LG Nexus 4'ün prototipi incelendi

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Beyaz Rusya kaynaklı teknoloji sitesi Onliner.by, LG'nin Nexus'u olarak gündeme gelen E960 modelinin prototipinin incelemesini gerçekleştirdi.
Onliner.by tarafından gerçekleştirilen inceleme de cihazın Android Beam gibi çeşitli özelliklerinde hatalar olduğu dile getirilmekte. Ancak, incelemenin prototip aşamasındaki bir cihazda gerçekleştirildiği düşünülecek olursa bu gibi hataların şu an için çokta önemli olmadığını belirtmekte fayda var. İncelemesi yapılan prototipin 8GB'lık depoloma alanına sahip olduğu belirtilirken, cihazın microSD kart yuvasına sahip olmadığı ve final sürümünde de bu durumun değişmeyeceği dile getiriliyor. 8 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihazın Galaxy Nexus'a göre daha iyi işler çıkardığı belirtilirken, dört çekirdekli Snapdragon işlemcinin de test sonuçlarına göre, Galaxy Nexus'u geride bıraktığı fakat, üst düzey puanlar elde edemediği ifade ediliyor. Ancak, cihazın performansının final sürümü ile birlikte daha iyi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Onliner.by tarafından cihazın prototipi üzerinde gerçekleştirilen bu incelemenin ne kadar doğru sonuçlar verdiği şu an için tartışmaya açık olsa da, LG Nexus 4'ün neler sunabileceğini ilerleyen dönemlerde piyasada yerini almasıyla birlikte göreceğiz.
http://tech.onliner.by/2012/10/12/lg-nexus-4-review/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunları yapmak için önce lg'nin 8 mpx güzel foto çeken kamera mödülü lensi algortiması geliştirmesi gerek. Sony 'in Nokia'nın yaptığı gibi yıllarca argesinde adam çalıştırıp geliştirmesi gerek... sd kart girişi olsun inadınıda anlamak mümküm değil. nitekim bu aletlerde ciddi performans kaybına sebep oluyor. class 10 kart alıp takarım diyen olabilir ama bunu kullanıcıların %90 bilmez en uygun olanı alır ve alet takılmaya başlayınca firmaya ekşir...
Bir telefon üretmek ve içine herşeyin iyisini koymak basit bir işmiş gibi davranılması çok itici geliyor bana. Şımarık basit tüketici davranışı. Önce ihtiyacınızı bilmelisiniz ve sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olabilir. Onu aldıktan sonra dünyadaki geri kalan tüm kullanıcılara aynı üründen mi satılmasını isterseniz o zaman her yeni çıkan ürünü satın almanız gerekir aksi halde firmalar batar... Tek sizin ihtiyacınıza göre ürün üretilecek değil ve başkalarının ihtiyacını karşılayabilen ürünleri aşağı görmek ezikliktir...