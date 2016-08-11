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LG V20 ses konusunda iddialı geliyor

LG'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli V20 için geri sayım devam ediyor. 6 Eylül'de lanse edilecek telefonun önemli bir özelliği daha ortaya çıktı, detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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35
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G5 ile farklı bir tasarım anlayışına geçiş yapan ancak satış rakamlarıyla umduğunu bulamayan LG, yılın kalan kısmında durumu toparlaması için V20 modeline güveniyor. 6 Eylül'de yani en büyük rakiplerinden biri olacak yeni nesil iPhone'lardan sadece bir veya iki gün önce lanse edilecek telefon, ses ve görüntüleme gibi alanlarda iddialı olacak.
Geçen yıl çıkan V10 modelinde üç kamera ve iki ekranı aynı telefonda buluşturan LG, benzer tasarım anlayışını daha güçlü donanımlar, daha iddialı özellikler ve selefinin en büyük eksiği olan kötü pil performansını telafi edecek yeteneklerle sunacak V20'de. Yeni telefonda şirketin liderlik iddiasında olduğu konulardan biri de ses yetenekleri etrafında şekillenecek.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre LG V20, 32-bit Quad DAC ses yongası kullanan ilk akıllı telefon olacak. Firmanın açıklamaları yeni ses yongasının canlı performans standartlarında müzik deneyimi yaşatacağını söylüyor. Ayrıca yeni yonganın %50 daha az ortama gürültüsü yaratacağı dolayısıyla berrak, kristal netliğinde ses daha yakın olacağı ifade ediliyor.
LG V20'deki ses yeteneklerinin tedarikçisi ise konusunda uzman isimlerden biri olan ESS. Aynı şirket LG V10'daki 32-bit DAC'ın da geliştiricisi. Söz konusu ses olduğunda, cihazların iyi bir donanım altyapısına sahip olması yetmiyor ne yazık ki. Ayrıca yüksek kaliteli ses içeriklerinin, kablosundan sürücülerine kadar iyi optimize kulaklıkla dinlenmesi gerekiyor.
Güney Koreli şirketin kulaklık konusunda nasıl bir yol izleyeceğini kestirmek şu aşamada çok kolay olmasa da, bir ihtimal yeni nesil Quad Beat 4 kulaklıkları da görebiliriz V20'nin kutu içeriğinde. Şu an piyasadaki telefonlar arasında çip seviyesinde ses en fazla yatırım yapanı ZTE'nin Axon 7'si ve LG V20'nin bu alandaki asıl rakibi de o olacak.
Merak edenler için telefonun diğer özelliklerinden de kısaca bahsedelim isterseniz. LG V10'da önde olan çift kamera konsepti, yeni telefonda aynı G5'de olduğu gibi arkaya taşınıyor. 5.7-inç ve QHD çözünürlüğünde yeni nesil IPS ekranla donatılan telefona Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli pil ve Android 7.0'ın eşlik etmesi bekleniyor.  

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shadowtr 3 yıl en beğenilen
şuna pil değiştirirken kapanmasını engelleyecek ufak bir dahili pil koyup, 2. yedek pil ve onu şarj edip saklamaya yarayacak kutuyla birlikte satsalar bence süper olur.
şuna pil değiştirirken kapanmasını engelleyecek ufak bir dahili pil koyup, 2. yedek pil ve onu şarj edip saklamaya yarayacak kutuyla birlikte satsalar bence sü...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Nalimali 3 yıl FreeRun
FreeRun
NinovaAir


FreeRun

parmağımı arkaya kadar uzatıcam tuş kiidi açılsın diye ha, vay be cağ dışı bir tasaım

Ekrana çift tıklarsın


önde ekranın altına koysunlar zor değil

Sonra "hepsi tasarimi iphonedan kopyaliyor" az durunda değişik bişler olsun. Ayrica bu ilk degilgi g2 den bu tarafa geliyor ?
FreeRunNinovaAirFreeRunparmağımı arkaya kadar uzatıcam tuş kiidi açılsın diye...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
g2 yi metal yap gonder lg artikk
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akyurt 3 yıl
Sonra mp3 dinlemeye calisirlar.
32 bit in kime faydasi var..
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dostum kertenkele 3 yıl
Bu günkü teknoloji ile ne kadar kötü olabilirki 5+1 ses sistemi taşıyamayacağına göre üzerinde gereksiz bir haber kisvesine bürünmüş reklam bu.
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umut_baris 3 yıl
Özel birşey yok. Hazır dac'ı al koy.

Bu kadar özelliği koyup fiyattan kısabileceğine imkan vermiyorum. O kadar risk alamaz.
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focus1 3 yıl
Lg ne yaparsa yapsin samsung gibi home tuşu ve sagina soluna dokunmatik tuş koymadikca tutmaz. Ekran içine tuşlari koymaktan vazgecsinler.
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Sunstorms 3 yıl
birisi 32 bit sound yok demiş diğeri kronik sorun demiş. Yahu enteresansınız teknoloji bu yerinde mi sayacak 4K yayın yapan trt harici kanalda yok ama millet patır patır 4k tv alıyor hatta 8k tv ler çıkmış buna laf yok hepsi hotbird veya eutelsat izliyor olmalı. Kronik sorunu olmayan cihaz var mı varsa bizde bilelim malesef benim g4 cihazda bootloopa düştü ve 22 iş günü sonunda servisten iade raporu aldım yerinede v10 tercih ettim. Tahminim v20 fiyatıda 2599-2799 olur.
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DraGonS 3 yıl
LG'nin iddialı oduğu birşey varsa o da telefonlarındaki kronik sorunlardır. Son dönemde bootloop ile evrim geçirdiler.
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kadirirdem 3 yıl
Erdi reis'in yaptığı haberler kalite kokuyor yeminle , hele hele ekrem71 haberlerinden sonra...
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silversmith 3 yıl
Uygun koşullarla; "Eski LG telefonunu getir (G5'i alıp beğenmeyenlerin ilgisini çekecektir!) V20'yi götür." kampanyasını başlatırsa firma sempati kazanır...!
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JMaharaja 3 yıl
Memleketimizde çok ses ve ses kalitesi ile ilgilenen insan varda, bu özelliği dikkate alacak..
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dobrasam 3 yıl
Lg ilk olarak kaliteli işçiliğe sahip tasarımı samsung s7 edge ile yarışabilecek bir tasarım çıkarması gerekiyor ikinci olarak kronik sorunlar halen devam ediyor ekran sararması aşırı ısınma pil tüketimi konusunda başarısızlığı artık mazeret götürmüyor tüm bunları çözecek daha sonra iki bin TL civarında piyasaya sunacak ki paralel ithalat ile uğraşmasın insanlar diğer yandan yine 2800 den piyasaya sürüp al sana 1750 düştü olursa yine beş para etmez
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