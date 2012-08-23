LG dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip üst seviye telefon hazırlıyor

Nvidia ve Samsung'dan sonra Qualcomm da dört çekirdekli mobil işlemcileriyle küresel pazara dahil olmaya hazırlanıyor. Snapdragon ailesi altında şu ana kadar hep tek veya çift çekirdekli işlemci modelleri sunan Qualcomm, ilk defa Çinli üretici Xiaomi ve ardından bir diğer Çinli üretici Oppo tarafından kullanıldığı duyurulan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi için dünya çapında cihaz lanse edecek ilk üretici LG oldu.

Qualcomm yaptığı açıklama ile LG'nin, Snapdragon S4 Pro işlemcili üst seviye akıllı telefonunu Eylül ayında lanse edeceğini duyurdu ve ardından bu bilgi Güney Kore merkezli üretici tarafından da onaylandı. Qualcomm'un APQ8064 kodunu taşıyan ve 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen dört çekirdekli işlemcisinde, Snapdragon ailesinin pek çok üyesinden farklı olarak iletişim birimi olmadığı için üreticilerin aynı zamanda baseband işlemcisini de yer vermesi gerekiyor, veri iletişim özelliği eklemek için. LG'nin tercihi de yine bir Qualcomm çözümü olan LTE uyumlu MDM9x15 çözümünden yana olmuş.

Resmi detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan telefonun Android 4.1 işletim sistemiyle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak telefon, şirketin LTE uyumlu yeni bazı modellerinde olduğu gibi 2GB RAM'e de sahip olabilir. Full HD video kayıt yeteneği ile gelecek olan telefon, Qualcomm'un yeni platformundaki Adreno 320 grafik birimi sayesinde, üst seviye oyun deneyimi de vaad ediyor.