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LG'den 270 gramlık projektör: Minibeam Nano Micro

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den 270 gramlık projektör: Minibeam Nano Micro
 
Güney Kore merkezli teknoloji develerinden LG, boyutları ve ağırlığıyla dikkatleri üzerine çeken yeni projektör modeli Minibeam Nano Micro'yu kullanıcıların beğenisine sundu.
108 x 103 x 44mm boyut ve 240 gramlık ağırlığıyla her zaman taşınabilecek ve multimedya eğlencesini her noktaya taşıyabilecek bir alternatif ortaya koyan LG Minibeam Nano Micro, teknik olarak 854 x 480 piksel çözünürlük, 100 ANSI lümen parlaklık, 100,000:1 kontrast değeri, 30,000 saat ömrü bulunan RGB LED aydınlatma birimi ve 100-inç'e kadar görüntü boyutu gibi özellikler taşıyor. 
3800 mAh gücünüdeki dahili bataryasıyla 2 saat kadar bir kullanım ömrü ortaya koyan ve 1W gücünüdeki mono hoparlörüyle çok iyi olmasa da ses verebilen LG Minibeam Nano Micro, kablo ya da kablo olmadan akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlardan görüntü alabiliyor, USB üzerinden farklı filmleri oynatabiliyor ya da ofis dokümanlarını başka bir cihaza ihtiyaç olmadan açabiliyor.
Önümüzdeki ay satışa çıkacağı belirtilen LG Minibeam Nano Micro'nun resmi satış fiyatı hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.geeky-gadgets.com/lg-minibeam-nano-micro-projector-announced-17-06-2015/ Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Mini nano micro
1 Yanıt Yanıtla +5
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kratos_03 4 yıl
Fiyatı biraz uygun olursa neden almayayım...
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swat882 4 yıl
Şirket burada ürünün küçüklüğünden bahsediyor

bknz: şair burada bayrağa sesleniyor
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doctor_bey 4 yıl
Çözünürlük
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OverClocK1ng 4 yıl
Kablo ya da kablo olmadan...
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zaomss 4 yıl
Lg vallahi billahi küçük projektör
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Mini nano micro
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Basteryus 4 yıl
isminin her köşesinde küçük olduğunu anlatmaya çalışmış LG
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