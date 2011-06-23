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LG dünyanın en hızlı renkli A4 yazıcısını satışa sunuyor

7 yıl
15,3b
1
14
Yazıcı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Memjet firmasıyla işbirliğine giden LG, dünyanın en hızlı renkli A4 yazıcısını hazırladığını duyurdu. Machjet LPP6010N kod adını taşıyan yeni yazıcı, yüksek renk kalitesinde ve 1600 x 800 dpi çözünürlüğünde 60 sayfa/dakika hızında baskı yapabiliyor. Memjet tarafından geliştirilen PSA teknolojisi sayesinde sayfa üzerine dakikada 700 milyondan fazla mürekkep damlası düşürebildiği belirtiliyor.

Aktif kullanımda güç tüketiminin 32 Watt olduğu belirtilen yeni yazıcının bu ayın sonuna doğru Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirilirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı. 

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Dereli46 7 yıl en beğenilen
işte gercek türk zekası
acep dolumu yapılıyomu:).............
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Blitz 7 yıl
Saniye bir renkli baskı süper


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rodyarjan 5 yıl
otomatik silah gibi maşallah adamlar yapıyor kardeşim biz seyrediyoruz :D
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OCP Türkiye 5 yıl rodyarjan
Yanlız bu memjetler ölü doğdu. Yeni trend HP Pro x serisi
sarfet.com/...

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ber3kerd 7 yıl
Bu Yazıcının kocaman, sabit bir yazdirma kafası olduguna göre büyük ihtimal epson gibi depo kartuş kullaniyordur. Yani kolay dolum kartuşları da çıkar yakında.
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Metins1992 7 yıl fx57
fx57

 

 

Memjet firmasıyla işbirliğine giden LG, dünyanın en hızlı renkli A4 yazıcısını hazırladığını duyurdu. Machjet LPP6010N kod adını taşıyan yeni yazıcı, yüksek renk kalitesinde ve 1600 x 800 dpi çözünürlüğünde 60 sayfa/dakika hızında baskı yapabiliyor. Memjet tarafından geliştirilen PSA teknolojisi sayesinde sayfa üzerine dakikada 700 milyondan fazla mürekkep damlası düşürebildiği belirtiliyor.



Aktif kullanımda güç tüketiminin 32 Watt olduğu belirtilen yeni yazıcının bu ayın sonuna doğru Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirilirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı. 



vay anasını sayın seyirciler ne yazıcı yapmışlar gevurlar be... Kaç papelmiş bu ?
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Otganbıllık 7 yıl Metins1992
Metins1992


vay anasını sayın seyirciler ne yazıcı yapmışlar gevurlar be... Kaç papelmiş bu ?

Yazıcının iyisini de kötüsünü de gavurlar yapıyor zaten. Özellikle belirtmeye gerek yok


Saniyede 1 tane çıktı veriyor ancak kağıtları çekmek için parmaklamak gerekiyor.
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séquestre 7 yıl
hızlı cihazlarım severim güzelmiş..
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brdst 7 yıl
açıklamada saniyede 700 milyon mürekkep damlası demiş. bu alet inkjetse eğer gerekten teknoloji harikası olmuş. a4 tam sayfa renkli foto baskısı inanılmaz hızlı.
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poweredbyofk 7 yıl
gerçekten hızlı makina ama fiyatıda gerçekten iyi olur gibime geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyatı çok yüksek olmazsa yazıcı piyasasını bu makina darmadağın eder.
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Dereli46 7 yıl en beğenilen
işte gercek türk zekası
acep dolumu yapılıyomu:).............
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epsiloncopy 7 yıl

alpalp9202

işte gercek türk zekası

acep dolumu yapılıyomu:).............


yav böyle bi makine için Türkiyede ilk akla gelen soru bu biz yazıcıyı 50 tl ye alıp kartuşunu 100 tl ye alan bi ülkede yaşıyoruz ayrıca yaptıgım iş bunu gerektiriyor............
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Blitz 7 yıl
Saniye bir renkli baskı süper


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epsiloncopy 7 yıl
acep dolumu yapılıyomu:).............
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