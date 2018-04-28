LG rekor kırıyor, mobil bölüm yerinde saymaya devam ediyor

Mobil bölümü bir türlü ayağa kaldırmayı başaramayan LG, genel anlamda rekor gelirler elde etmesine rağmen bu bölümde halen daha zararı kapatamadı. Son çeyrekte de bölüm zarar açıkladı.

Kanayan yara

Özellikle üst seviye televizyon pazarında Samsung’u yakalayan ve başarılı OLED satışları yapan LG, beyaz eşya satışlarının da katkısıyla yılın ilk çeyreğini rekorla kapattı. 14 milyar dolar civarında gelir elde eden firma 1 milyar dolar civarında da faaliyet karı gördü. Bu rakam 2009 yılından bu yana en yüksek çeyrek karı oldu.

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Mobil bölüm ise üst üste 11 çeyrektir zarar ediyor. Son çeyrekte 2 milyar dolarlık gelir elde eden bölüm 126 milyon dolar civarında bir zarara girdi. Bu dönemde 11.4 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Ne LG G6 ne de LG V30 modelleri yılın ilk çeyreğine etki edemedi.

LG halen kanayan yarasına bir çözüm bulmuş değil. Haftaya LG G7 amiral gemisi, sonrasında ise Q7 ve V35 modelleri tanıtılacak ancak Çin’den gelen yoğun rekabet nedeniyle firma beklenti içerisine giremiyor.