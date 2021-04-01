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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A82, Google Play Console veritabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonun görüntüsü dönen kamera sistemine sahip olmayacağını gösteriyor.
    01 Nisan 2021, 12:00 (1 hf.)
    19,3b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı
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    Samsung premium seviyede yeni bir A serisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A82 olarak pazara giriş yapması beklenen cihaz Galaxy A80'in halefi olarak gelecek. Akıllı telefonun tıpkı önceki model gibi dönen kamera sistemine sahip olacağı düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa böyle bir durum söz konusu olmayacak.

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    Galaxy A82'in ön panel görüntüsü ve bazı özellikleri Google Play Console web sitesinde yayınlandı. Sızıntı cihazın geleneksel bir selfie kamerasına sahip olacağını gösteriyor. Görüntü sensörü ekrandaki küçük deliğe yerleştirilmiş durumda. Açıklamada ayrıca Galaxy A82'nin FHD+ panel, Snapdragon 855+ işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacağı belirtiliyor. Kutudan ise Android 11 ile çıkacak.

    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Samsung Galaxy A82'in 620 ila 710 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak cihazın 64 megapiksel (Sony IMX686) ana kamera ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacağını da belirtelim. Akıllı telefon yakında resmiyet kazanacak ancak şu an için lansman tarihi konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-a-quantum-2-specs-revealed/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sd 855 nedir ya onun yerine exynos 1080 veya sd 860 falan kullanın
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Döner kameralı olmadıktan sonra pek anlamı yok. A80'i farklı yapan oydu.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsun'un hangi 855+ lı telefonu satmadıda buna montelemişler yeni diye satıyorlar
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baya farklı olmuş
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    High Sierra 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kamera sensörü güzel, Mi Note 10 Lite üzerindeki performansı hep beraber görmüştük. Tek sorun Snapdragon 860 varken 855+'a kalınması. Bir de 6GB RAM gerçekten hayal kırıklığı. Geçen yılın A71'inde S10 Lite'ında 8GB RAM varken bir de.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    K kaireis06 (Göktürk Nalbantoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) High Sierra
    Neden 6 GB ram die diretiyorlar acaba ?
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