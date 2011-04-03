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LG geçtiğimiz yılı LED monitör pazarının lideri olarak kapattı

8 yıl
9,6b
1
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, LED monitör segmentinde geçtiğimiz yılı zirvede tamamlayan isim oldu. CCFL-backlit tabanlı monitörlerin hakimiyeti altındaki pazarda LED monitörler her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilirken, 2009 yılında %1 olan pazar payının 2010'da %10 çıktığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre LG, geçtiğimiz yıl 2.92 milyon adet LED monitör sataran bu alanda %18 pazar payı elde ederek zirvedeki isim olmayı başardı. 2011 yılı için LED-backlit tabanlı monitörlerin, tüm pazarın %30'unu oluşturması beklenirken E50, E60 vge E90 sierisi LED LCD monitörleri ile LG, satışlarını daha da arttırarak %20 pazar payı hedefliyor.

LG'nin Monitör Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Si-hwan Park konuyla ilgili açıklamasında; "Başarımızın nedeni oldulça basit. Müşterilerimizi dinliyor ardından onların ihtiyaçları etrafında yenilikler yapıyoruz. Pazar payımızdaki büyümeyi sürdürmek için yakın gelecekte CINEMA 3D monitörlerine geçiş yapacağız." dedi.


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f-a-t-i-h 8 yıl
samsung oraya el atar yakında heyecana gerek yok:)
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Batuist 8 yıl

f-a-t-i-h

samsung oraya el atar yakında heyecana gerek yok:)

samsungun zaten uzun zamandır led aydınlatmalı monitörleri var ..
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mugurgok 8 yıl
Gerçekten ucuz ve tatmin edici bir görüntüsü war. Pazarda Lg ve Viewsonic warken diğer markaları pek tercih etmem
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zotti52 8 yıl
LG ucuz olduğu için fazla satıyor ve bu yüzden pazar payı yüksek. LG nin panellerinin renk derinliği çok kötü. Samsung kullanan arkadaşlar bilir farkını. Samsung'ta renkler çok canlı ve gerçeğe yakın. Zaten Samsung LCD panel üretiminde dünya lideri.
Ayrıca gerçek led monitörler için 4-5 yıl gibi bir süre beklememiz gerektiğini söylüyor Samsung yöneticileri. Çünkü alınabilirlik açısından mantıklı olmayacağı için üretmiyorlar. Maliyeti çok yüksek amoled panellerin(arkadan aydınlatma yok, her piksel kendi aydınlatmasına sahip). Geçenlerde Sony çıkardı 25 inch Oled monitör; fiyatı 29.000 dolar. Bir de o panellerde bir sorun var, onu gidermeye çalışıyorlar. (Amoled: Aktif Matriks Organik Led, Oled: Organik Led) Havadaki oksijen, paneldeki organik bileşeni aşındırıyor ve bu nedenle ömrü düşük oluyor klasik LCD panele göre.
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KalemKolik 8 yıl
Bu lg türkiyede bir samsung,sony,toshiba kadar ön planda değil galiba yoksa hepsini kazançta katlıyor.Ben yıllık kazançlarını görünce çok şaşırmıştım.Bu saydığım 3 firmayı geçmesine
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Normandia_06 8 yıl
Türkiye'de müşteri desteği ve memnuniyeti konusunda en iyilerden biridir LG
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theyapici 8 yıl
led aydınlatmalılarda led diye geçiyor zaten .şahsen ben lg almadım
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legend_cem 8 yıl
bende full hd 40 serisini kullandım gerçekten çok iyi
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selahattın ısık 8 yıl
LG Full HD monitor kullanıcısıyım..aldığım en sağlam monitör diyebilirim..
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Batuist 8 yıl
Haberde bahsi geçen "led monitörler" led aydınlatmalı monitörler mi?
çünkü birde samsungun amoled tarzı (arka aydınlatma gerektirmeyen) gerçek led monitörler mevcut. haberde tam olarak bu durum anlaşılmıyor.. gerçi o büyüklükte led monitörler henüz piyasaya çıkmadı ama haberde bir belirsizlik hakim.
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realteco 8 yıl

Batuist

Haberde bahsi geçen "led monitörler" led aydınlatmalı monitörler mi?
çünkü birde samsungun amoled tarzı (arka aydınlatma gerektirmeyen) gerçek led monitörler mevcut. haberde tam olarak bu durum anlaşılmıyor.. gerçi o büyüklükte led monitörler henüz piyasaya çıkmadı ama haberde bir belirsizlik hakim.



Led aydınlatmalı olduğu aşşağıdaki cümlede bariz belirtilmiş.(ccfl - led)

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, LED monitör segmentinde geçtiğimiz yılı zirvede tamamlayan isim oldu. CCFL-backlit tabanlı monitörlerin hakimiyeti altındaki pazarda LED monitörler her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilirken, 2009 yılında %1 olan pazar payının 2010'da %10 çıktığı belirtiliyor.


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kallesnikof 8 yıl
telefon politikasından sonra soğuduğum LG nin led monitörleri gerçekten güzel bende kullanıyorum, ama artık LG evin dış kapısından içeri giremeyecek,
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