LG V20 ses konusunda iddialı geliyor

LG G5 ile farklı bir tasarım anlayışına geçiş yapan ancak satış rakamlarıyla umduğunu bulamayan LG, yılın kalan kısmında durumu toparlaması için V20 modeline güveniyor. 6 Eylül'de yani en büyük rakiplerinden biri olacak yeni nesil iPhone'lardan sadece bir veya iki gün önce lanse edilecek telefon, ses ve görüntüleme gibi alanlarda iddialı olacak.

Geçen yıl çıkan V10 modelinde üç kamera ve iki ekranı aynı telefonda buluşturan LG, benzer tasarım anlayışını daha güçlü donanımlar, daha iddialı özellikler ve selefinin en büyük eksiği olan kötü pil performansını telafi edecek yeteneklerle sunacak V20'de. Yeni telefonda şirketin liderlik iddiasında olduğu konulardan biri de ses yetenekleri etrafında şekillenecek.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre LG V20, 32-bit Quad DAC ses yongası kullanan ilk akıllı telefon olacak. Firmanın açıklamaları yeni ses yongasının canlı performans standartlarında müzik deneyimi yaşatacağını söylüyor. Ayrıca yeni yonganın %50 daha az ortama gürültüsü yaratacağı dolayısıyla berrak, kristal netliğinde ses daha yakın olacağı ifade ediliyor.

LG V20'deki ses yeteneklerinin tedarikçisi ise konusunda uzman isimlerden biri olan ESS. Aynı şirket LG V10'daki 32-bit DAC'ın da geliştiricisi. Söz konusu ses olduğunda, cihazların iyi bir donanım altyapısına sahip olması yetmiyor ne yazık ki. Ayrıca yüksek kaliteli ses içeriklerinin, kablosundan sürücülerine kadar iyi optimize kulaklıkla dinlenmesi gerekiyor.

Güney Koreli şirketin kulaklık konusunda nasıl bir yol izleyeceğini kestirmek şu aşamada çok kolay olmasa da, bir ihtimal yeni nesil Quad Beat 4 kulaklıkları da görebiliriz V20'nin kutu içeriğinde. Şu an piyasadaki telefonlar arasında çip seviyesinde ses en fazla yatırım yapanı ZTE'nin Axon 7'si ve LG V20'nin bu alandaki asıl rakibi de o olacak.

Merak edenler için telefonun diğer özelliklerinden de kısaca bahsedelim isterseniz. LG V10'da önde olan çift kamera konsepti, yeni telefonda aynı G5'de olduğu gibi arkaya taşınıyor. 5.7-inç ve QHD çözünürlüğünde yeni nesil IPS ekranla donatılan telefona Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli pil ve Android 7.0'ın eşlik etmesi bekleniyor.