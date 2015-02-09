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LG de kendi sanal gözlüğünü hazırlıyor

4 yıl
2,4b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG de kendi sanal gözlüğünü hazırlıyor

Bir dönem maliyetleri nedeniyle lüks tüketim grubuna giren sanal gözlük ürünleri, özellikle mekanizmanın çıkarılarak akıllı telefon ile çalışan bir aksesuar haline gelmesi ile hızla yaygınlaştı. Google Cardboard gibi 10$ civarında fiyat etiketi ile sahip olabileceğiniz sanal gözlükler akıllı telefon üreticilerine de yeni bir kapı açmış durumda. 

Samsung'un geçen yıl lanse ettiği Gear VR adındaki sanal gözlüğünden sonra hemşehrisi LG de VR for G3 adında plastik alaşımlı bir sanal gözlük üzerinde çalışıyor. Gear VR sadece Galaxy Note 4 ile uyumlu iken VR for G3 de sadece LG G3 amiral gemisi ile uyumlu olacak. Kullanıcılar boş yuvaya G3 modelini oturtarak eğlenceye katılabilecek. 

LG bu noktada Google Cardboard tasarımını temel alarak iki önemli yükten kurtulmuş. Birincisi tasarım konusunda çok fazla çalışma yapmasının gerekmemesi, ikincisi ise Cardboard için geliştirilen uygulamalardan faydalanarak ek bir ekosistem oluşturmaya gerek duymaması. 

VR for G3 sanal gözlüğü farklı olarak üst kısmında bir neodim mıknatıs barındırıyor. Bu mıknatıs LG G3 modelinin jiroskopu ile etkileşime geçerek cihazı kontrol etmenizi sağlıyor. VR for G3 önümüzdeki aylarda her yeni LG G3 ile birlikte hediye olarak verilecek. Ancak şimdilik hangi pazarlara sunulacak bilinmiyor.  

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doctor_bey 4 yıl
Sende mi LG
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likeable1 4 yıl
umarım fiyat pahalı olmaz
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Eufloria 4 yıl
gidiyim şunun karton olanından alayım bakayım nasıl bir teknolojiymiş o kadar çok konuşulduki
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bestofMd 4 yıl
Vay be
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Gece772 4 yıl
Gözlük de para var
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volkan_kolay 4 yıl
Sapıklar için porno izlemeye birebir cihaz..


Gear VR gibi buda çok gereksiz bir cihaz.. illa birşey vermek istiyorsanız, birşey yapmak istiyorsanız, bluetooth özelliği olan kulaküstü kulaklık verin, kaliteli bir kulaklık..

telefonla beraber gelsin..

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