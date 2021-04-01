Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

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Samsung premium seviyede yeni bir A serisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A82 olarak pazara giriş yapması beklenen cihaz Galaxy A80'in halefi olarak gelecek. Akıllı telefonun tıpkı önceki model gibi dönen kamera sistemine sahip olacağı düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa böyle bir durum söz konusu olmayacak.

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Galaxy A82'in ön panel görüntüsü ve bazı özellikleri Google Play Console web sitesinde yayınlandı. Sızıntı cihazın geleneksel bir selfie kamerasına sahip olacağını gösteriyor. Görüntü sensörü ekrandaki küçük deliğe yerleştirilmiş durumda. Açıklamada ayrıca Galaxy A82'nin FHD+ panel, Snapdragon 855+ işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacağı belirtiliyor. Kutudan ise Android 11 ile çıkacak.

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Muhtemel fiyatı da belli oldu

Samsung Galaxy A82'in 620 ila 710 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak cihazın 64 megapiksel (Sony IMX686) ana kamera ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacağını da belirtelim. Akıllı telefon yakında resmiyet kazanacak ancak şu an için lansman tarihi konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-a-quantum-2-specs-revealed/

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