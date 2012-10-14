LG Nexus 4'ün prototipi incelendi

Beyaz Rusya kaynaklı teknoloji sitesi Onliner.by, LG'nin Nexus'u olarak gündeme gelen E960 modelinin prototipinin incelemesini gerçekleştirdi.





Onliner.by tarafından gerçekleştirilen inceleme de cihazın Android Beam gibi çeşitli özelliklerinde hatalar olduğu dile getirilmekte. Ancak, incelemenin prototip aşamasındaki bir cihazda gerçekleştirildiği düşünülecek olursa bu gibi hataların şu an için çokta önemli olmadığını belirtmekte fayda var. İncelemesi yapılan prototipin 8GB'lık depoloma alanına sahip olduğu belirtilirken, cihazın microSD kart yuvasına sahip olmadığı ve final sürümünde de bu durumun değişmeyeceği dile getiriliyor. 8 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihazın Galaxy Nexus'a göre daha iyi işler çıkardığı belirtilirken, dört çekirdekli Snapdragon işlemcinin de test sonuçlarına göre, Galaxy Nexus'u geride bıraktığı fakat, üst düzey puanlar elde edemediği ifade ediliyor. Ancak, cihazın performansının final sürümü ile birlikte daha iyi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.





Onliner.by tarafından cihazın prototipi üzerinde gerçekleştirilen bu incelemenin ne kadar doğru sonuçlar verdiği şu an için tartışmaya açık olsa da, LG Nexus 4'ün neler sunabileceğini ilerleyen dönemlerde piyasada yerini almasıyla birlikte göreceğiz.

http://tech.onliner.by/2012/10/12/lg-nexus-4-review/