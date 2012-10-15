LG Nexus 4 ile çekilen fotoğraflar sızmaya devam ediyor





LG'nin Nexus'una ait fotoğraf ve teknik bilgilerin sızmasının ardından cihaz ile çekilen fotoğraflarda yayınlanmaya devam ediyor. Şu an için cihazın adlandırması konusunda resmi bir açıklama yapılmış olmasa da çekilen fotoğrafların EXIF verilerine bakıldığında ''Nexus 4'' isminin kullanıldığı görülüyor.

Bu yeni fotoğrafların kaynaklarından biri Teksas'ta yaşayan bir Google çalışanı iken diğeriyse, LG'nin Pyeongtaek Eğitim Merkezi. LG'nin Eğitim Merkezinden sızan fotoğrafta Nexus 4'ün ön kamerasının test edildiği görülüyor. Daha önce sızan fotoğrafların EXIF verilerinde cihaz için ''Mako'' kod adı kullanılırken, son fotoğraflarda ise, bu adın Nexus 4 olarak değiştiği görülmekte.

Tam Boyutta Gör Google ve LG tarafından bir açıklama gelmese de, resimlerin EXIF verilerinde cihazın adının Nexus 4 olarak geçmesi resmi adın bu olacağı şeklinde yorumlanmış durumda. Ayrıca, cihazın 29 Ekim tarihinde tanıtılması beklendiğini belirtmekte fayda var.

http://www.theverge.com/2012/10/15/3505336/lg-nexus-4-name-photos-google