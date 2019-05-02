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OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda

OnePlus 7 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı. Nebula Mavi ve Ayna Gri renkli modelleri içeren görseller haberimizde. Yeni OnePlus telefonlar 14 Mayıs tarihinde resmiyet kazanacak.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda
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Yeni OnePlus akıllı telefonlar 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ancak ardı arkası kesilmeyen sızıntıların OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro hakkında hiçbir sürpriz bırakmadığını söyleyebiliriz. Bu sızıntılara an itibariyle OnePlus 7 Pro’nun basın görselleri de eklendi.

İki farklı renk seçeneği görüldü

Cihaz hangi renk seçenekleri ile gelecek şimdilik bilinmiyor ancak ortaya çıkan basın görsellerinde “Nebula Mavi” ve “Ayna Siyah” isimli iki farklı modeli görme şansı yakaladık. Özellikle Nebula Mavi renk seçeneği oldukça şık görünüyor. Görsellerde yer alan üçlü arka kamera, 6.64 inç kavisli ekran vb. detaylar önceki sızıntılarla paralellik gösteriyor.

OnePlus 7 Pro modelinin daha öncesinde sızdırılan özelliklerini hatırlamak gerekirse; Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 6.64 inç QuadHD+ 90 Hz çerçevesiz kavisli ekran, 4000 mAh batarya, 30W hızlı şarj, 48 MP ana kamera sensörü, Android 9 Pie işletim sistemı, açılır kapanır ön kamera mekanizması vb. şeklinde sıralanabiliyor.

OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda
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Geçtiğimiz günlerde OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate testlerinden A+ puan almayı başarmıştı. Bu da cihazın ekranının gerçekten iyi bir performans sunacağı manasına geliyor. 90 Hz olması da kullanıcılara daha akıcı bir deneyim yaşatacak. Ne yazık ki normal OnePlus 7 modelinin 60 Hz ekranla gelmesi bekleniyor. Daha iyi bir ekran deneyimi için Pro’ya yönelmeniz gerekecek.

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Cihazların tanıtılmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Özellikle OnePlus 7 Pro şimdiden yılın en çok konuşlan modellerinden biri olmayı başardı. Standart OnePlus 7 ise fiyatıyla firmanın “amiral gemisi katili” lakabını sürdürmesine yardımcı olacak.


https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1124006690461028352 Yorum Yaz
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shkoksal 2 hf. en beğenilen
Çerçeveler o kadar ince ki neredeyse yok gibi. Hele çene kısmı çerçevesi, muazzam gözüküyor cihaz.
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murdocklawless 2 hf. V4LKyR
yazıyı okusaydın keşke.
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~Lion King~ 2 hf.
Fiyatı ne olur çok merak ediyorum. Çok fena telefon.
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Kolpaçino Özgür 2 hf.
en az 6 lira
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sismansan 2 hf.
5 g ve Stereo my bu. Öyleyse alırım. Garanti olayı da varsa tamamdır. Bilen yardımcı olsun lütfen.
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~Lion King~ 2 hf.
Bende 7 Plus’ı satıp OnePlus 7 Pro alacaklardan biriyim. Tabi inceleme videolarını izledikten sonra... hemen atlamak saçma olur her türlü kronik sorun vs çıkabilir.
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Anthony John Soprano 2 hf.
iPhone macerami bir tek OnePlus 3T ile bozmuştum. Android kullanılacaksa kesinlikle OnePlus kullanılmalı arayüzü filan çok sade ve kullanışlıydı. Bakalım kaçtan çıkacak yeni ötv ile..
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V4LKyR 2 hf.
Ön kamerası yok herhalde...
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murdocklawless 2 hf. V4LKyR
yazıyı okusaydın keşke.
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LittleMonster 2 hf.
Instagram story kalitesi nasıl olacak acaba. Bence önemli bir faktör
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eP_362 2 hf.
OnePlus gümbür gümbür geliyor, ama ülkemize değil.
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RdvnKrca 2 hf.
Beklediğim cihazlardan biri OnePlus bu noktada çok güzel işler yapan bir firma ürünlerini biraz yüksek fiyata satıyor umarım buraya geldiği fiyat 5000+ bir meblağ olmaz.
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Erasmus78 2 hf. RdvnKrca
Adamların orta sınıf telefonu Rx17 Pro 5.000 TL ye satılıyor. Üstüne bir de yeni ÖTV oranları...
Hayal de bir yere kadar.
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zaomss 2 hf.
makul fiyattan olursa 7plusu satar alırım. çok şahane cihaza benziyor. 5t yi kullanıyor kardeşim, çok iyi cihaz.
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