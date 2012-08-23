Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip üst seviye telefon hazırlıyor

6 yıl
2,9b
1
24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia ve Samsung'dan sonra Qualcomm da dört çekirdekli mobil işlemcileriyle küresel pazara dahil olmaya hazırlanıyor. Snapdragon ailesi altında şu ana kadar hep tek veya çift çekirdekli işlemci modelleri sunan Qualcomm, ilk defa Çinli üretici Xiaomi ve ardından bir diğer Çinli üretici Oppo tarafından kullanıldığı duyurulan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi için dünya çapında cihaz lanse edecek ilk üretici LG oldu.
Qualcomm yaptığı açıklama ile LG'nin, Snapdragon S4 Pro işlemcili üst seviye akıllı telefonunu Eylül ayında lanse edeceğini duyurdu ve ardından bu bilgi Güney Kore merkezli üretici tarafından da onaylandı. Qualcomm'un APQ8064 kodunu taşıyan ve 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen dört çekirdekli işlemcisinde, Snapdragon ailesinin pek çok üyesinden farklı olarak iletişim birimi olmadığı için üreticilerin aynı zamanda baseband işlemcisini de yer vermesi gerekiyor, veri iletişim özelliği eklemek için. LG'nin tercihi de yine bir Qualcomm çözümü olan LTE uyumlu MDM9x15 çözümünden yana olmuş.
Resmi detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan telefonun Android 4.1 işletim sistemiyle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak telefon, şirketin LTE uyumlu yeni bazı modellerinde olduğu gibi 2GB RAM'e de sahip olabilir. Full HD video kayıt yeteneği ile gelecek olan telefon, Qualcomm'un yeni platformundaki Adreno 320 grafik birimi sayesinde, üst seviye oyun deneyimi de vaad ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Telefon alıcaksanız Ekim-Kasım aralığını bekleyin. Mükemmel telefonlar ve rekabetçi fiyatlar bizi bekliyor olacak :D
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Raikirin 6 yıl
Bunları nasıl fiyatlandıracaklar merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esposito Bandolero 6 yıl
htcdende aynı donanımda bi telefon bekliyoruz artık ayrıca lg yerine htc tercih etmemiz için kutu içeriğine beats kulaklık koymalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 6 yıl
bütün teller aynı oldu yahu,değişiklik candır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungi888 6 yıl
ne zaman diğer ürünlerinde olduğu gibi kullanıcıların gözüne girerler o zaman alabilirim ancak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrDj 6 yıl
aslında android benzer sistemleri telefon firmalarıda üretse firmaya özel olsa çok güzel olur diye düşünüyorum.çünkü android bir çok firmaya hitap ettiği için öncelikli firmalar destek alıyor.tabi onlarda biraz geç olarak.lg 4.1 ile çıkabilir fakat ilerleyen zaman için destek konusu şaibeli.güncelleme ve otomasyon yüzünden htc baya bir zarara uğradı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
şu lg ye diğer ürünlerinde güveniyorum yani beğendiğim bi ürününü alırken tereddüt etmem ama cep telefonu olayında asla ilk müşterisi olmam. kolay kolay da almam gibi şu haliyle. ne zaman diğer ürünlerinde olduğu gibi kullanıcıların gözüne girerler o zaman alabilirim ancak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
donanım kısmında cömert davranan ve istisnasıs yerine getiren tek markadır LG...
sadece geçmişten gelen bir yazılım desteği sorunu var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cumadangeldim 6 yıl
Yazılım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcıları geri kazanabilirlermi orası muamma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xda-developer 6 yıl
Güncelleme sorununu çözerse en iyi firma LG dir. Kasa kalitesi donanım kalitesi ve tasarımları gayet iyi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendery 6 yıl
Donanım nekadar iyi olursa olsun sen adam gibi yazılım desteği vermediğin sürece artıkları toplamaya mahkümsun LG kardeşim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 6 yıl
Güzel bir haber Sony'de 2-3 model çıkaracak daha şöyle geniş bir pazar olmuş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2915 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, qualcomm ve
3 etiket daha lg akıllı telefon dört çekirdek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HIS Radeon HD 7770GHz IceQ X Turbo ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim