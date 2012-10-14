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LG Nexus 4'ün prototipi incelendi

6 yıl
7,5b
1
44
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Beyaz Rusya kaynaklı teknoloji sitesi Onliner.by, LG'nin Nexus'u olarak gündeme gelen E960 modelinin prototipinin incelemesini gerçekleştirdi.

Onliner.by tarafından gerçekleştirilen inceleme de cihazın Android Beam gibi çeşitli özelliklerinde hatalar olduğu dile getirilmekte. Ancak, incelemenin prototip aşamasındaki bir cihazda gerçekleştirildiği düşünülecek olursa bu gibi hataların şu an için çokta önemli olmadığını belirtmekte fayda var. İncelemesi yapılan prototipin 8GB'lık depoloma alanına sahip olduğu belirtilirken, cihazın microSD kart yuvasına sahip olmadığı ve final sürümünde de bu durumun değişmeyeceği dile getiriliyor. 8 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihazın Galaxy Nexus'a göre daha iyi işler çıkardığı belirtilirken, dört çekirdekli Snapdragon işlemcinin de test sonuçlarına göre, Galaxy Nexus'u geride bıraktığı fakat, üst düzey puanlar elde edemediği ifade ediliyor. Ancak, cihazın performansının final sürümü ile birlikte daha iyi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Onliner.by tarafından cihazın prototipi üzerinde gerçekleştirilen bu incelemenin ne kadar doğru sonuçlar verdiği şu an için tartışmaya açık olsa da, LG Nexus 4'ün neler sunabileceğini ilerleyen dönemlerde piyasada yerini almasıyla birlikte göreceğiz.

http://tech.onliner.by/2012/10/12/lg-nexus-4-review/ Yorum Yaz
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homeedition88 6 yıl en beğenilen
her yeni model çıktığında yapılan şu şöyle olsa bu böyle olsa yorumlarına bayılıyorum sanki kuruyemişciden bi külah karışık yemiş alınıyor. 3300Mha batarya olsun, 4 çekirdek olsun, sd kart girişi olsun vs...
Bunları yapmak için önce lg'nin 8 mpx güzel foto çeken kamera mödülü lensi algortiması geliştirmesi gerek. Sony 'in Nokia'nın yaptığı gibi yıllarca argesinde adam çalıştırıp geliştirmesi gerek... sd kart girişi olsun inadınıda anlamak mümküm değil. nitekim bu aletlerde ciddi performans kaybına sebep oluyor. class 10 kart alıp takarım diyen olabilir ama bunu kullanıcıların %90 bilmez en uygun olanı alır ve alet takılmaya başlayınca firmaya ekşir...
Bir telefon üretmek ve içine herşeyin iyisini koymak basit bir işmiş gibi davranılması çok itici geliyor bana. Şımarık basit tüketici davranışı. Önce ihtiyacınızı bilmelisiniz ve sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olabilir. Onu aldıktan sonra dünyadaki geri kalan tüm kullanıcılara aynı üründen mi satılmasını isterseniz o zaman her yeni çıkan ürünü satın almanız gerekir aksi halde firmalar batar... Tek sizin ihtiyacınıza göre ürün üretilecek değil ve başkalarının ihtiyacını karşılayabilen ürünleri aşağı görmek ezikliktir...
her yeni model çıktığında yapılan şu şöyle olsa bu böyle olsa yorumlarına bayılıyorum sanki kuruyemişciden bi külah karışık yemiş alınıyor. 3300Mha batarya olsu...
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cmert 6 yıl
ilk kez doğru düzgün güncelleme alan bir LG modeli görebileceğiz
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sabuncu 6 yıl
Birde soyle bir sey var araba gibi duşunun bir modele tüketicinin her istegini koysan ertesi sene ne çıkaracaksın bir de böyle bakmak lazım olaya
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norton772 6 yıl
yaw arkadaş ben anlamıyorum bu firmaların ne yapmaya çalıştıklarını. şu samsung s2'den sonra şöyle adamı vuran etkileyen bir telefon çıkmadı. çok çok ufak şeyler ekliyorlar ama öbür taraftan da kısıyorlar gibi bir durum var ortada. anlamakta gerçekten de güçlük çekiyorum. arkadaşlar hala dört çekirdek falan diyorsunuz. ne yapacaksınız dört çekirdeği. iphone iki çekirdeği son derece efektif bir şekilde kullanıyor. bence s2 hala gelmiş geçmiş en iyi telefon. ben kendi beklentimi ve genel olarak bir çok insanın beklentisini söyliyeyim de bir çoğuna tercüman olayım. 4-4.2 inch tek el kullanılacak incelikte, en az 16-32 gb arası bellek, kaliteli bir kameraya sahip kaç mp olduğu önemli olduğu önemli değil yeter ki kaliteli olsun, uzun pil ömürlü, hafif-kibar bir tasarım, takılmadan şöyle yağ gibi kayan bir cihaz ve tabii ki kaliteli-parlak bir ekran. yani özetle yeni iphone'un enden biraz daha kalını ve android sistemlisi, bu kadar basit, çok mu zor bunu üretmek anlamıyorum.
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norton772 6 yıl
yaw arkadaş ben anlamıyorum bu firmaların ne yapmaya çalıştıklarını. şu samsung s2'den sonra şöyle adamı vuran etkileyen bir telefon çıkmadı. çok çok ufak şeyler ekliyorlar ama öbür taraftan da kısıyorlar gibi bir durum var ortada. anlamakta gerçekten de güçlük çekiyorum. arkadaşlar hala dört çekirdek falan diyorsunuz. ne yapacaksınız dört çekirdeği. iphone iki çekirdeği son derece efektif bir şekilde kullanıyor. bence s2 hala gelmiş geçmiş en iyi telefon. ben kendi beklentimi ve genel olarak bir çok insanın beklentisini söyliyeyim de bir çoğuna tercüman olayım. 4-4.2 inch tek el kullanılacak incelikte, en az 16-32 gb arası bellek, kaliteli bir kameraya sahip kaç mp olduğu önemli olduğu önemli değil yeter ki kaliteli olsun, uzun pil ömürlü, hafif-kibar bir tasarım, takılmadan şöyle yağ gibi kayan bir cihaz ve tabii ki kaliteli-parlak bir ekran. yani özetle yeni iphone'un enden biraz daha kalını ve android sistemlisi, bu kadar basit, çok mu zor bunu üretmek anlamıyorum.
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norton772 6 yıl
yaw arkadaş ben anlamıyorum bu firmaların ne yapmaya çalıştıklarını. şu samsung s2'den sonra şöyle adamı vuran etkileyen bir telefon çıkmadı. çok çok ufak şeyler ekliyorlar ama öbür taraftan da kısıyorlar gibi bir durum var ortada. anlamakta gerçekten de güçlük çekiyorum. arkadaşlar hala dört çekirdek falan diyorsunuz. ne yapacaksınız dört çekirdeği. iphone iki çekirdeği son derece efektif bir şekilde kullanıyor. bence s2 hala gelmiş geçmiş en iyi telefon. ben kendi beklentimi ve genel olarak bir çok insanın beklentisini söyliyeyim de bir çoğuna tercüman olayım. 4-4.2 inch tek el kullanılacak incelikte, en az 16-32 gb arası bellek, kaliteli bir kameraya sahip kaç mp olduğu önemli olduğu önemli değil yeter ki kaliteli olsun, uzun pil ömürlü, hafif-kibar bir tasarım, takılmadan şöyle yağ gibi kayan bir cihaz ve tabii ki kaliteli-parlak bir ekran. yani özetle yeni iphone'un enden biraz daha kalını ve android sistemlisi, bu kadar basit, çok mu zor bunu üretmek anlamıyorum.
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depeche35 6 yıl
Merak edtmeyin siz değil tüm dünyada kullanıcılar lg 'den şikayetçi; okuduğum kadarıyla optimus g; lg firmasının çok umut bağladığı bir cihaz, nexus lg 'nin arkasında google olması bizim için büyük güvence, yoksa sırf lg'nin güvencesi tabiki güvenilir değil, ama lg afedersiniz ama bu kadar salak,zerzek olamaz... google' a güvenebiliriz bence...
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nurettinaz 6 yıl
Bence Google ın tarihinde yaptığı sayılı hatalardan biri olacak bu. Lg den ne kadar başım yandı ve yorumlara bakıldığında tek olmadığımda anlaşılmakta ancak google niye böyle bir şey seçti merak ediyorum doğrusu.
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burak_5866 6 yıl
sony nexus ve htc nexus dan başkası yalan olur
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depeche35 6 yıl
Gerçekci olalım. S3 var arkadaşımda . Çok acaip iyi denilen fotoğraf makinesi,kamera bu muydu allahınızı severseniz. Cep telofonlarını kendi aralarında yarıştırırken, iyi sadece. Beklentimiz hep kusursuzu yakalamak. Önümüzdeki 5 sene boyunca orta seviye bas çek olan ( ama muhteşem hd çekim ve foto çeken,amatör; Sony dsc wx100 yerini hiç bir cep telefonu tutamaz. Optimus g tabiki şu an en iyilerinden. Ama bana göre alınması gereken tek cihaz google'ın desteği tam olan "Safkan Android NEXUS " tur. Hep en iyiyi istiyoruz (ben de) ama farkında olmadan, hatta çoğumuz bu cihazları kullanmadan ,sanal bir ortamda beğenmemeye başlıyoruz ve sürekli yeni çıkan bir modelin peşinden koşturup duruyoruz.
Arkadaşlara tavsiyem şudur:
Telefon'sa ; nexus 9250i alın. Muhteşem bir cihaz.Şu sıralar 1038 tl 'ye satılıyor. Kameradan,fotodan beklentisi olanlar ,çok güzel 1080hd 50fps çekim yapmak isteyenler gidip sony dsc wx100 alsın. (Toplamda tel+kamera+foto.makinesine=1600 Tl harcamış olur. Çok isterseniz yeni nexus dsc wx100 alsın. Neticede inanın elinizdeki bu cihazlar en iyisi olacaktır....
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FERFEROS 6 yıl
Umarım bataryası beni hayal kırıklığına uğratmaz. Bataryası 3G üzerinden 10 saat falan gezinme sağlarsa yeni telefonumu buldum demektir.
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darkaura 6 yıl
8gb bellekle Nexus7 de yaptiklari cakalligi tekrarliyacaklar gibi geliyor. 8gb modeli minimal kar marji ile cok ucuza piyasa surecekler. sansasyon yaratacak. insanlarda 8gb modelin fiyatindan ucuz algisi olusacak. ama is almaya gelince sd slotuda olmadigindan cogunluk 16gb yi tercih edecek haliyle. 8gb ile 16 gb arasinda uretim maliyeti farki 3-5$ ama fiyat farki 50$dan fazla olacak. lg de burdan kar edecek.
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