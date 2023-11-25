A101 marketlerde vergisiz telefon kampanyasına destek var

Tam Boyutta Gör Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin detayları belli olduktan sonra pek çok satış platformu, belirlenmiş fiyatın altında telefonlar satmaya başladı. A101 marketler de uygun fiyatlı telefonları bir araya getirdi.

A101 vergisiz telefon kampanyası

Ağırlıklı olarak çevrim içi mağazada satışa sunulan akıllı telefonlar farklı markaların imzasını taşıyor. Tecno, realme, Hiking, reeder, oukitel gibi pek çok markanın ucuz akıllı telefonlarını bulabilmek mümkün.

23 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Katalogda en yüksek fiyatlı ürün realme 10 olarak dikkat çekiyor. 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler 8699TL seviyesinde.

Tecno Spark 10 Pro akıllı telefon modeli 6.8 inçlik ekran, Helio G88 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklerle 8299TL olarak satılıyor.

Realme 9 Pro modeli ise 6.59 inçlik IPS LCD ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 64MP+8MP’2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh kbatarya, 33W hızlı şarj özellikleri ile 7699TL. Listede üst seviye telefonlar bu şekilde sıralanıyor. Daha düşük fiyatlarda ise Reeder, Hiking gibi markalar devreye giriyor.

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