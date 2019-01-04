Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor

Oyuncu donanımları pazarında çok karlı bir segment haline gelen oyuncu monitörlerine yatırımlar devam ediyor. Gigabyte Aorus markası önümüzdeki hafta yeni bir oyuncu monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor.

Gigabyte Aorus oyuncu monitörü neler sunuyor?

Net olarak monitör ile ilgili detaylar mevcut değil ve 16 Ocak tarihinde tanıtılacağı belirtiliyor. Firmanın paylaşımları ve daha önceki sızıntılardan monitör ile ilgili bazı bilgiler elde edilmiş.

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27 inçlik bir ekrana sahip olan monitör 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranın çevresine yerleştirilen RGB aydınlatma oyunlarda daha yoğun bir tecrübe yaşanmasını hedefliyor. Panelde 10-bit renk desteği sunuyor.

144Hz tazeleme hızına sahip olan monitör AMD FreeSync desteği sunuyor. Kaidesi üzerinde 90 derece dönebilen monitör Aim Stabilizer, Black Equalizer ve Super Resolution adında oyunlara yönelik yazılımlar ile geliyor.

Gigabyte yeni monitörünü bir yap bozun son parçası olarak tanımlamış. Bu bakımdan Aorus markası altında tanıtılacak birkaç cihazdan birisinin de bu monitör olacağı tahmin ediliyor.