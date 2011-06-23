LG dünyanın en hızlı renkli A4 yazıcısını satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Memjet firmasıyla işbirliğine giden LG, dünyanın en hızlı renkli A4 yazıcısını hazırladığını duyurdu. Machjet LPP6010N kod adını taşıyan yeni yazıcı, yüksek renk kalitesinde ve 1600 x 800 dpi çözünürlüğünde 60 sayfa/dakika hızında baskı yapabiliyor. Memjet tarafından geliştirilen PSA teknolojisi sayesinde sayfa üzerine dakikada 700 milyondan fazla mürekkep damlası düşürebildiği belirtiliyor.





Aktif kullanımda güç tüketiminin 32 Watt olduğu belirtilen yeni yazıcının bu ayın sonuna doğru Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirilirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.