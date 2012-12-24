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LG yeni nesil Google TV modellerini CES'te tanıtacak

6 yıl
1,9b
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21
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planladığı yeni nesil Google TV modellerine ait bazı detayları açıkladı. İnce çerçeveli tasarım özelliği ile son derece şık görünen yeni televizyonlar, Google TV 3.0 platformunun getirdiği yazılımsal avantajlara ek olarak ekstra özellikler sayesinde hemen her kullanıcının ilgisini çekebilecek yeteneklerle donatılan televizyonlarda 42", 50" ve 60" boyut seçenekleri sunulacak.
LG'nin kısa bir süre önce G2 serisi akıllı televizyon modellerine dahil ettiği bulut tabanlı oyun servisi OnLive'ın entegre olarak geleceği yeni nesil Google TV modelleri, yeniden tasarlanan Magic QWERTY klavye kumandası ve geliştirilmiş ses tanıma fonksiyonları sayesinde daha keyifli bir kullanım sunmayı ve televizyon karşısında geçen sürenin daha eğlenceli olmasını vaad ediyorlar. 
Gelişmiş bir internet tarayıcısı ile donatılan televizyonlar, televizyon programları ve filmler arasında daha hızlı tercih yapılabilmesi için LG'nin Prime Time adını verdiği hızlı rehber ile birlikte geliyorlar. Farklı özellik ve servisler için televizyonla kullanıma uygun çok sayıda yazılımın da hazır olduğu Google TV 3.0 tabanlı yeni modellerden GA7900 ve GA6400 kodlu televizyolara ait görseller yayınlanırken, LG'nin yenilenen ürün gamını Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor. 

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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
bu haberi sadece kizi görebilmek icin açtim,gördüm ve gidiyorum
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system electronıc 6 yıl
tv sektörü aldı başını gidiyor..artık bunlar televizyon olmakdan çıktı eglence kutusu desek daha dogru..ama güzel bir gelişme,sadece televizyondan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceksin...
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ayyan 6 yıl
enaz3posta
bu haberi sadece kizi görebilmek icin açtim,gördüm ve gidiyorum

nick-yorum uyumu asdasdsa
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JohnLord 6 yıl
Lg de işe girmek gerek gerçekten kızlar çok güzel
resmi kaydettim kızı kestim photoshopta arkaplan yaptım gidiyorum
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piecat 6 yıl
Abla da erik gibiymiş kütür kütür :)
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
LG 'nin LM serisini maddi imkansızlıktan dolayı alamamıştım ama umarım bu seride fiyatları uygun tutarlarda bizde alabiliriz.
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Batuist 6 yıl
LM serisine aynı yazılım gelir mi acaba??
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akakivanc 6 yıl
donanım habermi kendine es gelin arama sitesimi belli degil.herkes tutturmus yok kız guzel yok kız zayıf.
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face1tr 6 yıl
televizyonun yüksekliği kadının etek boyuna eşit.
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12 Angry Men 6 yıl
Uzak doğuda böyle etli butlu kız bulmak zor
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El_domingo 6 yıl
Google tv den bahsedilmiş sahsen google tv nedir eksisi fazlası nedir..?
3.0 verisyonun ne değiştiriyor..?bir cok soru belirdi aklımda bu platform hakkında hiç bir bilgim yok keske bilgilendirilecek bi link konulsaydı..
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