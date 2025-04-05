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Xiaomi’nin yeni nesil kapaklı telefonu Mix Flip 2, lansman öncesi ilk resmi işaretini verdi. Cihaz, Çin’deki 3C sertifikasyonundan geçti ve hızlı şarj kapasitesiyle dikkat çekti. Sertifika kayıtlarında yer alan bilgilere göre telefon, 67W kablolu hızlı şarj desteği sunan bir adaptörle birlikte gelecek.

İddialara göre Xiaomi, bu modelde performans sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alacağı söylenen Mix Flip 2, aynı zamanda 5.050 mAh gibi oldukça büyük bir batarya taşıyacak. Üstelik sadece kablolu değil, 50W’a kadar kablosuz hızlı şarj desteğiyle de fark yaratacak gibi görünüyor.

Tasarım ve ekran tarafında da ciddi yenilikler var. Katlanabilir OLED paneli 6.85 inç büyüklüğünde olacak ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunacak. 1.5K çözünürlükle gelecek ekranın LTPO teknolojisine sahip olması, enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj. Ayrıca telefonun suya karşı dayanıklılık için IPX8 sertifikası alacağı belirtiliyor.

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Kamera kurulumuna gelince, arkada çift lensli bir sistem tercih edilmiş. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunuyor. Ona eşlik eden ikinci sensör ise yine 50 megapiksel ama bu kez ultra geniş açılı çekimler için. NFC, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve yalnızca 7.6 mm’lik ince gövde de cihazın öne çıkan diğer detayları arasında.

Henüz tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı ama Mix Flip 2’nin 2025’in ikinci çeyreğinde vitrine çıkması bekleniyor. Katlanabilir telefon pazarına güçlü bir alternatif getirecek bu modelin, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.

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Xiaomi Mix Flip 2 tanıtım öncesi ortaya çıktı