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LG rekor kırıyor, mobil bölüm yerinde saymaya devam ediyor

LG’nin kanayan yarası olan mobil bölüm bir türlü kendisine gelemedi. 11 çeyrektir sürekli zarar eden bölüm firmanın çıkışına da engel oluyor. İlk çeyrek raporları da iç açıcı değil.
1 yıl
5,5b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil bölümü bir türlü ayağa kaldırmayı başaramayan LG, genel anlamda rekor gelirler elde etmesine rağmen bu bölümde halen daha zararı kapatamadı. Son çeyrekte de bölüm zarar açıkladı.

Kanayan yara

Özellikle üst seviye televizyon pazarında Samsung’u yakalayan ve başarılı OLED satışları yapan LG, beyaz eşya satışlarının da katkısıyla yılın ilk çeyreğini rekorla kapattı. 14 milyar dolar civarında gelir elde eden firma 1 milyar dolar civarında da faaliyet karı gördü. Bu rakam 2009 yılından bu yana en yüksek çeyrek karı oldu.

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Mobil bölüm ise üst üste 11 çeyrektir zarar ediyor. Son çeyrekte 2 milyar dolarlık gelir elde eden bölüm 126 milyon dolar civarında bir zarara girdi. Bu dönemde 11.4 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Ne LG G6 ne de LG V30 modelleri yılın ilk çeyreğine etki edemedi.

LG halen kanayan yarasına bir çözüm bulmuş değil. Haftaya LG G7 amiral gemisi, sonrasında ise Q7 ve V35 modelleri tanıtılacak ancak Çin’den gelen yoğun rekabet nedeniyle firma beklenti içerisine giremiyor.

 

https://www.gsmarena.com/lg_report_record_profit_q1_2018_mobile_communications_poor-news-30727.php Yorum Yaz
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl en beğenilen
lg g2 den sonra sıçtı
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Yıl 2014 zaman Nexus 5 ve LG G2-G3 zamanı.
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unnamedist 1 yıl
LG G4 ile kendi ayağına sıktı. Bootloop'dan dolayı bir çok insan mağdur oldu. Smasung Note 7 olayında nasıl hatasına sahip çıktıysa LG'de G4 de hatasına sahip çıkmalıydı. Tüm müşterilerini o zaman LG kaybetti. O mağdurlardan biri olarak bir daha tövbe LG telefon almam.
LG G4 ile kendi ayağına sıktı. Bootloop'dan dolayı bir çok insan mağdur oldu. Smasung Note 7 olayında nasıl hatasına sahip çıktıysa LG'de G4 de hatasına sahip ç...
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hknymz 9 ay
G2 G3 G4 hep kronik hatalı modellerdi, bir daha lg mi, asla.
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forum_m 1 yıl
Lg 2 herkes memnundu tam bir fiyat performans canavarı 3te ekran sararması 4te anakart sorunları insanlar 5i es geçti 6 ise çok fayda etmedi
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Tolgá 1 yıl
lg önce telefon ekranı üretmeyi becersin sonra telefon yapsın.g2 3 kez sarardı.moto g4 deki ekran ghostlu.
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Witcher3 1 yıl
lg pişmanlıktır g2 dahil.
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CoreXXX 1 yıl
bi g4 aldık ekran yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. kronik sorunlamı uğraşıcam ben. şu an lg yarı fiyatına ürün satsa almam. kronik sorun çamur gibi ismine yapıştı
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swat882 1 yıl
Çıkan bataryayı geri getir, hayalet ekran işini çöz, yine rekor kır
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olağan_şüpheli 1 yıl
lg telefonları güzel de güvenilmez. G4 de inanılmaz bir geven kaybettirdiler. Bozuk telefonları iteleyerek. Arkadaşlarında dediği gibi telefonuna sahip çıksa belki bu halde olmazdı.
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Artunç 1 yıl
2014-2016 yılları arasında LG Nexus 4 kullanmıştım ki dönemine göre oldukça iyi bir telefondu ve memnun da kalmıştım. Ama uzun zamandır yeni LG modellerine bakıyorum da pek ilgimi çekmiyor. Rekabet zaten çok çetin. İşleri pek kolay görünmüyor ama ileride ne olur bilemem..
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unnamedist 1 yıl
LG G4 ile kendi ayağına sıktı. Bootloop'dan dolayı bir çok insan mağdur oldu. Smasung Note 7 olayında nasıl hatasına sahip çıktıysa LG'de G4 de hatasına sahip çıkmalıydı. Tüm müşterilerini o zaman LG kaybetti. O mağdurlardan biri olarak bir daha tövbe LG telefon almam.
Yanıtla +8
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tahir40 1 yıl
Acaba sorun; anakartı sıkıntılı, ekranı ghosting yapan ve güncelleme listesine almasına rağmen güncelleme vermediği sözde amiral gemi gerçekte su alan kayık dandik telefonlar üretmesinden kaynaklı olabilir mi?
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