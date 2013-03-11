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LG L5II'nin yolculuğu Brezilya ile başlıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG L5II'nin yolculuğu Brezilya ile başlıyor

Elektronik dünyasının saygın isimlerinden LG, geçen ay tanıttığı L serisinin ikinci nesil üyelerinden L5II’yi Brezilya’dan başlayarak dünya genelinde satışa sunuyor.

Firmanın ürün gamındaki orta segmente hitap eden L serisinin 2013 modellerinden olan L5II, gücünü 1GHz’lik tek çekirdekli işlemcisinde almakta. Üzerinde 4GB dahili depolama alanı ve 512MB sistem belleğine sahip telefon, 4 inçlik IPS panel ekranında 480x800 piksellik görüntü sunarken, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemiyle geliyor. Güzel anları ölümsüzleştirmek için 5MP’lik LED flaş ile güçlendirilen kameraya sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 1700 mAh’lik bataryasında sağlarken; tek ya da çift sim kart desteğine sahip iki alt modele sahip.

LG Mobil’ın icra kurulu başkanı Dr. Jong Seok’un “üst sınıf 3G pazarındaki mükemmel çözümlerden bir diğeri” olarak nitelendirdiği L5II, ilk olarak Brezilya’da satışa sunulmuş durumda. Ancak firmadan yapılan açıklamada Brezilya’dan sonra L5II’nin hem tek hem de çift sim kart destekli modellerinin Güney ve Orta Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika’da satışına başlanacağı duyurulurken; tam bir tarih ise verilmedi.


http://thenextweb.com/mobile/2013/03/11/lg-debuts-the-4-inch-l5ii-smartphone-in-brazil-plans-global-rollout-to-europe-asia-and-africa/ Yorum Yaz
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Stygián 6 yıl
Resmi görünce duvarkağıdı direk dikkatimi çekmişti.Bir tek ben değilmişim demekki
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49gggg91 6 yıl Stygián
Stygián

Resmi görünce duvarkağıdı direk dikkatimi çekmişti.Bir tek ben değilmişim demekki


evet ya ben arıyorum sizde arayın bulan burda paylaşsınnn
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interwap 6 yıl
3-5 yok muydu? İsimlere bak.
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::Ashes:: 6 yıl
max 500lira eder
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DRaGoRYoN 6 yıl
Bu telefondaki duvar kağıdını nerden bulabilirim acaba?Çok hoş duruyor...İnternette aradım ama şu üstteki duvar kağıdını bir türlü bulamadım...
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49gggg91 6 yıl DRaGoRYoN
DRaGoRYoN

Bu telefondaki duvar kağıdını nerden bulabilirim acaba?Çok hoş duruyor...İnternette aradım ama şu üstteki duvar kağıdını bir türlü bulamadım...

bulsak ya bende beğendim yaa
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Blindluck 6 yıl
Lg L5 kullanıyorum, 100 tl indirim olduğunu görüp 500tlye aldım. Keşke almasaydım, bir telefon ancak bu kadar kötü olabilir. Ekran kalitesi aynı çamaşır makineleri üzerinde ki LCD ekran gibi. Sakın gidip almayın pişman olursunuz. Oyun deneyimi 0 her oyun kasıyor ve durduruyor kafasına göre. Mecburiyetten kullanıyorum, HTC one çıkana kadar kullanmak zorundayım.
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mehmetferhat 6 yıl
her yerde bir LG konusu görüyorum başka bir sitede de L7 II ile alakalı bir haber vardı. Brezilya seçimide çok enteresan geldi bana :)
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faziloglu 6 yıl Blindluck
Mis gibi herif

Lg L5 kullanıyorum, 100 tl indirim olduğunu görüp 500tlye aldım. Keşke almasaydım, bir telefon ancak bu kadar kötü olabilir. Ekran kalitesi aynı çamaşır makineleri üzerinde ki LCD ekran gibi. Sakın gidip almayın pişman olursunuz. Oyun deneyimi 0 her oyun kasıyor ve durduruyor kafasına göre. Mecburiyetten kullanıyorum, HTC one çıkana kadar kullanmak zorundayım.

aslında hem katılıyorum sana hem katılmıyorum.tmm piyasadaki telefonlara göre düşük bi model ama fiyat olarak düşürsek şuan 500liraya adroid işletim sistemli bi kaç telefon var ki onlarda senin telefonundan bence daha kötü.ben şahsen 500liralık bi telefondan performans beklemem oyunda kasmasa ekranı güzel olsa keza kamerası çok iyi olsa öle bi telefon en az 1500 eder.
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furky86 6 yıl
Adamlar mevcut telefonlarına yazılım güncellemesi vereceğine durmadan model yeniliyor "güncel yazılımı içinde" gibisinden...
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faziloglu 6 yıl
görülmesi gereken bi model
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