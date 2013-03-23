LG de kendi akıllı saatini geliştiriyor

Apple, Google, Samsung derken şimdi de LG, akıllı saat kervanına katılıyor. Son alınan bilgiye göre akıllı saatleri herkes tarafında kullanılması gereken bir cihaz olarak gördüğü belirtilen LG, iddiaya göre, çalışmalarına çoktan başladı.

Korea Times'ın haberine göre LG, akıllı saatinin yanı sıra Google Glass gibi giyilebilir ve akıllı yenilikçi bir ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her iki ürünle ilgili teknik detaylar şimdilik belli olmamakla birlikte akıllı saatin Android ile çalışması kuvvetle muhtemel olarak görülüyor. Ancak kaynaklar akıllı saatin Firefox OS'le gelebilme olasılığına da dikkat çekiyor.

Samsung ve LG'nin 2010 senesinden önce çıkardığı fakat fazla yaygınlaşmayan, GSM görüşmelerine izin veren saatleri mevcuttu. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde akıllı saat denildiğinde akla sensörlerle bilgi toplayıp bunu değerlendirebilen, akıllı telefonlarla sürekli eş zamanlı kalan ve onları cebimizden çıkartmadan kontrol edebilme imkanı sunan gelişmiş saatler akla gelmekte.