LG geçtiğimiz yılı LED monitör pazarının lideri olarak kapattı

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, LED monitör segmentinde geçtiğimiz yılı zirvede tamamlayan isim oldu. CCFL-backlit tabanlı monitörlerin hakimiyeti altındaki pazarda LED monitörler her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilirken, 2009 yılında %1 olan pazar payının 2010'da %10 çıktığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre LG, geçtiğimiz yıl 2.92 milyon adet LED monitör sataran bu alanda %18 pazar payı elde ederek zirvedeki isim olmayı başardı. 2011 yılı için LED-backlit tabanlı monitörlerin, tüm pazarın %30'unu oluşturması beklenirken E50, E60 vge E90 sierisi LED LCD monitörleri ile LG, satışlarını daha da arttırarak %20 pazar payı hedefliyor.

LG'nin Monitör Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Si-hwan Park konuyla ilgili açıklamasında; "Başarımızın nedeni oldulça basit. Müşterilerimizi dinliyor ardından onların ihtiyaçları etrafında yenilikler yapıyoruz. Pazar payımızdaki büyümeyi sürdürmek için yakın gelecekte CINEMA 3D monitörlerine geçiş yapacağız." dedi.