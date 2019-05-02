OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda

Yeni OnePlus akıllı telefonlar 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ancak ardı arkası kesilmeyen sızıntıların OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro hakkında hiçbir sürpriz bırakmadığını söyleyebiliriz. Bu sızıntılara an itibariyle OnePlus 7 Pro’nun basın görselleri de eklendi.

İki farklı renk seçeneği görüldü

Cihaz hangi renk seçenekleri ile gelecek şimdilik bilinmiyor ancak ortaya çıkan basın görsellerinde “Nebula Mavi” ve “Ayna Siyah” isimli iki farklı modeli görme şansı yakaladık. Özellikle Nebula Mavi renk seçeneği oldukça şık görünüyor. Görsellerde yer alan üçlü arka kamera, 6.64 inç kavisli ekran vb. detaylar önceki sızıntılarla paralellik gösteriyor.

OnePlus 7 Pro modelinin daha öncesinde sızdırılan özelliklerini hatırlamak gerekirse; Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 6.64 inç QuadHD+ 90 Hz çerçevesiz kavisli ekran, 4000 mAh batarya, 30W hızlı şarj, 48 MP ana kamera sensörü, Android 9 Pie işletim sistemı, açılır kapanır ön kamera mekanizması vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate testlerinden A+ puan almayı başarmıştı. Bu da cihazın ekranının gerçekten iyi bir performans sunacağı manasına geliyor. 90 Hz olması da kullanıcılara daha akıcı bir deneyim yaşatacak. Ne yazık ki normal OnePlus 7 modelinin 60 Hz ekranla gelmesi bekleniyor. Daha iyi bir ekran deneyimi için Pro’ya yönelmeniz gerekecek.

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Cihazların tanıtılmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Özellikle OnePlus 7 Pro şimdiden yılın en çok konuşlan modellerinden biri olmayı başardı. Standart OnePlus 7 ise fiyatıyla firmanın “amiral gemisi katili” lakabını sürdürmesine yardımcı olacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1124006690461028352