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LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak

Diğer Koreli üreticilerin aksine telefonu hazır olmadan satışa sunmayan ve erteleyen LG, V50 ThinQ 5G modelini 10 Mayıs'ta satışa sunacak. Cihazın deneyimi iddiaya göre pürüzsüz olacak.
2 hf.
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9
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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5G yarışına katılma kararı alan LG, V50 ThinQ modeliyle 10 Mayıs’ta bizlerle buluşacak. İlk olarak 19 Nisan’da MWC bünyesinde tanıtılması planlanan cihaz, işlemci ve 5G modem optimizasyon problemlerinden ötürü ertelenmişti. 
Kaynaklara göre Güney Kore’de üç yerel operatörle anlaşan LG, kullanıcılara “kılçıksız” 5G deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu yeni ağ teknolojisinde en yakında satışa sunulan model Galaxy S10 5G, kullanıcı iddialarına göre bağlantıda sorunlar yaşıyor. LG, bunların olmaması için çalışıyor. 
Yeni jenerasyon cihazın satışının ertelenmesi aslında iyi bir haber. Samsung’un aksine henüz olgunlaşmamış bir ürünü piyasaya sürmeyi reddeden LG, ürününü mükemmelleştirmeye çalışıyor.
LG V50 ThinQ 5G modelinin başlangıç fiyatı 1030 dolar olacak ve 6GB RAM, 128GB depolama ile gelecek.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=31356 Yorum Yaz
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Gravaze 2 hf. en beğenilen
LG bu saatten sonra bu fiyata çamaşır yıkayan telefon bile yapsa kurtarmaz. Yapması gereken uygun fiyata tepe model işlemci koyup iyi cihaz ilizyonu yaratmakken ısrarla pahalı cihazlara devam ediyor. Halbuki basacaksın Snapdragon 855'i fhd+ ekrana 4 gb ram ve 64 gb hafıza ile alüminyum kasada 500 dolara bu iş olacak. Sonu Sony gibi olacak bu gidişle.
LG bu saatten sonra bu fiyata çamaşır yıkayan telefon bile yapsa kurtarmaz. Yapması gereken uygun fiyata tepe model işlemci koyup iyi cihaz ilizyonu yaratmakken...
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Khoradasein 1 hf.
60 derece vay be!
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Fthcyr 2 hf. yeni yorumcu
g7 kullanıyorum gayet güzel
lg ses konusunda kamera konusunda güzel
kronik arızalardan kurtarmış kendini
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alaz1903 2 hf.
Çentiksiz, deliksiz gayet güzel cihaz. V serisinin ses çıkışı zaten efsane. Kronik sorunlar olmaz da sağlıklı bir 5G deneyimi yaşatırsa ikinci LG G2 olur ve LG'nin toparlanmasını sağlar bu cihaz.
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canmania 2 hf.
LG tamamen Amerika ve G.Kore'ye odaklanmış
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Bloodin 2 hf.
V30 ve G7 ile çok iyi işler yaptı aslında, hatta G7 ThinQ şu anda 3000 bandındaki en iyi telefon, ama G3-G6 arası problemlerle boğuşması ve yanlış kararları yüzünden zor toparlayacak gibi...
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tolgabes64 2 hf. Bloodin
eşime aldığım G7, kendi kullandığım S8'den kamera, hız ve pil performansı olarak çok daha önde.. S8 ile youtubedeki HDR videolar 720p de bile kasıyorken G7 de 2K HDR ler çok akıcı. bataryada benzer kullanımda benimki 15 saat civarında(4 saat ekran) dayanıyorken eşimde 36 saatleri gördüm (7 saat ekran)
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Gravaze 2 hf. en beğenilen
LG bu saatten sonra bu fiyata çamaşır yıkayan telefon bile yapsa kurtarmaz. Yapması gereken uygun fiyata tepe model işlemci koyup iyi cihaz ilizyonu yaratmakken ısrarla pahalı cihazlara devam ediyor. Halbuki basacaksın Snapdragon 855'i fhd+ ekrana 4 gb ram ve 64 gb hafıza ile alüminyum kasada 500 dolara bu iş olacak. Sonu Sony gibi olacak bu gidişle.
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