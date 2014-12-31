LG'den 34-inç büyüklüğünde, kavisli ve Freesync destekli yeni monitör

Yaklaşan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) öncesinde yeni nesil ürünlerini tanıtmaya başlayan LG, kavisli formdaki 34-inç monitörünü duyurdu. 21:9 formatlı ultra-geniş monitör, LG'den alıştığımız üzere IPS panel kullanıyor ve buna bağlı olarak hem sRGB renk gamutunun %99'unu karşılıyor hem de 178 derece görüş açısı sunuyor. UM67 kodlu monitör, aynı zamanda AMD'nin FreeSync teknolojisini destekleyen sınıfındaki ilk monitör olarak ta dikkat çekiyor.

Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen, farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı olarak dileyen tüm üreticilere sunulan bu özellik kapsamında, oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ve akıcılık sorunlarının ortadan kaldırılabiliyor. Bu özellik itibariyle 21:9 sınıfında oyuncuları hedef alan iddialı bir çözüm olan yeni monitör, 3440 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Ultra geniş formda olduğu için kullanıcıların monitörden daha fazla istifade etmesini arzulayan LG, çeşitli çoklu monitör seçeneklerini de ön tanımlı olarak sunuyor.

Daha yüksek çalışma verimliliği için Thunderbolt 2.0 teknolojisiyle uyumlu olan monitör, genel tasarım olarak LG'nin şu an dünya genelinde satılmakta olan 34-inç boyutundaki kavissiz ultra- geniş monitörü ile benzer profilde diyebilirim. Kavisin sarmalayıcı etkisi ve ultra geniş formun kazandırdığı avantajlar sayesinde oyuncuyu, oyun dünyasının içine alacağı ifade edilen LG UM67'nin CES 2015'teki tanıtım sonrası piyasaya çıkması beklenirken fiyatı bilinmiyor, ancak Nvidia'nın G-Sync uyumlu monitörlerine kıyasla aynı özellik sınıfında daha ucuz olacaklar.