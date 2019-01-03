LG modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor

Cep telefonlardaki kamera sayısı günden güne artıyor ancak akıllı saatler henüz gerçek anlamda kamera teknolojisine kavuşmuş değiller. Piyasada çok fazla kameralı akıllı saat yok ancak LetsGoDigital tarafından keşfedilen bir patent, LG'nin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu ortaya koydu.

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Söz konusu patentte modüler bir akıllı saatin tanımı yapılıyor. Modüllerden birinin de kamera olduğunu görüyoruz. Saat kayışının bir parçası olan kamera eki, resimde de görülebileceği üzere takılıp çıkarılabiliyor. Yani kullanıcılar kameranın yasak olduğu yerlere girerken kayıştan kamera bölümünü kolayca çıkarabilecekler.

Barkod taramak ve kalori öğrenmek için kullanılabilir

LG’ye göre akıllı saatlerdeki kamera ürünlerin barkodlarını taramak için kullanılabilir. Örneğin kullanıcılar alışverişe gittiklerinde satın alınmak istedikleri ürünü taratarak indirim olup olmadığını öğrenebilirler. Şirket ayrıca kameranın sağlığa yönelik olarak da kullanılabileceğini ve kaç kalori olduğunu belirlemek için gıda maddelerini analiz edebileceğini düşünüyor.

https://nl.letsgodigital.org/wearables-smartwatches/lg-smartwatch-camera/