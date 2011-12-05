LG gözlük gerektirmeyen 3D monitörü DX2500'ü tanıttı

LG gözlük gerektirmeyen 3D monitörün tanıttı. DX2500 model adını taşıyan 25-inç boyutundaki yeni monitör, Parallax barrier 3D teknolojisini temel alan monitörde, kullanıcının göz ve kafa hareketleri takip edilerek her göz için iki set görüntü oluşturularak üç boyut deneyimi sunuluyor. Bu teknoloji ile çok kişili bir ortamda herkesi kapsayacak bir deneyim elde etmek pek mümkün olmasa da ana kullanıcıya yeteri kadar yakın oturduğu takdirde ikinci kullanıcının da 3D görüntü deneyimi yaşayabileceğini not düşelim.

Optimus 3D ile gözlüksüz üç boyutlu akıllı telefon sunan LG, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor. Detaylı özellikleri açıklanmayan DX2500'ün 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunduğu ifade edilirken, iki boyutlu görüntüleri üç boyutlu hale getirip getiremedeği ise şu an için bilinmiyor. Önümüzdeki yılın başında muhtemelen Las Vegas, Amerika'da düzenlenecek CES 2012 Fuarı ile benzer dönemlerde satışa sunulacak LG DX2500'ün yurt dışı satış fiyatı olarak 1130 dolar civarında bir fiyatlandırmadan bahsedildiğini de eklemiş olalım.