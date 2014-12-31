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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den 34-inç büyüklüğünde, kavisli ve Freesync destekli yeni monitör

4 yıl
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 34-inç büyüklüğünde, kavisli ve Freesync destekli yeni monitör
Yaklaşan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) öncesinde yeni nesil ürünlerini tanıtmaya başlayan LG, kavisli formdaki 34-inç monitörünü duyurdu. 21:9 formatlı ultra-geniş monitör, LG'den alıştığımız üzere IPS panel kullanıyor ve buna bağlı olarak hem sRGB renk gamutunun %99'unu karşılıyor hem de 178 derece görüş açısı sunuyor. UM67 kodlu monitör, aynı zamanda AMD'nin FreeSync teknolojisini destekleyen sınıfındaki ilk monitör olarak ta dikkat çekiyor.
Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen, farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı olarak dileyen tüm üreticilere sunulan bu özellik kapsamında, oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ve akıcılık sorunlarının ortadan kaldırılabiliyor. Bu özellik itibariyle 21:9 sınıfında oyuncuları hedef alan iddialı bir çözüm olan  yeni monitör, 3440 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Ultra geniş formda olduğu için kullanıcıların monitörden daha fazla istifade etmesini arzulayan LG, çeşitli çoklu monitör seçeneklerini de ön tanımlı olarak sunuyor.
Daha yüksek çalışma verimliliği için Thunderbolt 2.0 teknolojisiyle uyumlu olan monitör, genel tasarım olarak LG'nin şu an dünya genelinde satılmakta olan 34-inç boyutundaki kavissiz ultra- geniş monitörü ile benzer profilde diyebilirim. Kavisin sarmalayıcı etkisi ve ultra geniş formun kazandırdığı avantajlar sayesinde oyuncuyu, oyun dünyasının içine alacağı ifade edilen LG UM67'nin CES 2015'teki tanıtım sonrası piyasaya çıkması beklenirken fiyatı bilinmiyor, ancak Nvidia'nın G-Sync uyumlu monitörlerine kıyasla aynı özellik sınıfında daha ucuz olacaklar. 

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Deníz 4 yıl
1300 dolar çooooook ucuzmuş
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oinblgue 4 yıl
Bu ülkede alim gücü yok derken elektronikte evet yok ama karpuzu aldık mi 10 kilodan alıyoruz hocam.

Ispanağı pırasayı bezelyeyi bamyayı beğenmeyip yemiyoruz bile çoğumuz.

Amerikada ise meyveye ve sebzeye para yetiştiremiyor insanlar,elektronik ucuz olsada farklı yerlerden alim gucleri denklesiyor.

Tayvan kadar olamadık biz ona yanalım yoksa bizim alim gücümüzde sıkıntı yok sıkıntı yapım gücümüzde.
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umut_baris 4 yıl oinblgue
oinblgue

Bu ülkede alim gücü yok derken elektronikte evet yok ama karpuzu aldık mi 10 kilodan alıyoruz hocam.

Ispanağı pırasayı bezelyeyi bamyayı beğenmeyip yemiyoruz bile çoğumuz.

Amerikada ise meyveye ve sebzeye para yetiştiremiyor insanlar,elektronik ucuz olsada farklı yerlerden alim gucleri denklesiyor.

Tayvan kadar olamadık biz ona yanalım yoksa bizim alim gücümüzde sıkıntı yok sıkıntı yapım gücümüzde.

alakaya maydonoz
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YOURMOVE 4 yıl
Pahalıdır.Biz fakirler yıkıldı yine
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oinblgue 4 yıl
Begenmedim simetri takıntısı olan biri olarak sağ ve sol kavisi kirişik diyerekten yarın oburgun kirarim ben.
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Umutcan 4 yıl
Simulator severler için biçilmiş kaftan. 2-3 monitörü birleştirip aradaki çerçevelerle çirkin görüntü oluşturulacağına alın bundan gitsin.
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Morphinz 4 yıl
Güzel monitor istediğim gibi. Ama Türkiye'de elektronik almak için ilk önce Devlete olan g.t borcunu ödemen gerekiyor.
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Guest-2BAE0C551 4 yıl
34 inç monitör mü olur ya.
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doctor_bey 4 yıl
Tasarımı çoooooook iyi, fiyatı da umarım bize göre çoooooook iyi olur
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asaltek 4 yıl
bu ölçülerdeki monitörler, 2 sene içinde standart olacak bence. Bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi, müthiş.
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keskin53 4 yıl
yurt dışı sitelerde tahmini fiyatı $1,299
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emre1393 4 yıl
Bununla boyun kası yaparsınız
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