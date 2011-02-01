LG Optimus 3D ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor: Çift lensli kamera, 3D ekran...

Yaklaşık iki hafta sonra Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne hazırlanan cep telefonu üreticilerinden birisi de LG Mobile.

3D görüntüleme kabiliyetiyle pek çok rakibi arasından sıyrılan ve etkinlik kapsamında lanse edilmesi beklenen Optimus 3D ile ilgili Korea Newswire cephesinden yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre teknoloji meraklılarına tam anlamıyla 3D deneyimi yaşatacak dünyanın ilk akıllı telefonu ünvanına sahip Optimus 3D, gözlüğe ihtiyaç duyulmaksızın izlenebilen üç boyutlu dokunmatik ekranın yanı sıra üç boyutlu çekim yeteneğine sahip çift lensli kamerayı bir araya getirecek; telefonda HDMI ve DLNA gibi bağlantı seçenekleri bulunacak. Önceki söylentilerde telefonda Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 4.3 inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekran ve çift çekirdekli işlemci gibi özelliklerin yer alacağı geçiyordu.

Mobil Dünya Kongresi'nin şimdiden renkli geçeceği kesin. LG'nin tanıtımını merakla bekliyoruz.

http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=525110