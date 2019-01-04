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Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor

CES 2019 fuarında veya hemen sonrasında Gigabyte yeni Aorus marka oyuncu ekipmanlarını tanıtacak. Bunların arasında dikkat çekici bir oyuncu monitörü de yer alıyor.
4 ay
5,5b
1
8
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında çok karlı bir segment haline gelen oyuncu monitörlerine yatırımlar devam ediyor. Gigabyte Aorus markası önümüzdeki hafta yeni bir oyuncu monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor.

Gigabyte Aorus oyuncu monitörü neler sunuyor?

Net olarak monitör ile ilgili detaylar mevcut değil ve 16 Ocak tarihinde tanıtılacağı belirtiliyor. Firmanın paylaşımları ve daha önceki sızıntılardan monitör ile ilgili bazı bilgiler elde edilmiş.

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27 inçlik bir ekrana sahip olan monitör 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranın çevresine yerleştirilen RGB aydınlatma oyunlarda daha yoğun bir tecrübe yaşanmasını hedefliyor. Panelde 10-bit renk desteği sunuyor.

144Hz tazeleme hızına sahip olan monitör AMD FreeSync desteği sunuyor. Kaidesi üzerinde 90 derece dönebilen monitör Aim Stabilizer, Black Equalizer ve Super Resolution adında oyunlara yönelik yazılımlar ile geliyor.

Gigabyte yeni monitörünü bir yap bozun son parçası olarak tanımlamış. Bu bakımdan Aorus markası altında tanıtılacak birkaç cihazdan birisinin de bu monitör olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/251152/gigabyte-aorus-to-introduce-10-bit-144-hz-ips-freesync-monitor-at-ces-2019 Yorum Yaz
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Orange dragon 4 ay
Eğer ekran kartın iyi bir şey değil ise işe yarıyor yani bütçesi düşük olan insanlar için yapılmış bir şey amd burda doğru şeyi yapıyor nvidia nın yaptığı ise saçma bütçesi düşük olan insan gidip 500 tllik monitore 1500 vermez nvidia fanboyları şöyle der cisöyenece çok iyi 2080 ti li pc ye (bütçesi düşük insanlar için yapılmış teknolojiyi) cöseyenece mönitor al derler ya herif 570 varken 1050 ti tavsiye ediyor
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Rouvax 4 ay
144 hz de ne gerek var free sync e ?
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Orange dragon 4 ay Rouvax
Rouvax
144 hz de ne gerek var free sync e ?

144 fps in altında kullanıyorsan ekran yırtılmalarını dropları engellemek için konuluyor bilmeden konuşma
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hsngencer 4 ay
ne free sync miş arkadaş.butun monitorler free sync uretiliyor. nvidia yi mi birakmak gerekiyor anlamadımki.
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sniper23 4 ay hsngencer
Free sync koymak bedava, Nvidia G-sync için monitör başına para istiyor.
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Guest-2A7D0E41D 4 ay
Keske yayincilara yönelik video outputu olan gaming monitor yapsalar
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cansev07 4 ay
Bu seviyedeki bir monitör için ben free sync tercih edilmesini anlamsız buluyorum. Amd pazarda güçlü olsa evet mantıklı ama bu monitörün hakkını verebilecek bir ekran kartı ne yazık ki yok amd tarafında. Zaten ucuz da bir monitör olmayacağı için, alacak olan adam için G-sync in yol açacağı maliyet çok olmasa gerek.
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