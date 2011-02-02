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LG Mobile, MWC 2011 öncesi Optimus 3D ile ilgili dikkat çeken bir video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Barselona'da düzenlenmesi heyecanla beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne artık sayılı günler kala, Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Optimus 3D olarak isimlendirilen yeni bir modelle karşımıza çıkacağı açıklanmıştı. Söylentilere göre Optimus 3D, çift çekirdekli bir işlemciden güç alacak, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread sürümünü kullanacak, DLNA - HDMI bağlantılarını bünyesinde barındıracak ve en önemlisi teknoloji meraklılarına tam anlamıyla 3D deneyimi yaşatacaktı. Peki nasıl? Elbette 3D destekli dokunmatik ekranıyla (4.3 inç boyuta, WVGA çözünürlüğe sahip olacağı düşünülüyor, herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmuyor) ve çift lensli kamerasıyla.

Samsung'un yeni nesil Galaxy ile ilgili yayınladığı gizemli videonun ardından LG Mobile da Optimus 3D ile bağlantılı dikkat çekici bir video paylaştı. Gazete manşetleri tarzında yapılan videoda Optimus 2X'e de değinildiğini görüyoruz. İşte o video:




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aspirin_00 8 yıl
telefondan çok kız daha çekici :D
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roox 8 yıl
harbiden ya yok mu şöyle bi sergide yada alışveriş merkezinde felan da gidip bi çıplak gözle incelesek.
Bu arada telefonun altına o tuşları koymasalar daha çekici olmazmı tasarım ilk çıkan çin malı dokunmatikler gibi duruo.
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Batuist 8 yıl
şu gözlüksüz 3d olayını çok merak ediyorum.. acaba 3d gözlük kullanarak baktığımız ekrandaki hissi yaratabiliyor mu??
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kirmizibulten 8 yıl

Batuist

şu gözlüksüz 3d olayını çok merak ediyorum.. acaba 3d gözlük kullanarak baktığımız ekrandaki hissi yaratabiliyor mu??


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Rock_Rage 8 yıl
Duke Nukem reklamı gibi olmus sonunda telefon patlayacak zannettim :D
SAYGILARLA
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WarrChief 8 yıl
gelsinde bi deniyek bakalımm
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kirmizibulten 8 yıl
Dikkatim cekildi.
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