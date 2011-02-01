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LG Optimus 3D ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor: Çift lensli kamera, 3D ekran...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Yaklaşık iki hafta sonra Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne hazırlanan cep telefonu üreticilerinden birisi de LG Mobile.

3D görüntüleme kabiliyetiyle pek çok rakibi arasından sıyrılan ve etkinlik kapsamında lanse edilmesi beklenen Optimus 3D ile ilgili Korea Newswire cephesinden yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre teknoloji meraklılarına tam anlamıyla 3D deneyimi yaşatacak dünyanın ilk akıllı telefonu ünvanına sahip Optimus 3D, gözlüğe ihtiyaç duyulmaksızın izlenebilen üç boyutlu dokunmatik ekranın yanı sıra üç boyutlu çekim yeteneğine sahip çift lensli kamerayı bir araya getirecek; telefonda HDMI ve DLNA gibi bağlantı seçenekleri bulunacak. Önceki söylentilerde telefonda Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 4.3 inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekran ve çift çekirdekli işlemci gibi özelliklerin yer alacağı geçiyordu.

Mobil Dünya Kongresi'nin şimdiden renkli geçeceği kesin. LG'nin tanıtımını merakla bekliyoruz.


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=525110 Yorum Yaz
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quzman 8 yıl
@darkaura ,
İsim harbiden iyi olmuş ben sevdim .
Optimus Prime :)
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Batuist 8 yıl
3 boyutlu resim çek video çek direkt ekranda gözlüğe ihtiyaç duymadan izle.. valla süper.. teknoloji acayip oldu...
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endulusi 8 yıl
bu telefon bizim ülkemize gelene kadar ohooo ... kaç yıl geçer gelincede nekadar pahalı olur Allah bilir
. 3D çekim ve görüntü
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kallesnikof 8 yıl
bu çıkmadan 4d li hatta 5 dli model çıkar hareketli felan kafalar iyice karışır :)
stres yok
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sadtneverdie 8 yıl
Belki de Tegra 2 3d işlemcisini kullanıyor.
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darkaura 8 yıl
LG'den Optimus Prime isteruk.
butun optimuslarin ozelliklerini birlestiren flagship modeli.
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sombre06 8 yıl
İyi gelsin ya yeter artık bıktım onu bekle bunu bekle ilgimi kesiyorum artık kocaman bir
kendime
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bozcan 8 yıl
ben optimus 2x almak istiyordum ama bu ne ya kafalar karışıyor :D
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Fashionality 8 yıl
lg optimus 2x almayı planlıyordum ama bu cihaz da çıkınca baya bi karıştı ortalık
bakalım apple cephesinden ne tür bir yanıt gelecek bu cihazlara karşı haziranda
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