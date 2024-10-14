Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: A18 Pro'dan önde

Daha önce bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Bu noktada Dimensity 9400'e rakip olacak platform, OnePlus 13, iQOO 13, Samsung Galaxy S25 ve Xiaomi 16 dahil olmak üzere çok sayıda cihazda karşımıza çıkacak.
Ayrıca kıyaslayacak olursak, A18 Pro'nun benzer testlerde sırasıyla 3.429 ve 8.790 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Tabii ki bu rakamların hiçbiri silikonun güç tüketimini ortaya koymuyor ve işlemcinin termal verimliliği de büyük bir role sahip. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.