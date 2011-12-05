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LG gözlük gerektirmeyen 3D monitörü DX2500'ü tanıttı

7 yıl
19,3b
1
13
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG gözlük gerektirmeyen 3D monitörün tanıttı. DX2500 model adını taşıyan 25-inç boyutundaki yeni monitör, Parallax barrier 3D teknolojisini temel alan monitörde, kullanıcının göz ve kafa hareketleri takip edilerek her göz için iki set görüntü oluşturularak üç boyut deneyimi sunuluyor. Bu teknoloji ile çok kişili bir ortamda herkesi kapsayacak bir deneyim elde etmek pek mümkün olmasa da ana kullanıcıya yeteri kadar yakın oturduğu takdirde ikinci kullanıcının da 3D görüntü deneyimi yaşayabileceğini not düşelim.
Optimus 3D ile gözlüksüz üç boyutlu akıllı telefon sunan LG, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor. Detaylı özellikleri açıklanmayan DX2500'ün 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunduğu ifade edilirken, iki boyutlu görüntüleri üç boyutlu hale getirip getiremedeği ise şu an için bilinmiyor.  Önümüzdeki yılın başında muhtemelen Las Vegas, Amerika'da düzenlenecek CES 2012 Fuarı ile benzer dönemlerde satışa sunulacak LG DX2500'ün yurt dışı satış fiyatı olarak 1130 dolar civarında bir fiyatlandırmadan bahsedildiğini de eklemiş olalım. 

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a.f.y. 7 yıl en beğenilen
adamlar cinema 3d serisi tv lerde fpr teknolojisini getirip ailecek 3d deneyimi sağlamamızı sağladılar daha ne yapsınlar yoksa 200-300 dolarlık gözlükleri olan 3d tv lere mahkum kalacaktık. lg nin tüketici odaklı çözümlerine bayılıyorum. diğer firmalar gibi ortak kararlar alıp tüketiciyi yolalım demiyorlar.
adamlar cinema 3d serisi tv lerde fpr teknolojisini getirip ailecek 3d deneyimi sağlamamızı sağladılar daha ne yapsınlar yoksa 200-300 dolarlık gözlükleri olan ...
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xLmNt13 7 yıl
Şu 3d olayına bi türlü geçemedim.
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halitozbasli 7 yıl
monitoru gecen sene full HD yaptım enaz bu monitor beni 4 sene daha goturur e 4 sene sonrada bu monitorun fiyatı 200 $ a düşer hatta marka marka model model cıkar ozaman bakarız.
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Red_devil33 7 yıl
çok çok zengin olsaydım hiç durmaz alırdım
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theyapici 7 yıl
bence buna da gözlük lazım 1100 dolar verince bir monitore gözlüğe ihtiyacı olur kesin ama 3d değil tabi avcı gözlüğü felan 2000 tl ye monitör he süper yani
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besttrr 7 yıl
o değilde koreli hatun güzelmiş...
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Batuist 7 yıl
işte beklediğimiz monitörler bunlar ama yinede sadece bir kişinin adam gibi bu görüntüyü alacak olması büyük bir dezavantaj.. gerçi yaygınlaşması bir on seneyi bulur o zamana kadar iyice gelişirler..
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dusty 7 yıl
Laptop için zaten vardı, şimdi monitörde geldi gözlüksüz 3D. Şimdi FPR panelli monitörün bile 1000 liradan satıldığını düşünürsem, buna fiyat koyamıyorum. Sıkış pıkış 2 kişi izlemek de boğar beni yahu, o kadar paraya günah.

Bir başlıkta bir arkadaş demişti FPR panele şaşı bakınca 3D algılıyorum ben. 3D oluyor diye. Onun gibi bir şey olmasın bu da
Şaka bir yana daha çok erken, yeni nesil bile diyemediğim bir teknoloji.
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a.f.y. 7 yıl en beğenilen
adamlar cinema 3d serisi tv lerde fpr teknolojisini getirip ailecek 3d deneyimi sağlamamızı sağladılar daha ne yapsınlar yoksa 200-300 dolarlık gözlükleri olan 3d tv lere mahkum kalacaktık. lg nin tüketici odaklı çözümlerine bayılıyorum. diğer firmalar gibi ortak kararlar alıp tüketiciyi yolalım demiyorlar.
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TheLastNinja2 7 yıl
"Bu teknoloji ile çok kişili bir ortamda herkesi kapsayacak bir deneyim elde etmek pek mümkün olmasa da ana kullanıcıya yeteri kadar yakın oturduğu takdirde ikinci kullanıcının da 3D görüntü deneyimi yaşayabileceğini not düşelim."
hah tam sevgililere göre söyle sarmaş dolaş izlerken hiç bir sahne kaçmaz 3 boyutla beraber :D
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bedoxx 7 yıl
1000 dolar gibi fiyatlar cok ucuk fiyatlar yurtdisi fiyati deniliyor birde trdeki fiyati cok daha pahali olur gozluklsuz olmasi büyük arti ama fiyat ile degerlendirmek gerek sonucda monitor.
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haymatloshan 7 yıl
Televizyonu erken mi aldık acaba,yerine bunu alsaydık: ) eski LG'nizi getirin yenisini götürün deseler keşke
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