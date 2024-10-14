Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: A18 Pro'dan önde

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un bu ay sonunda tanıtmayı planladığı Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bildiğiniz gibi yeni nesil Oryon çekirdeklerinden güç alacak yonga seti, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak. Geçtiğimiz saatlerde de, Snapdragon 8 Gen 4'e ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 4 rekor kırdı

Daha önce bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Bu noktada Dimensity 9400'e rakip olacak platform, OnePlus 13, iQOO 13, Samsung Galaxy S25 ve Xiaomi 16 dahil olmak üzere çok sayıda cihazda karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntıda ise, Snapdragon 8 Gen 4'ün iQOO 13 modelinde test edildiğini görüyoruz. Telefon, Geekbench 6'da 3.217 tek çekirdek ve 10.305 çoklu çekirdek puanına sahip. Bu da bir akıllı telefonda gördüğümüz en yüksek rakamlar. Ayrıca sızıntının ilginç kısmı, Snapdragon 8 Gen 4'ün performans ve verimlilik çekirdeklerinin sırasıyla 4,32 GHz ve 3,53 GHz'lik saat hızlarında çalışması.

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Ayrıca kıyaslayacak olursak, A18 Pro'nun benzer testlerde sırasıyla 3.429 ve 8.790 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Tabii ki bu rakamların hiçbiri silikonun güç tüketimini ortaya koymuyor ve işlemcinin termal verimliliği de büyük bir role sahip. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rekor kırıyor