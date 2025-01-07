Samsung, Galaxy S25 tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu

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Tam Boyutta Gör Söylentiler ve sızıntıların ardından Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinin tarihi belli oldu. Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 22 Ocak 2025'te San Jose, California'da düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte Galaxy S25 serisiyle birlikte birçok cihaz tanıtılacak.

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Samsung Galaxy S25 ne zaman tanıtılacak?

2025 Galaxy Unpacked etkinliği, 22 Ocak'ta Samsung'un web sitesinde, YouTube kanalında ve Samsung Newsroom'da canlı olarak yayınlanacak. Merakla beklenen Galaxy S25 Ultra modeli ve diğer cihazların tanıtılacağı etkinlik TSİ 21.00’de başlayacak.

Samsung, bu etkinlikte Galaxy AI’a yoğunlaşacak gibi görünüyor. Basın bülteninde “Daha doğal ve sezgisel yapay zekâya hazır olun. Galaxy AI’ın bir sonraki evrimi, her gün dünyayla kurduğunuz etkileşimi değiştirecek. Yeni Galaxy S serisi, şimdi ve gelecekte mobil yapay zekâ deneyimleri için çıtayı bir kez daha belirlemeye hazırlanıyor.” diyor.

Samsung’un bu etkinlikte Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’yı tanıtması bekleniyor. Galaxy S25 Slim modeli daha sonra tanıtılacak.

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Samsung, Galaxy S25 tanıtım tarihini duyurdu