LG rakibi Samsung gibi kendi işlemcilerini geliştirmeye hazırlanıyor

Yüksek performans segmentindeki Android işletim sistemli telefonlarında Nvidia'nın Tegra 2, Windows Phone 7 tabanlı telefonlarında ise Qualcomm'un Snapdragon (Microsoft'un getirdiği donanımsal zorunluluk nedeniyle) platformunu kullanan LG, en büyük rakibi olan Samsung ile benzer şekilde kendi mobil işlemcilerini geliştirmeye hazırlanıyor.

Düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımları sayesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarının tamamına yakınını kontrolü altında tutan ARM'ın yeni müşterisi LG oldu. Güney Kore merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, ARM'ın Cortex işlemci mimarisi ve Mali serisi grafik işlem birimleri için lisans anlaşması yapıldı.

İki firma arasındaki yeni işbirliğinin kökleri yıllar öncesine gidiyor zira LG, 1995 yılında da o dönemki ihtiyaçlarını karşılayabilecek düşük güç tüketimli işlem platformları için ARM ile anlaşma yapmıştı. İki firma arasında yapılan yeni anlaşma ise hızla büyüyen akıllı telefon ve tablet pazarına karşı LG'nin değişen stratejisi ve hedeflerini gözler önüne seriyor.

Güney Kore merkezli firmanın açıklamalarına bakılırsa, ilk etapta ARM'ın Cortex-A9 mimarisini kullanan SoC yani yongada sistem platformunu görebiliriz. Bilindiği üzere bu mimari şu anda Nvidia Tegra 2, Apple A5 ve Samsung'un Exynos serisi gibi farklı mobil işlemcilerde kullanılıyor. Bir sonraki aşamada ise LG'nin Cortex-A15 mimarisine sahip işlemciler sunması bekleniyor.

LG ve ARM arasındaki lisans anlaşması ARM'ın geliştirdiği Mali serisi grafik işlemci tasarımlarını da kapsıyor. Yapılan açıklamaya göre LG, en yeni tasarımlardan birisi olarak gelecekteki yongada işlem platformlarında Mali-T604 GPU'sunu kullanacak. Bu noktada firmanın sadece Mali GPU'su ile mi hareket edeceği yoksa yaygın olarak kullanılan Imagination firmasının PowerVR GPU'larını da mı ürün gamına ekleyeceği henüz yanıtı bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.

LG'nin başta akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere akıllı televizyonlar, set üst kutular ve diğer pek çok alanda kullanmayı amaçladığı yeni işlemcilerin ilk örneği için en iyimser tahmin ile 2012'nin ilerleyen ayları tahmin edilirken, Cortex-A15 tabanlı çözümlerin yaygın kullanımı ise 2013'ü bulacak gibi görünüyor zira diğer üreticilerin de en iyi ihtimalle 2012 sonuna doğru Cortex-A15 mimarisini temel alan çift çekirdekli çözümler sunması bekleniyor.