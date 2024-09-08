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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 FE modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni sızıntı, telefonun renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Görüntülerde Galaxy S24 FE'nin, mavi, grafit, yeşil ve sarı renk seçenekleri yer alıyor. Henüz ortaya çıkmasa da, telefonun beyaz renk seçeneğinin de olması bekleniyor.

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Selefiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olan S24 FE, Samsung'un klasikleşen alt alta üç kamera lensli tasarım anlayışını devam ettiriyor. S23 FE'nin hafif bombeli kenarlarının aksine S24 FE, diğer S24 serisi gibi tamamen düz kenarlara sahip olacak. Çerçeveler de incelerek 1,99 mm seviyesine inecek.

Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak 4 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S24 FE neler sunacak?

Alüminyum çerçeveye ve cam arka kapağa sahip olacak olan S24 FE, Gorilla Glass Victus+ ile korunan 6,7 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip olacak olan OLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve 1900 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. İşlemci tarafında ise saat hızı düşülmüş Exynos 2400e çipseti yer alacak.

Galaxy S24 FE'nin ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameraya, 12 MP ultra geniş ve 8 MP 3x telefoto kamera eşlik edecek. 4700 mAh pille gelmesi beklenen telefon, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyecek.

Ekim ayında tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE'nin, 600 dolar civarında fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı