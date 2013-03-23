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LG de kendi akıllı saatini geliştiriyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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LG de kendi akıllı saatini geliştiriyor

Apple, Google, Samsung derken şimdi de LG, akıllı saat kervanına katılıyor. Son alınan bilgiye göre akıllı saatleri herkes tarafında kullanılması gereken bir cihaz olarak gördüğü belirtilen LG, iddiaya göre, çalışmalarına çoktan başladı.

Korea Times'ın haberine göre LG, akıllı saatinin yanı sıra Google Glass gibi giyilebilir ve akıllı yenilikçi bir ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her iki ürünle ilgili teknik detaylar şimdilik belli olmamakla birlikte akıllı saatin Android ile çalışması kuvvetle muhtemel olarak görülüyor. Ancak kaynaklar akıllı saatin Firefox OS'le gelebilme olasılığına da dikkat çekiyor.

Samsung ve LG'nin 2010 senesinden önce çıkardığı fakat fazla yaygınlaşmayan, GSM görüşmelerine izin veren saatleri mevcuttu. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde akıllı saat denildiğinde akla sensörlerle bilgi toplayıp bunu değerlendirebilen, akıllı telefonlarla sürekli eş zamanlı kalan ve onları cebimizden çıkartmadan kontrol edebilme imkanı sunan gelişmiş saatler akla gelmekte.


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Dexstz 6 yıl en beğenilen
Herkes akıllı saate takmış kafayı
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DH Misafiri 6 yıl
Şimdi burda akıllı saate karşı gelenler kullansalar ne kadar güzel aletler olduğunu görür hatta daimi kullanırlar. Sony Smartwatch MN2 kullanıyorum inanın cidden çok güzel bi cihaz çok kolaylık sağlıyor. Telefonla senkronize olup aramalarda mesajlarda kolumun titremesi arayanı göstermesi cevaplama reddetme yapılabilmesi mesaj gelince direk saat üzerinde gözükmesi içeriğe bakabilme hava durumu cihaz müzik kontrolü 10 farklı saat arayüzü akıllı saatimi kullanma sebeplerimin başında gelen kullanışlı fonksiyonlar. Tek sıkıntısı şarj ama oda kullanıma bağlı.Twitter Facebook a da saatten bakmayıverelim standart kullanımda gayet yeterli.
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mert1907 6 yıl
Akıllı telefonlar telefon harici herşeyi yapmaya başladılar zaten bari saatleri bırakında amaçlarına sadık kalsınlar.
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genc34 6 yıl
matrix olmaya az kaldı
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trsr 6 yıl
casio da gayet akıllı :D
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Akıllı saatlerde artık yaygınlaşmaya başladı
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DaOzy 6 yıl
"Yenilik yapacağız,yenilik yapacağız" diye diye ortaya tabir-i caizse "kasıntı" olan ürünler çıkmaya başladı.İş iyice ticarete kayıyor.
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MURATSPLAT 6 yıl
PC haber biraz da.. biktik bu akilli bilmem ne haberlerinden..
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digimon52 6 yıl
kullanicidan akilli olmasinda muhahaha.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl digimon52
digimon52
kullanicidan akilli olmasinda muhahaha.

Espiri miydi şimdi bu?
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_ceby_ 6 yıl
ben de kendi akıllı saatimi geliştirmeye başlıyorum artık
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haymatloshan 6 yıl
Bütün aletler akıllı olmayı versin(!)
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GoldPunch 6 yıl
Bugünlerde Cookoo akıllı saat almayı düşünüyordum. Sanırım erteleyeceğim.
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