışmakla ilgili sıkıntınız var. zira bir önceki mesajımda da " ar-ge den değil üretim testinden bahsediyorum " dedim.
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shadowtr 2 yıl
2000 altına inerse alırım bunu
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yolcum 2 yıl shadowtr
shadowtr
2000 altına inerse alırım bunu

2008 Nisanına göre plan yap. G7 modeli çıktığında G6'yı belki o fiyata alabilirsin
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Guest-F8946C419 2 yıl
Mantıklı çok satmayacağı için boşa masrafa girmeye gerek yok.
Rakipler 835 ile gelirken bu cihaz 821 ile geldiği gün bitmiştir.
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H34RTL3SS 2 yıl
komple hatalar ile dolu ne rakamlar uyuşuyor ne gerisi
günde 50 bin üretip bir ayda 50 bin satarsa ne bu acele diye sorarım
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kadirirdem 2 yıl
Dikkat etmeleri güzel...
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Stand Alone 2 yıl
LG G3 kullanıyorum memnunum. Rahat 1 sene daha götüreceğe benziyor. Abartılıyor bazı şeyler, LG genel anlamda başarılı ve uygun fiyatlı modeller üretiyor.
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aspirin_00 2 yıl
günlük 12 bin de yeni nüfus cüzdanı basılıyor bizdeki teknolojinin hızı :D :D
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