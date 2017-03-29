LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada

Geçen yıl amiral gemi modellerinden beklediği verimi alamayan LG, yeni baştan tasarladığı G6 akıllı telefonu ile pazarda çıkış yaşamanın peşinde. Firma yeni telefonu için birbirinden zorlu dayanıklılık testleri yapıyor.

LG’nin Güney Kore’deki üretim üssü olarak bilinen 640 bin metrekarelik LG Digital Park tesislerinde 10 000 işçi çalışıyor ve günlük olarak 50 bin G6 modeli üretiliyor. Ayrıca akıllı telefonlar ile bataryaları burada farklı testlerden geçiriliyor.

Güvenlik ön planda

Özellikle Galaxy Note 7 modelinin yaşadığı şanssızlıklar kalite testlerini bir anda gündemin bir numaralı maddesi haline getirmişti. Üreticiler ortaya çıkan bu hassasiyetin farkında olduğu için güvenlik testlerini daha fazla ön plana çıkarmaya başladı.

LG de G6 bataryası için daha ciddi testler yapıyor. Örneğin 61 metreden batarya üzerine 9.1 kilogramlık bir yük düşürülüyor. Veya tam ortasından çivi çakılıyor. Bunlar gerçek hayatın simüle edilmesi amacıyla yapılıyor. Yani telefonun üzerinden bir araba geçmesi veya köpeğin telefonu ısırması gibi patlamaya sebep olacak gerçek hayat şartları test ediliyor. LG G6 bu testlerden herhangi bir patlama veya alev alma olmadan geçmeyi başarmış.

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Yine bataryayı doğrudan ateşe atarak patlama anında parçaların nasıl savrulduğu da gözlemleniyor. Birleştirme buna göre yapılırken testlerde parçaların belirli bir mesafe içerisinde kalması sağlanmış.

LG yaklaşık 5 aydır G6 modelini sürekli testlere soktuğunu belirtiyor. Model ay başlarında Güney Kore’de satışa çıktı ve 50 bin civarında satıldığı tahmin ediliyor. Gelecek ay ise başta Kuzey Amerika olmak üzere global olarak satışa sunulacak.