LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak

5G yarışına katılma kararı alan LG, V50 ThinQ modeliyle 10 Mayıs’ta bizlerle buluşacak. İlk olarak 19 Nisan’da MWC bünyesinde tanıtılması planlanan cihaz, işlemci ve 5G modem optimizasyon problemlerinden ötürü ertelenmişti.

Kaynaklara göre Güney Kore’de üç yerel operatörle anlaşan LG, kullanıcılara “kılçıksız” 5G deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu yeni ağ teknolojisinde en yakında satışa sunulan model Galaxy S10 5G, kullanıcı iddialarına göre bağlantıda sorunlar yaşıyor. LG, bunların olmaması için çalışıyor.

Yeni jenerasyon cihazın satışının ertelenmesi aslında iyi bir haber. Samsung’un aksine henüz olgunlaşmamış bir ürünü piyasaya sürmeyi reddeden LG, ürününü mükemmelleştirmeye çalışıyor.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=31356

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LG V50 ThinQ 5G modelinin başlangıç fiyatıolacak ve 6GB RAM, 128GB depolama ile gelecek.