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    A101 marketlerde vergisiz telefon kampanyasına destek var

    A101 marketler zinciri vergisiz telefon desteği düzenlemesinden yararlanmak isteyen öğrenciler için farklı fiyat segmentlerinde akıllı telefonlar satışa sunuyor. 
    A101 vergisiz telefon kampanyası Tam Boyutta Gör
    Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin detayları belli olduktan sonra pek çok satış platformu, belirlenmiş fiyatın altında telefonlar satmaya başladı. A101 marketler de uygun fiyatlı telefonları bir araya getirdi.

    A101 vergisiz telefon kampanyası

    Ağırlıklı olarak çevrim içi mağazada satışa sunulan akıllı telefonlar farklı markaların imzasını taşıyor. Tecno, realme, Hiking, reeder, oukitel gibi pek çok markanın ucuz akıllı telefonlarını bulabilmek mümkün.

    Katalogda en yüksek fiyatlı ürün realme 10 olarak dikkat çekiyor. 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler 8699TL seviyesinde.

    Tecno Spark 10 Pro akıllı telefon modeli 6.8 inçlik ekran, Helio G88 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklerle 8299TL olarak satılıyor.

    Realme 9 Pro modeli ise 6.59 inçlik IPS LCD ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 64MP+8MP’2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh kbatarya, 33W hızlı şarj özellikleri ile 7699TL. Listede üst seviye telefonlar bu şekilde sıralanıyor. Daha düşük fiyatlarda ise Reeder, Hiking gibi markalar devreye giriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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