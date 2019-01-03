Su damlası çentikli Moto Z4 Play'in görüntüleri yayınlandı

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Moto Z4 Play'in tasarımını ilk kez ortaya çıkaran görseller ve 360 derecelik bir video yayınlandı. OnLeaks ve CompareRaja iş birliği ile paylaşılan görüntüler akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını tüm detayları ile gözler önüne seriyor.

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Sızıntıya bakılırsa cihaz 6.2 inç boyutunda bir ekran taşıyacak. Ayrıca hem ön hem de arka tarafında birer adet kamera yer alacak gibi görünüyor. Bununla birlikte 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve su damlası şeklinde küçük bir çentik ile geleceğini görüyoruz.

Ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olabilir

Yayınlanan görüntülerde dikkat çeken en önemli noktalardan biri de parmak izi tarayıcısının görünürlerde olmaması. Bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabileceğini gösteriyor.

Akıllı telefonun arka tarafında Moto Mod'lar için bir manyetik konnektör mevcut. Tüm bunların yanı sıra cihazın teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Büyük ihtimalle orta sınıf bir işlemci ile piyasaya sürülecek.

https://www.compareraja.in/blog/compareraja-exclusive-first-leaked-renders-of-moto-z4-play-will-sport-a-water-drop-notch/