LG geçtiğimiz yılı LED monitör pazarının lideri olarak kapattı

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, LED monitör segmentinde geçtiğimiz yılı zirvede tamamlayan isim oldu. CCFL-backlit tabanlı monitörlerin hakimiyeti altındaki pazarda LED monitörler her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilirken, 2009 yılında %1 olan pazar payının 2010'da %10 çıktığı belirtiliyor.
Gelen bilgilere göre LG, geçtiğimiz yıl 2.92 milyon adet LED monitör sataran bu alanda %18 pazar payı elde ederek zirvedeki isim olmayı başardı. 2011 yılı için LED-backlit tabanlı monitörlerin, tüm pazarın %30'unu oluşturması beklenirken E50, E60 vge E90 sierisi LED LCD monitörleri ile LG, satışlarını daha da arttırarak %20 pazar payı hedefliyor.
LG'nin Monitör Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Si-hwan Park konuyla ilgili açıklamasında; "Başarımızın nedeni oldulça basit. Müşterilerimizi dinliyor ardından onların ihtiyaçları etrafında yenilikler yapıyoruz. Pazar payımızdaki büyümeyi sürdürmek için yakın gelecekte CINEMA 3D monitörlerine geçiş yapacağız." dedi.
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samsungun zaten uzun zamandır led aydınlatmalı monitörleri var ..
Ayrıca gerçek led monitörler için 4-5 yıl gibi bir süre beklememiz gerektiğini söylüyor Samsung yöneticileri. Çünkü alınabilirlik açısından mantıklı olmayacağı için üretmiyorlar. Maliyeti çok yüksek amoled panellerin(arkadan aydınlatma yok, her piksel kendi aydınlatmasına sahip). Geçenlerde Sony çıkardı 25 inch Oled monitör; fiyatı 29.000 dolar. Bir de o panellerde bir sorun var, onu gidermeye çalışıyorlar. (Amoled: Aktif Matriks Organik Led, Oled: Organik Led) Havadaki oksijen, paneldeki organik bileşeni aşındırıyor ve bu nedenle ömrü düşük oluyor klasik LCD panele göre.
çünkü birde samsungun amoled tarzı (arka aydınlatma gerektirmeyen) gerçek led monitörler mevcut. haberde tam olarak bu durum anlaşılmıyor.. gerçi o büyüklükte led monitörler henüz piyasaya çıkmadı ama haberde bir belirsizlik hakim.
Led aydınlatmalı olduğu aşşağıdaki cümlede bariz belirtilmiş.(ccfl - led)