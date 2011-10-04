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LG yeni telefonu Optimus LTE'yi satışa sundu; 1.5GHz işlemci, 720p IPS ekran ve fazlası...

7 yıl
29,6b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni telefonu Optimus LTE'yi anavatanı Güney Kore'de satışa sundu.LU6200 kod adını taşıyan yeni telefon, süper-telefon pazarında LG'nin yeni amiral gemisi olarak görev yapacak. 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720p piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Android 2.3 işletim sistemli telefon, Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.
132.9 x 67.9 x 10.4 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olan Optimus LTE, adından anlaşılabileceği üzere dördüncü nesil (LTE) iletişim alt yapısına destek sunuyor ve yüksek veri transfer hızları vaad ediyor. 1GB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesi ile gelen telefona 16GB kapasiteli microSD kart eşlik ediyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde de ön kameraya sahip olan telefon 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, WiFi Direct ve DLNA gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunuyor ve HDMI çıkış ile geliyor. 
1830 mAh kapasiteli pil ile donatılan LG Optimus LTE'nin global satışı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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sahoron 7 yıl en beğenilen
donanıma laf yok ama tasarım hiç ama hiç olmamış
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musti545 7 yıl
tegra 3 lüsü çıksın alacağım
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y n s c n 7 yıl
Donanım olarak güçlü bi cihaz olmus, tebrikler LG
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DH Misafiri 7 yıl
lg p990 aldim . bu aldigim ilk ve son lg olacak 7 aydir update yapacagiz diyorlar hala haber yok mesaj attim birkac kez her seferinde 1 ay icersinde diyorlar bence dalga geciyorlar bir daha asla
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wentworthscofield 7 yıl
yanılmıyorsam il 720p ekranlı telefon lg'yi tebrik etmek lazım daha birkaç ay önce telefonlarının ekranını hiç umursamazken şimdi en iyisini yapıyor

eğer tasarımı kötü derken kastettiğiniz klasik oluşu ise bu kadar güçlü bir telefonda farklı bir şeyler yapmak delilik olurdu ve hem lg'yi hem de bizi zorlayabilirdi

kastettiğiniz menü tuşu ise bir şey diyemeyeceğim ama bence çok özgün olmuş, lg tüm üreticilere küçücük bir dokunuşla nasıl farklı olunabileceğini göstermiş

ayrıca kullanımda bir fark hissedeceğiniz düşünüyorsanız üzülmeyin o tuş kapasitif bir tuş ve çalışma prensibi gereği diğerlerinden farklı olamaz
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
" 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde de arka kameraya sahip " buradaki arka kamera yerine ön kamera olcaktı yanlıs yazılmıs editörlerin dikkatine....
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DH Editor 7 yıl
4.5" 720p 326 ppi ekran süper, tasarımı da aynı şekilde güzel olsaydı çok satardı.
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genc34 7 yıl
heralde tasarim konusunda experia arc'in eline kimse su dökemez fekat onunda ici bo$.
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Deníz 7 yıl
orta tus olmamış çok sırıtmış
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mobil_kirpi 7 yıl
Tasarımı samsung daha iyi yaptıgı için popüler bence
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Boromir 7 yıl
Tasarımı hiç iyi değil..
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SystemApps 7 yıl
921600 tane piksel var telefonda...:D
özellikler çok iyi artık her çıkan telefon iyi oluyo valla herhafta hergün yeni telefon haberleri :D
Şu kızaklı qwerty telefonlarada bi el atsalar düşük donanaım koyup duruyolar.
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Ho0k 7 yıl
donanım iyi, tasarım kötü ötesi.. bir de 10.4 kalınlık en ince yeri için mi geçerli ?
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Batuist 7 yıl
şu ekranı 4"te yapsalar bence çok daha ideal olurdu.. ki iphone ekranını üreten bir firma rahat rahat yapar bence..
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Donanım olarak iyi beni asıl ilgilendiren fiyatı , ağırlığı ve kullanılan plastik miktarı. Dizaynına bir şey diyemiyeceğim ne yapcaklardıki? ufo şeklindemi tasarlasınlar , mal ortada başka bişi olmaz
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South Korea 7 yıl
resimde kameranın dışa doğru çıkıklığı gözüküyor o durum iyi değil bence
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sertacarslan 7 yıl
4" ve üzeri ekranlarda çerçeve incelmeli. Yoksa takoza benziyor.
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