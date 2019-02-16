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LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı

LG'nin ilk 5G'li telefonu olacak olan V50 ThinQ'nun basın görseli Evan Blass tarafından sızdırıldı. Cihaz, 5G teknolojisi, 5 kamera sensörü ve Snapdragon 855 yonga seti ile 24 Şubat'ta tanıtılacak.
3 ay
5,9b
1
9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, bu ay düzenlenecek olan MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de G8 ThinQ ve V50 ThinQ olmak üzere iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde G8 ThinQ'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyan çıkan pek çok sızıntı yaşanmıştı. Bugün ise LG'nin ilk 5G desteğine sahip cihazı olarak karşımıza çıkması beklenen V50 ThinQ'nun tasarımını ortaya koyan bir basın görseli, isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı.
G8 ThinQ'dan çok daha geniş bir ekrana sahip olduğu görülen cihazda, siyah bir duvar kağıdı ile gizlenmiş olsa da oldukça geniş bir çentik yer aldığı fark edilebiliyor. Cihazda 2 tane ön kamera sensörü ve yüz tanıma için kullanıldığı tahmin edilen ek bir modül yer alıyor. Hoparlörü andıran herhangi bir boşluk vesaire göze çarpmadığı için V50 ThinQ'nun tıpkı G8 ThinQ gibi, sesi ekrandan iletebilmeyi sağlayan Crystal Sound OLED teknolojisi ile geleceğini düşünüyoruz. 
Cihazın arkasında yatay olarak sıralandırılmış 3 adet arka kamera sensörünün, 1 adet LED flaşın ve tüm bunların biraz altına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucunun yer aldığı görülüyor. Ancak kasanın bir kısmı gözükmüyor ve arka kamera sensörü sayısı 4 olsa bile bu pek de şaşırtıcı olmaz.
Cihazın arka kısmında ayrıca büyük bir "5G" ibaresi yer alıyor. Cihazın 5G teknolojisi ile geleceği, bugüne kadar doğruluk oranı çok yüksek bir söylentiydi. Şimdi ise doğruluğu teyit edilmiş oldu.

24 Şubat'ta tanıtılacak 

Basın görseli yalnızca cihazın tasarımını ortaya koymuyor. Ayrıca cihazın lansman tarihini ve saatini de ortaya koyuyor. Görselde cihazın tarih-saat bölümünde "24 Şubat Pazar, 09:00" ibareleri yer alıyor. 
MWC resmi olarak ayın 25'inde başlayacak olmasına rağmen, bazı üreticiler yeni cihazlarını bir gün öncesinden lanse etmeye başlayacak. Örneğin HMD Global da bahsi geçen üreticilerden biri. Finlandiyalı şirket, ayın 24'ünde yeni amiral gemisi cihazı Nokia 9 PureView'u tanıtacak. Bu bakımdan LG'nin de G8 ThinQ ve V50 ThinQ'yu aynı gün tanıtabileceğini düşünüyoruz.
https://www.gizmochina.com/2019/02/16/leaked-press-render-provides-first-look-at-the-lg-v50-thinq-5g-smartphone-hints-at-launch-date/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Bu saatten sonra LG alacağıma elime alırım...
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qoqoCAN 3 ay
5G ama 5 çikotayt kota. Yer misin ?
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renega 3 ay
Bak çerçeveler mükemmel çemtikli salak telefonları ezip geçer bu çerçeveler. ama gel gör ki hayvan gibi büyük ve araba kadar pahalı olacak. 4500tl ve 5.8 inc olsa birde ekrandan parmak iziokuyucu, mis. neden müşterijin isteklerini umursamaz hiçbir firma
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AqRaMa 3 ay
"isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı."
bu adamın mesleği sızdırmak mı, bu bariz bilerek yapılan birşey sızdırmak ne bu ne, sızdırmak gizli yapılan bir şey ama bu adam hep sızdırıyor ve hala işini yapmaya devam ediyor
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sendemail 3 ay
Telefonların yapılarına ilişkin geliştirmelerin başa belşa olduğunu düşünmekteyim ,
örneğin ,ekrandan parmak izi okuyucusunu düşünelim ,
telefonu düşürüp de ekrana zaiyat verildiğinde ,ekranla birlikte tonlarca bileşen de değişiyor , örneğin 100 lira bedeli olacak yeni ekran ıvırı zıvırı ile takım halinde 900 lira oluyor...
haberdeki model sesi ekrandan iletebiliyorsa ,telefonun başına bir şey gelmesin diye telefon için yaşamaya başlar kullanıcı ,aman düşmesin bozulmasın diye...
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esmerbuyucu 3 ay
Smart ThinQ
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canmania 3 ay
her modelin sonuna thinQ koymananın espirisi nedir amg yada M power gibi özel seri mi ?
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Fenomenon 3 ay canmania
Hocam detaylarını tam bilmesemde thinQ telefonda yapay zeka olduğunu gösteriyor. huawei'de de yapay zeka kamera var. ama bence bunlar tamamen pazarlama ile ilgili.
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intel7mix 3 ay
Türkiye gelmez bu fiyatlarla.
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