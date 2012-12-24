LG yeni nesil Google TV modellerini CES'te tanıtacak

LG önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planladığı yeni nesil Google TV modellerine ait bazı detayları açıkladı. İnce çerçeveli tasarım özelliği ile son derece şık görünen yeni televizyonlar, Google TV 3.0 platformunun getirdiği yazılımsal avantajlara ek olarak ekstra özellikler sayesinde hemen her kullanıcının ilgisini çekebilecek yeteneklerle donatılan televizyonlarda 42", 50" ve 60" boyut seçenekleri sunulacak.

LG'nin kısa bir süre önce G2 serisi akıllı televizyon modellerine dahil ettiği bulut tabanlı oyun servisi OnLive'ın entegre olarak geleceği yeni nesil Google TV modelleri, yeniden tasarlanan Magic QWERTY klavye kumandası ve geliştirilmiş ses tanıma fonksiyonları sayesinde daha keyifli bir kullanım sunmayı ve televizyon karşısında geçen sürenin daha eğlenceli olmasını vaad ediyorlar.

Gelişmiş bir internet tarayıcısı ile donatılan televizyonlar, televizyon programları ve filmler arasında daha hızlı tercih yapılabilmesi için LG'nin Prime Time adını verdiği hızlı rehber ile birlikte geliyorlar. Farklı özellik ve servisler için televizyonla kullanıma uygun çok sayıda yazılımın da hazır olduğu Google TV 3.0 tabanlı yeni modellerden GA7900 ve GA6400 kodlu televizyolara ait görseller yayınlanırken, LG'nin yenilenen ürün gamını Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor.