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LG Nexus 4 ile çekilen fotoğraflar sızmaya devam ediyor

6 yıl
3,1b
1
5
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Nexus 4 ile çekilen fotoğraflar sızmaya devam ediyor
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LG'nin Nexus'una ait fotoğraf ve teknik bilgilerin sızmasının ardından cihaz ile çekilen fotoğraflarda yayınlanmaya devam ediyor. Şu an için cihazın adlandırması konusunda resmi bir açıklama yapılmış olmasa da çekilen fotoğrafların EXIF verilerine bakıldığında ''Nexus 4'' isminin kullanıldığı görülüyor.

Bu yeni fotoğrafların kaynaklarından biri Teksas'ta yaşayan bir Google çalışanı iken diğeriyse, LG'nin Pyeongtaek Eğitim Merkezi. LG'nin Eğitim Merkezinden sızan fotoğrafta Nexus 4'ün ön kamerasının test edildiği görülüyor. Daha önce sızan fotoğrafların EXIF verilerinde cihaz için ''Mako'' kod adı kullanılırken, son fotoğraflarda ise, bu adın Nexus 4 olarak değiştiği görülmekte.
Google ve LG tarafından bir açıklama gelmese de, resimlerin EXIF verilerinde cihazın  adının Nexus 4 olarak geçmesi resmi adın bu olacağı şeklinde yorumlanmış durumda. Ayrıca, cihazın 29 Ekim tarihinde tanıtılması beklendiğini belirtmekte fayda var. 
LG Nexus 4 ile çekilen fotoğraflar sızmaya devam ediyor
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http://www.theverge.com/2012/10/15/3505336/lg-nexus-4-name-photos-google Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 6 yıl
Ön kameranın 3 megapixel olması pek inandırıcı değil,arka zaten olamaz, öyleyse ...m.k
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Foto'nun bilgilerinde 2048x1536 pixel yazıyor bu pixel sayısı benim telefonumda 3Mpixele eşit buna göre 3 sonuç var.
1-Ön kamera 3 megapixel
2-Arka kamera 3 mp ayarına getirdi çekildi
3-Foto fake
1 Yanıt Yanıtla +2
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La Bebé 6 yıl ObjektifPoint.Net
hayaldeki_hayat
Foto'nun bilgilerinde 2048x1536 pixel yazıyor bu pixel sayısı benim telefonumda 3Mpixele eşit buna göre 3 sonuç var.
1-Ön kamera 3 megapixel
2-Arka kamera 3 mp ayarına getirdi çekildi
3-Foto fake

bence 1veya3
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oguz6577 6 yıl
ön kamerası diyor ön kameradan böyle görüntü alıyorsa çok iyi bence :)
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Technotronic 6 yıl
Bulanık çekmiş
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