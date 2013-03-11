LG L5II'nin yolculuğu Brezilya ile başlıyor

Elektronik dünyasının saygın isimlerinden LG, geçen ay tanıttığı L serisinin ikinci nesil üyelerinden L5II’yi Brezilya’dan başlayarak dünya genelinde satışa sunuyor.

Firmanın ürün gamındaki orta segmente hitap eden L serisinin 2013 modellerinden olan L5II, gücünü 1GHz’lik tek çekirdekli işlemcisinde almakta. Üzerinde 4GB dahili depolama alanı ve 512MB sistem belleğine sahip telefon, 4 inçlik IPS panel ekranında 480x800 piksellik görüntü sunarken, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemiyle geliyor. Güzel anları ölümsüzleştirmek için 5MP’lik LED flaş ile güçlendirilen kameraya sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 1700 mAh’lik bataryasında sağlarken; tek ya da çift sim kart desteğine sahip iki alt modele sahip.

LG Mobil’ın icra kurulu başkanı Dr. Jong Seok’un “üst sınıf 3G pazarındaki mükemmel çözümlerden bir diğeri” olarak nitelendirdiği L5II, ilk olarak Brezilya’da satışa sunulmuş durumda. Ancak firmadan yapılan açıklamada Brezilya’dan sonra L5II’nin hem tek hem de çift sim kart destekli modellerinin Güney ve Orta Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika’da satışına başlanacağı duyurulurken; tam bir tarih ise verilmedi.



http://thenextweb.com/mobile/2013/03/11/lg-debuts-the-4-inch-l5ii-smartphone-in-brazil-plans-global-rollout-to-europe-asia-and-africa/