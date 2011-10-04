LG yeni telefonu Optimus LTE'yi satışa sundu; 1.5GHz işlemci, 720p IPS ekran ve fazlası...





LG yeni telefonu Optimus LTE'yi anavatanı Güney Kore'de satışa sundu.LU6200 kod adını taşıyan yeni telefon, süper-telefon pazarında LG'nin yeni amiral gemisi olarak görev yapacak. 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720p piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Android 2.3 işletim sistemli telefon, Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

132.9 x 67.9 x 10.4 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olan Optimus LTE, adından anlaşılabileceği üzere dördüncü nesil (LTE) iletişim alt yapısına destek sunuyor ve yüksek veri transfer hızları vaad ediyor. 1GB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesi ile gelen telefona 16GB kapasiteli microSD kart eşlik ediyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde de ön kameraya sahip olan telefon 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, WiFi Direct ve DLNA gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunuyor ve HDMI çıkış ile geliyor.

1830 mAh kapasiteli pil ile donatılan LG Optimus LTE'nin global satışı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.