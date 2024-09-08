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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 FE modelinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızan görüntüler, telefonun mavi, grafit, yeşil ve sarı renk seçeneklerini ortaya koyuyor.
    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 FE modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni sızıntı, telefonun renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Görüntülerde Galaxy S24 FE'nin, mavi, grafit, yeşil ve sarı renk seçenekleri yer alıyor. Henüz ortaya çıkmasa da, telefonun beyaz renk seçeneğinin de olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Selefiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olan S24 FE, Samsung'un klasikleşen alt alta üç kamera lensli tasarım anlayışını devam ettiriyor. S23 FE'nin hafif bombeli kenarlarının aksine S24 FE, diğer S24 serisi gibi tamamen düz kenarlara sahip olacak. Çerçeveler de incelerek 1,99 mm seviyesine inecek.

    Samsung Galaxy S24 FE neler sunacak?

    Alüminyum çerçeveye ve cam arka kapağa sahip olacak olan S24 FE, Gorilla Glass Victus+ ile korunan 6,7 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip olacak olan OLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve 1900 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. İşlemci tarafında ise saat hızı düşülmüş Exynos 2400e çipseti yer alacak.

    Galaxy S24 FE'nin ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameraya, 12 MP ultra geniş ve 8 MP 3x telefoto kamera eşlik edecek. 4700 mAh pille gelmesi beklenen telefon, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyecek.

    Ekim ayında tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE'nin, 600 dolar civarında fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 13 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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