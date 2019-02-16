LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, bu ay düzenlenecek olan MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de G8 ThinQ ve V50 ThinQ olmak üzere iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde G8 ThinQ'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyan çıkan pek çok sızıntı yaşanmıştı. Bugün ise LG'nin ilk 5G desteğine sahip cihazı olarak karşımıza çıkması beklenen V50 ThinQ'nun tasarımını ortaya koyan bir basın görseli, isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı.

G8 ThinQ'dan çok daha geniş bir ekrana sahip olduğu görülen cihazda, siyah bir duvar kağıdı ile gizlenmiş olsa da oldukça geniş bir çentik yer aldığı fark edilebiliyor. Cihazda 2 tane ön kamera sensörü ve yüz tanıma için kullanıldığı tahmin edilen ek bir modül yer alıyor. Hoparlörü andıran herhangi bir boşluk vesaire göze çarpmadığı için V50 ThinQ'nun tıpkı G8 ThinQ gibi, sesi ekrandan iletebilmeyi sağlayan Crystal Sound OLED teknolojisi ile geleceğini düşünüyoruz.

Cihazın arkasında yatay olarak sıralandırılmış 3 adet arka kamera sensörünün, 1 adet LED flaşın ve tüm bunların biraz altına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucunun yer aldığı görülüyor. Ancak kasanın bir kısmı gözükmüyor ve arka kamera sensörü sayısı 4 olsa bile bu pek de şaşırtıcı olmaz.



Cihazın arka kısmında ayrıca büyük bir "5G" ibaresi yer alıyor. Cihazın 5G teknolojisi ile geleceği, bugüne kadar doğruluk oranı çok yüksek bir söylentiydi. Şimdi ise doğruluğu teyit edilmiş oldu.

24 Şubat'ta tanıtılacak



Basın görseli yalnızca cihazın tasarımını ortaya koymuyor. Ayrıca cihazın lansman tarihini ve saatini de ortaya koyuyor. Görselde cihazın tarih-saat bölümünde "24 Şubat Pazar, 09:00" ibareleri yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2019/02/16/leaked-press-render-provides-first-look-at-the-lg-v50-thinq-5g-smartphone-hints-at-launch-date/

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resmi olarak ayın'inde başlayacak olmasına rağmen, bazı üreticiler yeni cihazlarını bir gün öncesinden lanse etmeye başlayacak. Örneğinda bahsi geçen üreticilerden biri. Finlandiyalı şirket, ayın 24'ünde yeni amiral gemisi cihazı'u tanıtacak. Bu bakımdan'nin deve'yu aynı gün tanıtabileceğini düşünüyoruz.