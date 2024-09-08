Samsung Galaxy S24 FE'nin dört renk seçeneği ortaya çıktı

Selefiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olan S24 FE, Samsung'un klasikleşen alt alta üç kamera lensli tasarım anlayışını devam ettiriyor. S23 FE'nin hafif bombeli kenarlarının aksine S24 FE, diğer S24 serisi gibi tamamen düz kenarlara sahip olacak. Çerçeveler de incelerek 1,99 mm seviyesine inecek.
Samsung Galaxy S24 FE neler sunacak?
Alüminyum çerçeveye ve cam arka kapağa sahip olacak olan S24 FE, Gorilla Glass Victus+ ile korunan 6,7 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip olacak olan OLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve 1900 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. İşlemci tarafında ise saat hızı düşülmüş Exynos 2400e çipseti yer alacak.
Galaxy S24 FE'nin ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameraya, 12 MP ultra geniş ve 8 MP 3x telefoto kamera eşlik edecek. 4700 mAh pille gelmesi beklenen telefon, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyecek.
Ekim ayında tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE'nin, 600 dolar civarında fiyattan satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.